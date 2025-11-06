  • Delo d.o.o.
TRADICIONALNI DOGODEK

Svečke v jajčnih lupinicah: v spomin na Družmirje 8950 luči (FOTO)

Svečke v jajčnih lupinicah so v mraku razsvetlile Družmirsko jezero in spomnile na tragično usodo potopljene vasi.
Splavili so lučke spomina. FOTOGRAFIJE: Jože Miklavc

Splavili so lučke spomina. FOTOGRAFIJE: Jože Miklavc

Knez Tresimir je zapovedal ogenj.

Knez Tresimir je zapovedal ogenj.

Za reševalce dela k sreči ni bilo.

Za reševalce dela k sreči ni bilo.

Daleč izza Urala so prišli in odkrili to dolino.

Daleč izza Urala so prišli in odkrili to dolino.

Prižiganje plamenčkov

Prižiganje plamenčkov

Plavajoče ekološke svečke

Plavajoče ekološke svečke

Podžupanja Šoštanja Urška Kurnik je pozdravila obiskovalce.

Podžupanja Šoštanja Urška Kurnik je pozdravila obiskovalce.

Zlata kača se je vila v temino jezera.

Zlata kača se je vila v temino jezera.

Tisočero ročno izdelanih lučk

Tisočero ročno izdelanih lučk

Legenda Valentin Heindl

Legenda Valentin Heindl

Splavili so lučke spomina. FOTOGRAFIJE: Jože Miklavc
Knez Tresimir je zapovedal ogenj.
Za reševalce dela k sreči ni bilo.
Daleč izza Urala so prišli in odkrili to dolino.
Prižiganje plamenčkov
Plavajoče ekološke svečke
Podžupanja Šoštanja Urška Kurnik je pozdravila obiskovalce.
Zlata kača se je vila v temino jezera.
Tisočero ročno izdelanih lučk
Legenda Valentin Heindl
Jože Miklavc
 6. 11. 2025 | 05:40
5:20
A+A-

Tradicionalni dogodek ob jezeru in šoštanjski termoelektrarni so krajani znova postavili v resnični okvir, ko se je zaradi posledic rudarjenja v Šaleški dolini zemlja udirala in je celotne domačije, polja in gozdove zalila voda.

Ob nedavni prireditvi, ko se je mrak zlil z Družmirskim jezerom, je v soju gasilskega žarometa in tisočerih plamenčkov v plavajočih jajčnih lupinicah utripal spomin na povest o poselitvi Šaleške doline.

Za reševalce dela k sreči ni bilo.
Za reševalce dela k sreči ni bilo.
Daleč izza Urala so prišli in odkrili to dolino.
Daleč izza Urala so prišli in odkrili to dolino.

Usoda doline je vseskozi nekoliko temačna, velik del smo je potopili ob rudarjenju.

Legenda Valentin Heindl
Legenda Valentin Heindl

Tresimirje, Družmirje

Družmirje naj bi bili zelena polja in potoki, mir in spokojno življenje domačinov, ko se je z migracijo z nemirnega Daljnega vzhoda, iz strahu in revščine, priselilo pleme s knezom Tresimirjem. Zgodba s stoterimi odtenki je znana, spomin nanjo pa se prilagaja razmeram, domišljiji umetnikov in potrebam časa.

Organizatorja praznika luči za spomin na potopljeno vas Družmirje sta Turistično olepševalno društvo Šoštanj in Zavod za kulturo, turizem, šport in mladino. Jajčne lupinice za plavajoče svečke so zbirali tri mesece, nato pa so vanje ročno vlivali vosek ob vloženi stenj. Predsednik TOD Šoštanj Peter Radoja: »Kar 8950 luči so izdelali naši člani. Včasih še enkrat toliko, zdaj je to dovolj slikovito, saj odseva število prebivalcev tačas v Občini Šoštanj. Polaganje lučk smo tokrat prepustili občanom, seveda pod varnostnim nadzorom. Vas Družmirje, ki jo je potreba po električni energiji potopila pod gladino približno 100 metrov globoko že pred pol stoletja, je ostala izseljenim prebivalcem v žalostnem, nostalgičnem spominu.«

Prižiganje plamenčkov
Prižiganje plamenčkov
Plavajoče ekološke svečke
Plavajoče ekološke svečke

Družmirje naj bi bili zelena polja in potoki.

Knez Tresimir je zapovedal ogenj.
Knez Tresimir je zapovedal ogenj.

Ime Družmirje izhaja iz nomadskega ljudstva, ki ga je v pradavnini nekje izza Urala pripeljal knez Tresimir, nadaljuje: »Tako zgodovinarji, nekaj patine k zgodbi smo dodali sami, pravijo, da se je prvotna naselbina imenovala Tresimirje, v poznejši dobi pa se je poimenovanje spremenilo v Družmirje. Usoda te doline je vseskozi nekoliko temačna. Velik del smo je potopili ob rudarjenju, na obrobju smo postavili industrijo, ki meče senco v naravno okolje in zastruplja ozračje. Tehnološko so s pritiski javnosti in zdravega razuma to sanirali z mega čistilnim blokom, zdaj pa bomo na prvotno mišljeno turistično jezero postavili panele za sončno energijo. Mnenja glede tega se razhajajo. Ko bo o tem padla odločitev pristojnih institucij, bo zaman glas vpijočega v nebo. Saj bo fotovoltaika vendarle proizvajala ekološko čisto energijo?! Kakor koli že bo, pa bodo lučke spomina ostale, tudi če jih bomo splavljali v Šoštanjskem bajerju, ki se dotika zdajšnje TEŠ in obrobja mesta. Industrija se gradi in ukinja, zgodovina pa ostane za vedno!«

Zalita jama

Tega se v turističnem olepševalnem društvu še kako zavedajo, je povedal pobudnik izvirne ideje Radoja, ki sta mu pri izvedbi že od začetka pomagala domačina, zakonca Valentin in Lojzka Heindl. V spomin na dogajanje v osrčju Šaleške doline, kjer bodo čez 10 let zaprli premogovniški odkop, bo ostala zalita velika jama.

Zlata kača se je vila v temino jezera.
Zlata kača se je vila v temino jezera.
Tisočero ročno izdelanih lučk
Tisočero ročno izdelanih lučk

3 mesece so marljivo zbirali jajčne lupine.

Podžupanja Šoštanja Urška Kurnik je pozdravila obiskovalce.
Podžupanja Šoštanja Urška Kurnik je pozdravila obiskovalce.

A tudi zgodba, ki se je odvila pred kratkim. Ko so se z Goric v soju kresnih ognjev pojavili podaniki kneza Tresimirja, je ta zapovedal: »Ljudje, luči prižgite! O, zemlja trda naša, tukaj pod nogami. Skrivnosti zagonetne skrivaš, bivaš z usodo, z nami. O, zemlja črna, magma … razodela nisi nam, kar v srcu mojem se poraja. Tam, od koder nas je v svet pregnalo, da smo tolkli glad in strah pred usodo, lomastili čez drn, hribovja strma poiskat resnico. Smo bežali stran, kjer je zima tolkla nam pšenico. Tam v nas je zrasel ves močan pogum. Iskali smo boljši kruh. Nomadsko ljudstvo naše. Daleč izza Urala smo prišli in odkrili to dolino, rešitev našo, z vami skupno domovino. Dolino Tresimirje. Žitno polje, malo mirno pokrajino.«

Knez je dvignil kopje v pozdrav in zagrmel v slovo: »A vedi vsakdo, ki tu prebiva. Družmirje vedno bode temna, senčna luč. Zatorej, prižgimo vse kresove. Ožarijo naj se srca naša. Za boljši jutri. Za naš kruh. Prižgimo ognje, naj se razplamtijo. Za deželo našo. Za Družmirje, Tresimirje!«

Množica mladih družin, veliko prišlekov od drugod, od vsepovsod, se je grela ob besedah, od odsevov s plamenčki razsvetljene črne vode. Še in še so pod nadzorom varuhov varnosti prižigali in polagali plamenčke v znak spoštovanja. Otroci so žareli od odseva z vodne gladine, ljudje so vsak po svoje začarani zrli tja v mokro, zlato polje.

Več iz teme

Družmirsko jezerotradicijaspominiSlovenijazgodovinaŠoštanjsvečkeluč
