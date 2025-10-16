  • Delo d.o.o.
PRIHAJA PRVI NOVEMBER

Sveče za grobove od 99 centov do 25 evrov: preverili smo, kje so najcenejše

Najcenejše navadne sveče, ki gorijo od dva do tri dni, smo našli v tej trgovini ...
A. J.
 16. 10. 2025 | 07:00
3:33
Večina med nami spomin na preminule prijatelje in sorodnike počasti s svečo na grobu. To dobro vedo tudi trgovci, ki že ponujajo akcije za cenejše nakupe sveč. Koliko nas bo stala simbolična večna luč za na pokopališče, je v prvi vrsti odvisno od tega, kakšno svečo bomo kupili. Na trgu so navadne, ki gorijo le nekaj dni, kot tudi parafinske in druge posebne, pri katerih gorenje traja tudi do 1000 dni. Druge so, takole čez palec, približno trikrat dražje od prvih.

Pri trgovcih so sveče trenutno precej znižane.

Najcenejše navadne sveče, ki gorijo od dva do tri dni, smo našli v Mercatorju, kjer bomo za svečo mojca, če jih kupimo dve ali več hkrati, dobili 50 odstotkov popusta, kar pomeni, da bomo namesto polne cene 1,89 evra za eno plačali le 0,945 evra. Z nizko ceno za kratko goreče sveče sledijo v Sparu in Lidlu, kjer ena, če kupimo set več sveč, stane 0,99 evra.

Spar sveče po tej ceni ponuja v setu štirih S Budget, ki stane 3,99 evra, toda le v Intersparih. Lidl jih ponuja v kompletu šestih sveč po ceni 5,96 evra. V Sparu poleg omenjenega seta sveč dobimo še set štirih po 6,39 evra (ena sveča torej stane 1,50 evra) – paziti moramo, da ne zamešamo obeh kompletov. Najmanj toliko, torej približno 1,50 evra, nas bo stala navadna sveča, če bomo v omenjenih trgovinah kupili le eno (v Sparu je cena 1,49 evra za kos).

Takšne na sončno energijo

Solarna sveča vestina vesta, ki gori 1000 dni, v Mercatorju stane 12,99 evra, E. Leclerc jo ponuja za 13,86 evra. Pri proizvajalcu Vestini jo ponujajo za 15,79 evra. Za enako svečo boste v trgovinah DM plačali 17,95 evra. V Sparu solarna nagrobna sveča aurora ali sigma, ki sta podobni vesti, staneta 12,99 evra.

6,49 evra stane

proti vetru odporen stekleni herkul.

Proti vetru odporna steklena sveča herkul iz ličnega izrezljanega belega ali rdečega stekla, ki gori 60 dni, v Sparu trenutno stane 6,49 evra. V DM jo dobite za 8,45 evra. Na spletni strani proizvajalca Vestina lahko herkule rdeče barve naročite za 7,83 evra.

Nagrobna sveča luna, ki gori do 21 dni, v Sparu stane 11,99 evra, v Lidlu jo dobite za evro ceneje – za 10,99 evra. Proizvajalec Pax jo na svoji spletni strani prodaja za 18,59 evra. Ker Hoferjev katalog izhaja v četrtek, včeraj za aktualno ponudbo sveč še nismo imeli podatkov. Eurospin je v aktualnem katalogu ponudil stekleno svečo s križem za 2,69 evra in nagrobno elektronsko ekosvečo solza za 2,19 evra. Tuš ponuja set nagrobnih sveč, štiri velike in dve mali za 8,99 evra.

Za primerjavo: v Plečnikovi cvetličarni na Žalah stane mojca 3 evre, vestina vesta pa 25.

dan mrtvihprvi november1. novembernagrobne svečetrgovinacenesvečedenarodpadkiplastikavarčevanjedan spomina na mrtve
08:00
Bulvar  |  Domači trači
LJUBEZEN JE V ZRAKU

Ekskluzivno razkritje Slovenskih novic: Poročil se bo veletrgovec Franc Jager

Večno zvestobo bo uspešni podjetnik v romantičnem grajskem ambientu obljubil svoji Irenci.
16. 10. 2025 | 08:00
07:50
Šport  |  Odmevi
BOKS

Nadarjeni Petrič za pas WBC

V dvorani Vižmarje Brod 22. novembra spektakel v boksu Golden Gloves Fight Night 3.
Miha Šimnovec16. 10. 2025 | 07:50
07:40
Lifestyle  |  Astro
ASTRO

Ruski znanstvenik trdi: s številkami lahko spreminjate svojo resničnost

Metoda spreminjanja realnosti temelji na vibracijski strukturi številk. Med koncentriranjem na določene številčne nize se ureja stanje telesa.
16. 10. 2025 | 07:40
07:30
Novice  |  Slovenija
NOVA STRANKA

Prebilič jasno začrtal meje nove stranke: sodeloval ne bi ne z Golobom ne z Janšo

Evroposlanec Vladimir Prebilič na domače volitve s stranko Prerod. Mandat v Evropi bo vrnil, ko in če bo izvoljen na domačih volitvah.
Tomica Šuljić16. 10. 2025 | 07:30
07:30
Lifestyle  |  Stil
ODPRTA KUHINJA

Kremasta polenta, ki jo skuhamo kar s pomočjo pečice

Polenta iz pečice je hitra, kremasto svilena in vedno popolna. Enostaven recept, ki vas bo navdušil.
Mateja Delakorda16. 10. 2025 | 07:30
07:26
Novice  |  Svet
Z VOJAKI NAD PROTESTNIKE

V Los Angelesu razglasili izredne razmere, razlog pa Trump

Zaradi racij zvezne Službe za priseljevanje in carine številni zapuščajo delovna mesta v strahu pred nasiljem in ugrabitvami.
16. 10. 2025 | 07:26

