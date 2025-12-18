Sveta Lucija simbolizira nov začetek

Praznične luči so Cerklje letos razsvetlile šele ob godu sv. Lucije, 13. decembra, ob dnevu, ki v evropskem prostoru že stoletja simbolizira prihod svetlobe, upanja in novega začetka v najtemnejšem delu leta. Odločitev ni bila naključna, temveč premišljena želja, da bi dogodek dobil globlji pomen in se navezal na tradicijo, ki presega zgolj koledarski začetek prazničnega časa.

S plesom so navdušili člani Kulturnega društva Folklora Cerklje.

Praznik sv. Lucije je v severnih deželah povezan z zmago svetlobe nad temo, s skupnostjo in pričakovanjem svetlejših dni. Prav to simboliko so želeli v Cerkljah letos postaviti v ospredje ter ustvariti dogodek, ki ne nagovarja le z okrasjem, temveč tudi z vsebino in občutjem povezanosti. Slovesni prižig prazničnih luči je potekal minuli konec tedna pred Osnovno šolo Davorina Jenka v Cerkljah na Gorenjskem. Številni zbrani so skupaj odštevali do čarobnega trenutka, središče kraja pa se je ovilo v toplo decembrsko svetlobo. Dogodek je spremljal bogat glasbeni program, ki je z božično-novoletnimi melodijami ustvaril prijetno praznično vzdušje.

Dogodek je pokazal bogastvo lokalnega kulturnega utripa.

Že pred prižigom se je pred šolo odprl adventni sejem, na katerem so se predstavili lokalni ustvarjalci in ponudniki domačih izdelkov, pridelkov ter prazničnih dobrot. Obiskovalcem je ponudil priložnost za sproščen klepet, druženje in uvod v večer, namenjen skupnemu doživetju. Na zunanjem odru pred šolo so se zvrstili številni nastopajoči: Kulturno društvo Folklora Cerklje, Zimski zborček OŠ Davorina Jenka Cerklje pod vodstvom Irme Močnik, Glasbena šola Kranj, Tuba Božički, Prifarci, Vocabella in Ansambel Štefanci. Glasbeni program, ki ga je domiselno vodil Jože Jerič, je prepletel tradicijo, mladost, domačo ustvarjalnost in praznično toplino ter pokazal bogastvo lokalnega kulturnega utripa.