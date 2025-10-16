Sveče za grobove od 99 centov do 25 evrov: preverili smo, kje so najcenejše

Večina med nami spomin na preminule prijatelje in sorodnike počasti s svečo na grobu. To dobro vedo tudi trgovci, ki že ponujajo akcije za cenejše nakupe sveč. Koliko nas bo stala simbolična večna luč za na pokopališče, je v prvi vrsti odvisno od tega, kakšno svečo bomo kupili. Na trgu so navadne, ki gorijo le nekaj dni, kot tudi parafinske in druge posebne, pri katerih gorenje traja tudi do 1000 dni. Druge so, takole čez palec, približno trikrat dražje od prvih.

Pri trgovcih so sveče trenutno precej znižane.

Najcenejše navadne sveče, ki gorijo od dva do tri dni, smo našli v Mercatorju, kjer bomo za svečo mojca, če jih kupimo dve ali več hkrati, dobili 50 odstotkov popusta, kar pomeni, da bomo namesto polne cene 1,89 evra za eno plačali le 0,945 evra. Z nizko ceno za kratko goreče sveče sledijo v Sparu in Lidlu, kjer ena, če kupimo set več sveč, stane 0,99 evra.

Spar sveče po tej ceni ponuja v setu štirih S Budget, ki stane 3,99 evra, toda le v Intersparih. Lidl jih ponuja v kompletu šestih sveč po ceni 5,96 evra. V Sparu poleg omenjenega seta sveč dobimo še set štirih po 6,39 evra (ena sveča torej stane 1,50 evra) – paziti moramo, da ne zamešamo obeh kompletov. Najmanj toliko, torej približno 1,50 evra, nas bo stala navadna sveča, če bomo v omenjenih trgovinah kupili le eno (v Sparu je cena 1,49 evra za kos).

Če ni v kompletu, v trgovini ena stane okoli 1,50 evra. FOTO: Djedzura/Getty Images

Takšne na sončno energijo

Solarna sveča vestina vesta, ki gori 1000 dni, v Mercatorju stane 12,99 evra, E. Leclerc jo ponuja za 13,86 evra. Pri proizvajalcu Vestini jo ponujajo za 15,79 evra. Za enako svečo boste v trgovinah DM plačali 17,95 evra. V Sparu solarna nagrobna sveča aurora ali sigma, ki sta podobni vesti, staneta 12,99 evra.

6,49 evra stane proti vetru odporen stekleni herkul.

Ne čakajte na zadnje minute, na pokopališčih je treba največkrat odšteti precej več. FOTO: Tupungato/Getty Images

Proti vetru odporna steklena sveča herkul iz ličnega izrezljanega belega ali rdečega stekla, ki gori 60 dni, v Sparu trenutno stane 6,49 evra. V DM jo dobite za 8,45 evra. Na spletni strani proizvajalca Vestina lahko herkule rdeče barve naročite za 7,83 evra.

Nagrobna sveča luna, ki gori do 21 dni, v Sparu stane 11,99 evra, v Lidlu jo dobite za evro ceneje – za 10,99 evra. Proizvajalec Pax jo na svoji spletni strani prodaja za 18,59 evra. Ker Hoferjev katalog izhaja v četrtek, včeraj za aktualno ponudbo sveč še nismo imeli podatkov. Eurospin je v aktualnem katalogu ponudil stekleno svečo s križem za 2,69 evra in nagrobno elektronsko ekosvečo solza za 2,19 evra. Tuš ponuja set nagrobnih sveč, štiri velike in dve mali za 8,99 evra.

Za primerjavo: v Plečnikovi cvetličarni na Žalah stane mojca 3 evre, vestina vesta pa 25.