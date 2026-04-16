Svoboda za nadaljevanje pogajanj o koaliciji čaka odziv Demokratov, »telefoni zvonijo« in napetosti naraščajo

Izvršni odbor Svobode je vodstvo stranke pooblastil, da nadaljuje vsebinska pogajanja o sestavi koalicije, pri čemer čakajo odziv Demokratov. Po razkritju, da so poslanci na tajnem glasovanju o predsedniku DZ označevali glasovnice, pa pripravljajo predlog sprememb poslovnika DZ, je dejal generalni sekretar Svobode Matej Grah. Izvršni odbor je vodstvo Svobode pooblastil, da nadaljuje vsebinska pogajanja, »tako kot je prišla pobuda tudi z druge strani«, je dejal Grah. »To smo z veseljem sprejeli, tudi poslali vabilo in zdaj v tem trenutku čakamo tudi na odzive z druge strani, torej s strani Demokratov,« je dejal. Dodal je, da v tem trenutku »zvonijo telefoni«, zaenkrat pa še niso dobili povratne informacije.

Do ponedeljkovih posvetov vodij poslanskih skupin pri predsednici republike Nataši Pirc Musar je po Grahovih besedah še nekaj dni. Ob tem pa ocenjuje, da bodo »telefoni do ponedeljka verjetno še zvonili kar nekaj časa«. Na vprašanje, ali so Demokratom pripravljeni ponuditi kaj več, pa je dejal: »Najprej se mora nekdo odzvati in potem se lahko konkretno pogovarjamo.«

Hkrati pripravljajo spremembe poslovnika DZ

Izvršni odbor je razpravljal tudi o označevanju glasovnic na tajnem glasovanju v DZ, kar je po Grahovih besedah »še en dokaz nespoštovanja volje volivk in volivcev«, predvsem pa kaže na nezaupanje znotraj poslanskih skupin. »Vesel sem, da tega problema mi nismo imeli vsa štiri leta v prejšnjem mandatu,« je pripomnil. S tem je bila kršena tudi ustavna pravica poslancev, na kar opozarjajo tudi nekateri pravniki, je dejal. V Svobodi ugotavljajo, da obstajajo določena nesoglasja v poslovniku DZ, zato so na današnji seji izvršnega odbora stranke sprejeli sklep, da se čim prej sestanejo z novoizvoljenim predsednikom DZ Zoranom Stevanovićem, da ugotovijo, »kje so ti izzivi znotraj poslovnika«.

Hkrati pa pripravljajo tudi spremembe poslovnika DZ, »da do takšnih primerov v prihodnosti na tajnih glasovanjih ne bo več prišlo". Kakšne spremembe poslovnika DZ pripravljajo, bo po Grahovih besedah znano prihodnji teden. Del glasovnic v podporo novoizvoljenemu predsedniku DZ Stevanoviću je bil namreč na petkovem tajnem glasovanju označen. Prepoznati je tri različne vrste oznak. Primerjava števila glasovnic, označenih na enak način, pa kaže, da bi jih lahko označevali poslanci NSi, SLS in Fokus, Demokratov in Resnice.