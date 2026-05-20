  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
POBUDA IZ SLOVENIJE

Svetovni dan čebel v znamenju opozoril o podnebju, pesticidih in ponarejenem medu

Čebelarji opozarjajo, da brez njihove pomoči čebele v sodobnem okolju ne morejo več preživeti.
Čebele so simbol Slovenije. FOTO: Matej Družnik

Čebele so simbol Slovenije. FOTO: Matej Družnik

Boštjan Noč si želi, da bi čebelarji in potrošniki stopili skupaj ter se odločno zoperstavili ponaredkom. FOTO: ČZS

Boštjan Noč si želi, da bi čebelarji in potrošniki stopili skupaj ter se odločno zoperstavili ponaredkom. FOTO: ČZS

V sodobnem svetu brez pomoči čebelarjev žal ne morejo več preživeti. FOTO: Tina Lisjak

V sodobnem svetu brez pomoči čebelarjev žal ne morejo več preživeti. FOTO: Tina Lisjak

Čebele so simbol Slovenije. FOTO: Matej Družnik
Boštjan Noč si želi, da bi čebelarji in potrošniki stopili skupaj ter se odločno zoperstavili ponaredkom. FOTO: ČZS
V sodobnem svetu brez pomoči čebelarjev žal ne morejo več preživeti. FOTO: Tina Lisjak
L. K.
 20. 5. 2026 | 06:42
3:22
A+A-

Današnji dan je dan, na katerega so čebelarji po vsem svetu še posebno ponosni. Za Slovenijo je še toliko bolj pomemben, saj je prišla ta odločitev na pobudo Čebelarske zveze Slovenije in ob podpori Republike Slovenije, pa tudi ob soglasni podpori vseh držav sveta v OZN. To je bilo resnično zgodovinsko priznanje pomenu čebel, čebelarjev in opraševalcev za prihodnost človeštva.

»Svetovni dan čebel je presegel vsa naša pričakovanja,« je dejal Boštjan Noč, predsednik Čebelarske zveze Slovenije. »Danes domala ni države na svetu, kjer 20. maja ne bi govorili o pomenu čebel in opraševalcev. Kot pobudnik tega dne si niti predstavljati nisem mogel, da bo dosegel ta dan takšno svetovno prepoznavnost in spoštovanje. Med številnimi svetovnimi dnevi je prav svetovni dan čebel postal eden najbolj prepoznavnih in najbolj srčno sprejetih po vsem svetu.« Opozoriti je moral še na nekaj: »Čebele v sodobnem svetu brez pomoči čebelarjev žal ne morejo več preživeti. Podnebne spremembe, pesticidi, intenzivno kmetijstvo in bolezni čebel močno ogrožajo njihov obstoj.«

Boštjan Noč si želi, da bi čebelarji in potrošniki stopili skupaj ter se odločno zoperstavili ponaredkom. FOTO: ČZS
Boštjan Noč si želi, da bi čebelarji in potrošniki stopili skupaj ter se odločno zoperstavili ponaredkom. FOTO: ČZS

Zaradi česar gre še posebna zahvala vsem slovenskim in vsem svetovnim čebelarjem, ki vsak dan skrbijo za čebele, jih ohranjajo in s tem varujejo enega ključnih temeljev prehranske varnosti. Več kot tretjina svetovne hrane je namreč neposredno odvisna od opraševanja, zaradi česar so čebelarji med ključnimi varuhi prehranske prihodnosti sveta. Zato je pozitivna novica z začetka tega leta, da Evropa končno dopušča neposredna plačila po panju, kot nadomestilo za opraševalni servis čebel. Boštjan Noč zato verjame, da bo Slovenija prva država v Evropi, ki bo to podporo čebelarjem tudi dejansko namenila, in napoveduje, da se bo to zgodilo že v letu 2027.

Velik problem sodobnega čebelarstva predstavlja tudi ponarejen med, ki uničuje poštene čebelarje in zavaja potrošnike. Po podatkih Evropske komisije je kar 47 odstotkov medu na evropskem trgu ponarejenega – gre za med, ki ga čebele nikoli niso niti videle. »To ni le gospodarska težava za čebelarje, pač pa je tudi resno opozorilo za potrošnike. Ljudje uživamo med in čebelje pridelke zaradi krepitve zdravja, ponarejen med pa lahko na drugi strani pomeni tudi tveganje za zdravje ljudi,« je dodal Noč. Žal Evropa še vedno nima dovolj učinkovitih laboratorijskih analiz, ustreznih laboratorijev, predvsem pa ne zakonodaje, ki bi takšen med tudi dokončno odstranila s trga. Zato je največje zagotovilo kakovosti za potrošnike pravzaprav silno preprosto: »Kupujmo lokalni med, neposredno od čebelarja. V trgovinah pa izbirajmo med porekla iz svoje države ali pa vsaj evropskega porekla.«

V sodobnem svetu brez pomoči čebelarjev žal ne morejo več preživeti. FOTO: Tina Lisjak
V sodobnem svetu brez pomoči čebelarjev žal ne morejo več preživeti. FOTO: Tina Lisjak

Evropska politika ta problem sicer zelo dobro pozna, vendar pa konkretnih rešitev še vedno ni na vidiku. »Treba je zato povedati odkrito: trgovski lobiji ponarejenega medu so trenutno močnejši od glasu čebelarjev. Edina prava pot je zato, da stopimo skupaj čebelarji in potrošniki ter s svojo izbiro jasno povemo: ponarejenega medu ne bomo kupovali.

Več iz teme

čebelesvetovni dan čebelpesticidimedopraševalcičebelarstvoČebelarska zveza Slovenije
ZADNJE NOVICE
06:34
Novice  |  Slovenija
SESTAVLJANJE VLADE

Janša zbral dovolj podpisov za mandatarja: na čelo vlade bi ga lahko imenovali že v petek

Podprlo ga je 48 poslancev, kar presega potrebno večino za izvolitev predsednika vlade.
Aleksander Brudar20. 5. 2026 | 06:34
06:25
Premium
Bulvar  |  Suzy
ZNANI V ZVEZDAH

Ondina Klara Kerec: Karierni razcvet in možnosti za naraščaj (Suzy)

Njena prijateljstva so intenzivna, globoka, veliko vlaga vanje.
20. 5. 2026 | 06:25
06:00
Lifestyle  |  Astro
HOROSKOP

Astrološki znaki, ki jim začetek junija prinaša veliko denarja

Za izbrance se začenja obdobje neverjetnega blagostanja, ki bo trajalo kar pet let.
20. 5. 2026 | 06:00
05:42
Novice  |  Kronika  |  Doma
NA POTI V SLOVENIJO

Celjska policija preprečila predajo 60 kilogramov kokaina: zasegli tudi 50.000 evrov (FOTO)

Osumljenca naj bi bila del širše kriminalne združbe, policija preiskavo še nadaljuje.
Aleksander Brudar20. 5. 2026 | 05:42
05:30
Lifestyle  |  Polet
SRCE IMA POMOČNIKA

Ali ste vedeli, da ima človeško telo dve srci?

Krvni obtok je dvosmerni sistem. Arterije odvajajo s kisikom bogato kri iz srca proti periferiji, vene pa deoksigenirano kri vračajo nazaj.
Miroslav Cvjetičanin20. 5. 2026 | 05:30
05:13
Novice  |  Kronika  |  Doma
ZLORABA ZAUPNIH PODATKOV

Vdor v informacijski sistem tožilstva: štiri sodne uslužbenke znova pred ljubljanskim sodiščem (FOTO)

Zaposlene naj bi skupaj kar 172-krat nezakonito dostopale do tožilskih baz, med njimi tudi Tanja Tolimir, ki naj bi z zaupnimi podatki oskrbovala kavaški klan.
Aleksander Brudar20. 5. 2026 | 05:13

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
NA POMOČ

Na poti skozi Evropo: kaj storiti, ko obstanete sredi tuje avtoceste?

Ko se nam na dopustu daleč od doma pokvari avto ali se pripeti prometna nezgoda, nam veliko preglavic povzroči organizacija pomoči in nadaljevanje poti.
15. 5. 2026 | 10:04
Promo
Novice  |  Slovenija
DOMAČE PASME

Pasme, ki izginjajo skupaj s slovensko krajino (video)

Slovenija prek državnega programa varuje domače pasme živali, ki ohranjajo krajino, biotsko pestrost in genetski potencial za prihodnost.
19. 5. 2026 | 09:23
Promo
Lifestyle  |  Izlet
POLETNI ODDIH

Skriti adut Sredozemlja: tukaj dobite več za manj denarja

Šibensko-kninska županija že vrsto let ohranja stabilen položaj med najbolj raznolikimi turističnimi regijami na Jadranu.
Promo Delo14. 5. 2026 | 14:10
Promo
Novice  |  Slovenija
KAKO VOZITE

Se bo črna statistika letos ponovila?

Prepoznaven zvok motorjev je že nekaj tednov stalnica na slovenskih cestah. Analiza voženj v aplikaciji DRAJV razkriva zanimivo sliko motoristične vožnje.
12. 5. 2026 | 15:00
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
NA POMOČ

Na poti skozi Evropo: kaj storiti, ko obstanete sredi tuje avtoceste?

Ko se nam na dopustu daleč od doma pokvari avto ali se pripeti prometna nezgoda, nam veliko preglavic povzroči organizacija pomoči in nadaljevanje poti.
15. 5. 2026 | 10:04
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
DOMAČE PASME

Pasme, ki izginjajo skupaj s slovensko krajino (video)

Slovenija prek državnega programa varuje domače pasme živali, ki ohranjajo krajino, biotsko pestrost in genetski potencial za prihodnost.
19. 5. 2026 | 09:23
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
POLETNI ODDIH

Skriti adut Sredozemlja: tukaj dobite več za manj denarja

Šibensko-kninska županija že vrsto let ohranja stabilen položaj med najbolj raznolikimi turističnimi regijami na Jadranu.
Promo Delo14. 5. 2026 | 14:10
Promo
Novice  |  Slovenija
KAKO VOZITE

Se bo črna statistika letos ponovila?

Prepoznaven zvok motorjev je že nekaj tednov stalnica na slovenskih cestah. Analiza voženj v aplikaciji DRAJV razkriva zanimivo sliko motoristične vožnje.
12. 5. 2026 | 15:00
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
VLAGA

Stanovanje je videti brezhibno, a že propada?

Vsakodnevna domača opravila ustvarjajo odvečno vlago v prostoru, ki se neopazno vpija v stene, omet in parket.
18. 5. 2026 | 09:51
Novice  |  Slovenija
PODKAST

Evropa ima dovolj: Zakaj ne smemo več biti odvisni od tujine?

Preverite, zakaj Evropa noče več, da njeni podatki živijo drugje.
6. 5. 2026 | 15:04
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ZELO ZANIMIVO

Razstreljen bankomat, lažni evri in globoki ponaredki: kriminal ima nov obraz (video)

Razstava Denar in kriminal: tekma brez konca pokaže, kako se od antičnih ponaredkov do spletnih prevar spreminjajo metode kriminala, človek pa ostaja enako ranljiv.
13. 5. 2026 | 09:07
Promo
Novice  |  Slovenija
PAMETNA SAMOOSKRBA

Novost v slovenski energetiki

Plačujte manj kot danes, izkoristite več. S paketom Pametna samooskrba sončna elektrarna postaja dostopna rešitev za vse.
12. 5. 2026 | 09:04
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NEVERJETNO

Tudi Slovenci navdušeni nad to novostjo v Zagrebu (video)

Trenutek, ko pacient prvič vidi svoj novi nasmeh, pogosto odloči o nadaljnjem zdravljenju.
Promo Slovenske novice19. 5. 2026 | 07:40
Promo
Novice  |  Slovenija
OGLAŠEVANJE

Kdo je zmagal v Portorožu?

SOF je v svoji 35. izdaji v Portorožu znova potrdil, da ne gre zgolj za pregled najboljših del preteklega leta, temveč za osrednji nacionalni forum.
19. 5. 2026 | 14:13
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
SLADKANJE

So vam zadišale jagode? To je kombinacija, ki jo boste oboževali.

Pomlad prinaša sveže ideje za sladkanje, med njimi hrustljav vafelj z nežno jagodno kremo. Je lahko sploh še boljše?
Promo Slovenske novice18. 5. 2026 | 08:34
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZDRAVLJENJE

Ko diagnoza vodi do napačne odločitve

Osteoporoza, parodontoza ali pomanjkanje čeljustne kosti ne pomenijo nujno, da zobni vsadki niso mogoči. Sodobna implantologija danes odpira širše možnosti.
Promo Slovenske novice15. 5. 2026 | 10:01
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVA PRAVILA IGRE

Vprašanja, ki bi morala zaskrbeti slovenske podjetnike

Lokacija podatkov ni dovolj. Pomembno je tudi, kje jih obdelujejo, kdo do njih dostopa in kako jih varuje celovita digitalna suverenost.
Promo Slovenske novice15. 5. 2026 | 08:58
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
VEČ KOT VIDEZ

Povešene veke niso le estetska tema

Kako kot okulistka gledam na operacijo korekcije vek.
Promo Slovenske novice14. 5. 2026 | 15:49
Novice  |  Slovenija
IGRALKA

Lea Mihevc: Tega ti nihče ne pove

Igralka nove generacije v podkastu Sovoznik o prelomni vlogi, igralski obrti ter življenju med družino in kamero.
8. 5. 2026 | 12:01
Promo
Novice  |  Slovenija
DOGODEK

Ste vedeli, kaj se bo dogajalo v Portorožu?

Poslovni forum Telekoma Slovenije bo predstavil digitalno odpornost, umetno inteligenco, suvereni oblak, omrežja 6G in primere naprednih tehnologij.
Promo Slovenske novice13. 5. 2026 | 13:48
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
POČITNICE

Pozabite na prenatrpane obale: ta del Hrvaške letos izstopa

Če razmišljate o morju, je zdaj pravi čas za odločitev. Najboljše lokacije in termini se rezervirajo prvi, čakanje pa najpogosteje pomeni kompromis.
Promo Delo14. 5. 2026 | 09:43
Promo
Novice  |  Slovenija
ONLINE ŠTUDIJ

Delo se ne konča več ob 16. uri: odgovor na realnost zaposlenih

Fleksibilnost sama po sebi ni dovolj: zaposleni potrebujejo strukturo, mentorje in podporo do cilja.
18. 5. 2026 | 10:35
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki
Svetovni dan čebel v znamenju opozoril o podnebju, pesticidih in ponarejenem medu