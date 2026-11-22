Na slovenskem političnem parketu je znova završalo. Koordinatorka Levice in ministrica za kulturo Asta Vrečko je ostro obračunala s stranko Resnica, pri tem pa ni prizanesla niti SDS. Resnici očita povezovanje s skrajno desnico, spodbujanje nestrpnosti in politično zavezništvo s stranko Janeza Janše. Njeno sporočilo je bilo jasno: »Svoji k svojim.«

Obešanje zastav brez zakonske podlage v javnih institucijah ne bo več dovoljeno DZ je s 47 glasovi za in 32 proti v petek sprejel dopolnitve zakona o grbu, zastavi in himni ter o slovenski narodni zastavi, ki so ga vložili v Resnici. Dopolnitve prepovedujejo obešanje zastav, za katere ni zakonske podlage, tako na pročelja javnih institucij kot tudi v notranjih prostorih. Hkrati uvajajo možnost za ustno odločbo za odstranitev zastave.

Vrečko je na družbenem omrežju X tako objavila zapis, v katerem je stranko Resnica označila za skrajno desno, njene politične usmeritve pa povezala z nemško stranko Alternativa za Nemčijo (AfD).

»Skrajno desna Resnica v vsem svojem sijaju. Skupaj s svojo evropsko politično zaveznico in vzornico AfD spodbuja rasizem, ksenofobijo, homofobijo in šovinizem,« je zapisala. Ob tem je poudarila, da takšne politične usmeritve po njenem prepričanju nimajo mesta v družbi, kakršno si želi za Slovenijo. »To je vsekakor daleč od vključujoče, demokratične, strpne in solidarne Slovenije, ki si jo zaslužimo,« je sporočila.

»Zgolj sateliti SDS«

Toda pri kritikah Resnice se ministrica ni ustavila. V nadaljevanju je udarila tudi po domnevnih povezavah stranke s SDS in spomnila na politično dogajanje okoli njenih poslancev. »So pa v Resnici itak že davno pokazali, da so zgolj sateliti SDS-a s prodajo za mesto državnega zbora in sedaj počasi tja odhajajo tudi njeni poslanci,« je zapisala. S tem je namignila na politično približevanje predstavnikov Resnice stranki SDS. Svoje ostre očitke je sklenila s slovenskim pregovorom, ki ga je uporabila kot jasno sporočilo političnim nasprotnikom. »Kot pravi slovenska ljudska modrost, svoji k svojim.«