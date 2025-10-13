Svetovni mojstri keramike navdušili Šenčur: V-oglje praznuje 20 let

V Blagnetovi hiši v Šenčurju so razstavili mojstrovine, ki so nastale na že 20. Mednarodnem simpoziju umetniške keramike V-oglje 2025. Simpozija se lahko umetniki udeležijo zgolj na povabilo in le dvakrat v življenju. V Ateljeju keramike in lončarstva Barbe Štembergar Zupan in njenega moža Nika se je tako v ustvarjalnem duhu izkazalo že 307 umetnikov iz sedemintridesetih držav.

Vse reciklira

Barba je ob odprtju razstave poudarila, da gre za eno največjih svetovnih oziroma evropskih zbirk keramike. O fotografijah je spregovoril Arne Hodalič, urednik fotografije na National Geographic Slovenija, ki že 14 let spremlja umetniška dela, in zbranim čestital za vrhunske stvaritve. Vsako leto sodeluje tudi eden od obetavnih mladih fotografov, ki z udeleženci pripravi izvirne portrete, letos jih je ustvaril Jure Horvat. V kulturnem programu je nastopila goriška sopranistka Gaja Sorč, prireditev pa je povezovala Slavi Bučan.

Ena najvidnejših umetnic keramične stroke na svetu, ki se predstavlja v Šenčurju, je Marija Geszler Grazuly, izjemen umetnik je tudi Albert Mesner, ki se predstavlja z več deli, Lia Begrationi predstavlja skulpture, kot so ustvarjalni fragmenti, John Daly je avstralski umetnik, ki je vse navdušil s svojim življenjskim slogom, saj poskuša vse reciklirati, ob tem je izjemen lončar.

Gal Tič se izraža v nakitu iz porcelana. Andreja Srna Žibert je akademska slikarka, ki vse pogosteje sega v svet keramike z vlitim porcelanom. Jelena Glogovac Savić, akademska slikarka, prihaja iz Bosne, poslikala je dva krožnika, skledo in izdelala ovna. Klavdija Košenina iz Laškega je izdelala serijo skled, Ivan Skubin, umetnik iz Goriških brd, pa več skulptur človeških figur in ptic, ki tvorijo celoto.

Simbol odličnosti

Nikolaj Mašukov predstavlja delo, sestavljeno iz dveh kosov, bodice med njima ustvarjajo napetost. Urška Aljančič je izdelala skledo, ki jo je nadgradila z dvojno steno. Gostitelja, Barba in Niko, se predstavljajta s cvetličnimi kompozicijami. Razstavo umetniških del, ki so nastala julija letos, sta slovesno odprla zakonca in lastnika zavoda V-oglje 2025 Barba in Niko, ki sta vsem letošnjim udeležencem podelila posebna priznanja oziroma potrdila o udeležbi. Kot je Barba napisala v uvodniku letošnjega kataloga Umetniške keramike, je simpozij postal njuno poslanstvo. Kot umetnika sta v njem našla prostor, kjer se lahko resnično povežeta in rasteta, kjer lahko znanje prejemata in hkrati delita. V domačem ateljeju v Vogljah ustvarjata unikatne izdelke, njuna ljubezen do oblikovanja pa dosega svetovno prepoznavnost.

Kot organizatorja sta skozi leta prejela neprecenljive darove: modrost, širino, prijateljstva in zavedanje, da umetnost nima meja, če jo le delimo z odprtim srcem. Vloženega truda nikoli nista dojemala kot delo, ampak kot način življenja, kot radost ustvarjanja, učenja in povezovanja. Ob jubileju sta prejela številne čestitke. Med drugimi sta se jima poklonila Jon Pacini in T. Robert Pacini, kustosinja zbirk in razstav v galeriji Ruth Chandler Williamson Gallery v Los Angelesu.

Čestitko ob 20. simpoziju je napisala profesorica Eugenia Loginova z Akademije za umetnost iz Latvije, redna profesorica na Oddelku za keramiko na Univerzi umetnosti v Beogradu, doktorica umetnosti Ljubica Knežević, pa je zapisala: »Zame je V-oglje mnogo več kot simpozij – je prostor srečevanj, odprtega dialoga in ustvarjalne energije. Lahko s ponosom rečem, da je V-oglje postal simbol odličnosti, skupnosti in pristne ljubezni do keramične umetnosti.« Pisateljica, umetnostna zgodovinarka in podpredsednica Mednarodne akademije keramike v Ženevi Monika Gass: »Naj ogenj in oglje gorita še mnogo let – in naj se slavi umetniški inštitut keramike V-oglje.«

Tokratna razstava bo odprta do 2. novembra.