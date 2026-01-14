  • Delo d.o.o.
ZADEVA BOBNAR

Golob pod ognjem KPK: Svoboda ga brani, Janša govori o globoki državi

Vrstijo se odzivi na torkovo odločitev KPK, da je predsednik vlade v zadevi Bobnar kršil integriteto.
Vrstijo se odzivi na torkovo odločitev KPK, da je predsednik vlade v zadevi Bobnar kršil integriteto. FOTO: Voranc Vogel
Vrstijo se odzivi na torkovo odločitev KPK, da je predsednik vlade v zadevi Bobnar kršil integriteto. FOTO: Voranc Vogel
M. U.
 14. 1. 2026 | 15:36
 14. 1. 2026 | 16:17
8:05
A+A-

V  Svobodi trdno podpirajo delo premierja Roberta Goloba, sta po torkovi odločitvi  protikorupcijske komisije (KPK), da je premier v zadevi Bobnar kršil integriteto, poudarila vodja poslanske skupine Svobode Nataša Bogovič Avšič in generalni sekretar Matej Grah.

KPK je ugotovila, da je premier z dvema sporočiloma nekdanji notranji ministrici Tatjani Bobnar ravnal v nasprotju s pričakovanji in odgovornostjo in s tem kršil integriteto. Gre za sporočili, v katerih je predsednik vlade zapisal, da postaja resno zaskrbljen zaradi kadrovske slike v policiji in da mu ni všeč, da se dogovor ni uresničil. Golob je napovedal, da bo odločitev sodno izpodbijal.

Vodja poslanske skupine Svoboda Nataša Avšič Bogovič je vspomnila, da sta dve sms-sporočili, preko katerih je Golob komuniciral z nekdanjo notranjo ministrico Tatjano Bobnar, rezultat volilnih zavez Svobode do volivcev. »Vsi dobro veste, s kakšno situacijo smo se soočili in na kakšen način je delovala policija v času prejšnje vlade,« je poudarila.

image_alt
KPK Golobu očita, da je kršil integriteto, odvetnik Zdolšek: »Ugotovitve so nezakonite«

Delo premierja ocenjuje kot odgovorno in v skladu z zakonom o vladi. Ta premierju nalaga pristojnost, da komunicira s svojimi ministri zato, da uresničuje tako volilni program kot tudi delo, ki krepi rezultate v družbi, je poudarila. Odločitve KPK pa podrobneje ni želela komentirati, saj še ni pravnomočna, predsednik vlade pa je napovedal, da jo bo sodno izpodbijal, je dodala.

Kršitev je kršitev, tudi če gre za en SMS

Namestnica predsednika KPK Tina Divjak je o ugotovitvah, da je premier Robert Golob kršil integriteto s pošiljanjem dveh sporočil Tatjani Bobnar, za Radio Slovenija poudarila, da je zakon jasen, kršitev pa kršitev, ne glede na to, ali gre za en SMS ali 100. Pričakuje tudi, da bi lahko že pred volitvami sprejeli odločitev v zadevi Karigador.

V Svobodi ponosni so tudi na opravljeno delo v državnem zboru

V Svobodi po  njenih besedah Avšič Bogovič podpirajo delo premierja, ponosni so tudi na opravljeno delo v državnem zboru. »Rezultati so znani,« je poudarila. Ena od nalog premierja je tudi dnevno dogovarjanje z ministri o nalogah in njihovo dnevno preverjanje.

Levica: Pozivi k odstopu premierja politično obračunavanje pred volitvami

Levica ob ugotovitvah KPK v zadevi Bobnar poudarja, da zadeva še ni zaključena in bo očitno treba počakati na sodni epilog. Zagotavljajo pa, da sami še vedno zagovarjajo najvišje standarde integritete. A v pozivih k odstopu premierja Roberta Goloba zaradi ugotovljenih kršitev integritete vidijo zlasti politično obračunavanje pred volitvami. Sekretar strankine poslanske skupine Alan Medveš je poudaril tudi, da zadeva še ni povsem zaključena in bo treba očitno počakati na sodni epilog.

Kordiš: Golob je integriteto postavil pod vprašaj že pri nabavah orožja

Predsednik stranke Mi, socialisti Miha Kordiš meni, da je predsednik vlade Robert Golob svojo integriteto postavil pod vprašaj že na začetku mandata. »V trenutku, ko je dal prednost nabavam orožja za Nato pakt in ga začel pošiljati v Ukrajino pred potrebami globalnega miru ter državljank in državljanov v domovini,« se je odzval na odločitev KPK.

Janša: Stališče KPK po vsebini spominja na Kozlovsko sodbo v Višnji gori

Predsednik SDS Janez Janša ob ugotovitvah KPK v zadevi Bobnar meni, da je KPK iz njih izločila bistvo in bodo na sodišču padle. Stališče KPK po vsebini spominja na Kozlovsko sodbo v Višnji gori, bistvo sporočila, ki je bilo poslano v javnost, pa je očem skrito, je zapisal Janša, ki meni, da je spregovorila globoka država.

V daljšem zapisu na omrežju X je Janša ocenil, da ima sporočilo, ki je bilo v torek v javnost poslano v obliki končnega stališča Komisije za preprečevanje korupcije (KPK), dve skriti poanti.

image_alt
Mala zmaga za Goloba? KPK začasno ustavila postopke

Kot prvo je navedel, da bodo ugotovitve na sodišču padle, »kar je jasno vnaprej in vključeno v scenarij«. Po njegovih navedbah je KPK izločila bistvo. Premier Robert Golob »namreč ni kršil integritete, ustave in zakona z omenjenima sms-sporočiloma, ampak z naročilom ministrici, da policijo očisti vseh, ki so politično opredeljeni drugače kot pripadniki vladajoče koalicije. To je sam priznal v kamero na novinarski konferenci in v studiu RTV Slovenija«, je pojasnil. KPK pa ga je te kršitve ustave »perfidno oprala«, je ocenil.

Odvetnik Tatjane Bobnar: SMS-sporočili sta del širše zgodbe

Odvetnik nekdanje notranje ministrice Tatjane Bobnar Luka Švab je dejal, da dve SMS-sporočili, na podlagi katerih je KPK ugotovila kršitev integritete premierja Roberta Goloba, »nista padli z neba«. Sta namreč del širše zgodbe in le dva izmed številnih dokazov, ki jih preiskujeta tudi državno tožilstvo in policija, meni.

Drugič pa je sporočilo po Janševi oceni namenjeno utrjevanju oz. predvsem popravljanju vtisa v javnosti, da država premore neodvisne institucije, ki se nepristransko lotevajo vseh po enakih vatlih. »Nič ni dlje od resnice. Poročilo KPK, s katerim so rušili našo vlado januarja 2023, je bilo z dokazano lažno vsebino poslano v javnost brez možnosti prizadetih, da v zakonskem sedemdnevnem roku podajo odgovore, ki morajo biti objavljeni hkrati s poročilom,« je navedel in dodal, da je zadeva kasneje na sodišču padla.

Prva dama DZ: Komentiranje zadev pred pravnomočnostjo neodgovorno in nepravilno

Predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič ob ugotovitvah KPK v zadevi Bobnar pravi, da se ne bo izrekala o še ne pravnomočno zaključenih zadevah, o katerih odločajo drugi organi, zlasti ko gre za sodno varstvo. Izrekanje pred tem je popolnoma neodgovorno in nepravilno ter lahko naredi veliko škode, je izpostavila.

Drugo skrito bistvo sporočila tako Janša vidi »v skriti napovedi, da globoka država pripravlja že žnj-to zlorabo represivnih organov zoper tiste, ki jih je Golob javno velel počistiti iz vseh institucij in RTV Slovenija. In da zato potrebuje popravljen videz 'nepristranskosti', tako kot je bil iz enake potrebe leta 2013 na začetku postopka KPK Janši dodan Janković.«

Prvak SDS v zapisu pri tem napoveduje, da Golob ne bo odstopil in da sporočilo »ni bilo rušenje, ampak svarilo«. Golobov (in tudi koalicijski) edini resen politični problem, »če je razumel obe skriti poanti sporočila KPK«, pa da je njegova izjava izpred volitev, ko je obljubil odstop v primeru, če KPK ugotovi kršitev integritete. »Na tej točki si je včeraj v paniki nalil še nekaj dodatnih veder betona okrog nog z izjavo, da je obljuba volivcem edina stvar, ki ga veže glede integritete. Ja komu pa je pred volitvami dal obljubo, da bo odstopil, če ne volivcem,« se sprašuje prvak SDS.

V NSi ostro nad premierjeve izjave o razumevanju integritete

 V NSi menijo, da ugotovitve KPK v zadevi Bobnar ne presenečajo. Ostri pa so do odziva premierja Roberta Goloba o drugačnem razumevanju integritete. »To pomeni, da on razume tudi vse druge zakone po svoje,« je dejala poslanka Vida Čadonič Špelič. Če ne bo zdaj z odstopom pokazal »kančka integritete«, pa bo izgubil tudi naslednje volitve, meni. 

V NSi so ostri tudi do odziva premierja, ki je v torek med drugim dejal, da je z izjavo pred zadnjimi volitvami o odstopu v primeru ugotovljenih kršitev integritete mislil na drugačno interpretacijo, kot jo ima zdaj KPK.

»To pomeni, da on razume tudi vse druge zakone po svoje. To pa je zaskrbljujoče in če pogledamo njegovo štiriletno delo, je delal točno tako. Vse zakone, vse predpise, vse procese je razumel po svoje ali še bolje, sebi v prid,« je bila ostra poslanka NSi.

Več iz teme

Robert GolobKPKTatjana BobnarJanez JanšaGibanje Svobodakomisija za preprečevanja korupcije
