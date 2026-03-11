Švarc Pipanovo grdo ujeli v past sredi restavracije: snemali so jo, ko je razlagala, kdo v Sloveniji je vpliven (VIDEO)

Predvolilna kampanja v Sloveniji dobiva nove razsežnosti. Na spletu sta se danes pojavila posnetka nekdanje ministrice za pravosodje Dominike Švarc Pipan. Kot je ta pojasnila za STA, sta nastala na dveh sestankih z domnevnim britanskim investicijskim skladom. »A očitno je bilo vse lažno in nastavljeno z namenom vplivanja na volitve,« ocenjuje.

Na posnetkih je videti Švarc Pipanovo med poslovnima sestankoma v restavraciji, v katerih med drugim pojasnjuje, koga pozna in kdo je v Sloveniji vpliven, oziroma kdo vpliva na koga. Iz posnetkov ne izhaja, o čem točno je govor, je pa Švarc Pipanova za STA pojasnila, da jo je kontaktiral domnevni britanski investicijski sklad Stockard Capital, ki je dejal, da želi investirati v podatkovne centre v regiji.

»Želeli so preveriti, ali bi bil Gen-I zainteresiran za skupno naložbo z njimi. Tu naj bi bila moja vloga, da pri Gen-I preverim, ali obstaja tak interes in če ja, da jim nato poslovno pomagam in svetujem pri poslu v Sloveniji. Ni šlo za lobiranje ali karkoli nezakonitega, ampak običajno poslovno svetovanje,« je Švarc Pipanova pojasnila vsebino pogovorov.

Z njimi se je srečala dvakrat

Kot je še dejala, se je s predstavniki podjetja dobila dvakrat, enkrat v februarju in drugič pred nekaj dnevi, 5. marca, na Dunaju. Letalske karte iz Zagreba in nastanitev na Dunaju so krili oni, kar je, kot je dejala, v poslovnem svetu v tujini povsem običajno, kadar je interes za sodelovanje na njihovi strani.

»Zadeva je bila videti zelo avtentično, dobila sem se z dvema predstavnikoma, eden od njiju se je predstavil kot Američan, ki je dalj časa delal v Silicijevi dolini, nato pa se preselil v Združeno kraljestvo, kjer je skupaj s partnerjem iz Češke odprl investicijski sklad,« je pojasnjevala.

Nekoliko čudno pa se ji je zdelo, da so jo na sestankih začeli spraševati o tem, kaj bi hoteli ljudje na položajih v Sloveniji v zameno za to, da bi podprli naložbo. »Pojasnila sem jim, da v Sloveniji to ne gre tako, da smo urejena država,« je dejala. Zanimalo jih je tudi, kdo ima v Sloveniji vpliv, kakšen vpliv imajo konkretni ljudje ... »To se mi je zdelo čudno, a sem se prepričala, da sem paranoična,« je iskrena.

Zato je, preden se je lotila česarkoli, od njih po elektronski pošti zahtevala razkritje nekaterih informacij o investitorjih, ki bi jih predstavila Gen-I. »Ničesar od tega do danes nisem dobila,« je dejala. Prav tako od njih ni dobila nobenega plačila, je dejala.

Zdelo se ji je nenavadno

Da je občutki o tem, da je nekaj narobe, niso varali, pa je še bolj prepričana, ker spletna stran sklada www.stockardcapital.com, ki je še zgodaj zjutraj delovala, trenutno ne deluje.

Na spletnem iskalniku sicer dobimo z umetno inteligenco zgeneriran zapis, ki navaja, da je Stockard Capital podjetje za upravljanje premoženja, ki med drugim pomaga družinam pri nemotenem prenosu premoženja, vključno s storitvami, kot sta koordinacija bančništva in strateško upravljanje. Podjetje da ima sedež v Londonu.

»Da je nekdo postavil celo lažno spletno stran, vso komunikacijsko infrastrukturo in vložil toliko denarja samo zato, da mi je nastavil past in me posnel, da bi vplival na volitve v Sloveniji, kaže na velik interes tujih sil,« je prepričana mednarodna pravnica in nekdanja ministrica za pravosodje.

Ob tem opozarja, da so posnetki zmontirani, saj vmes manjkajo deli pogovorov. Na policijo bo podala ovadbo zaradi nezakonitega snemanja.