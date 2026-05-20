Svetovni dan čebel v znamenju opozoril o podnebju, pesticidih in ponarejenem medu

Današnji dan je dan, na katerega so čebelarji po vsem svetu še posebno ponosni. Za Slovenijo je še toliko bolj pomemben, saj je prišla ta odločitev na pobudo Čebelarske zveze Slovenije in ob podpori Republike Slovenije, pa tudi ob soglasni podpori vseh držav sveta v OZN. To je bilo resnično zgodovinsko priznanje pomenu čebel, čebelarjev in opraševalcev za prihodnost človeštva.

»Svetovni dan čebel je presegel vsa naša pričakovanja,« je dejal Boštjan Noč, predsednik Čebelarske zveze Slovenije. »Danes domala ni države na svetu, kjer 20. maja ne bi govorili o pomenu čebel in opraševalcev. Kot pobudnik tega dne si niti predstavljati nisem mogel, da bo dosegel ta dan takšno svetovno prepoznavnost in spoštovanje. Med številnimi svetovnimi dnevi je prav svetovni dan čebel postal eden najbolj prepoznavnih in najbolj srčno sprejetih po vsem svetu.« Opozoriti je moral še na nekaj: »Čebele v sodobnem svetu brez pomoči čebelarjev žal ne morejo več preživeti. Podnebne spremembe, pesticidi, intenzivno kmetijstvo in bolezni čebel močno ogrožajo njihov obstoj.«

Boštjan Noč si želi, da bi čebelarji in potrošniki stopili skupaj ter se odločno zoperstavili ponaredkom. FOTO: ČZS

Zaradi česar gre še posebna zahvala vsem slovenskim in vsem svetovnim čebelarjem, ki vsak dan skrbijo za čebele, jih ohranjajo in s tem varujejo enega ključnih temeljev prehranske varnosti. Več kot tretjina svetovne hrane je namreč neposredno odvisna od opraševanja, zaradi česar so čebelarji med ključnimi varuhi prehranske prihodnosti sveta. Zato je pozitivna novica z začetka tega leta, da Evropa končno dopušča neposredna plačila po panju, kot nadomestilo za opraševalni servis čebel. Boštjan Noč zato verjame, da bo Slovenija prva država v Evropi, ki bo to podporo čebelarjem tudi dejansko namenila, in napoveduje, da se bo to zgodilo že v letu 2027.

Velik problem sodobnega čebelarstva predstavlja tudi ponarejen med, ki uničuje poštene čebelarje in zavaja potrošnike. Po podatkih Evropske komisije je kar 47 odstotkov medu na evropskem trgu ponarejenega – gre za med, ki ga čebele nikoli niso niti videle. »To ni le gospodarska težava za čebelarje, pač pa je tudi resno opozorilo za potrošnike. Ljudje uživamo med in čebelje pridelke zaradi krepitve zdravja, ponarejen med pa lahko na drugi strani pomeni tudi tveganje za zdravje ljudi,« je dodal Noč. Žal Evropa še vedno nima dovolj učinkovitih laboratorijskih analiz, ustreznih laboratorijev, predvsem pa ne zakonodaje, ki bi takšen med tudi dokončno odstranila s trga. Zato je največje zagotovilo kakovosti za potrošnike pravzaprav silno preprosto: »Kupujmo lokalni med, neposredno od čebelarja. V trgovinah pa izbirajmo med porekla iz svoje države ali pa vsaj evropskega porekla.«

V sodobnem svetu brez pomoči čebelarjev žal ne morejo več preživeti. FOTO: Tina Lisjak

Evropska politika ta problem sicer zelo dobro pozna, vendar pa konkretnih rešitev še vedno ni na vidiku. »Treba je zato povedati odkrito: trgovski lobiji ponarejenega medu so trenutno močnejši od glasu čebelarjev. Edina prava pot je zato, da stopimo skupaj čebelarji in potrošniki ter s svojo izbiro jasno povemo: ponarejenega medu ne bomo kupovali.