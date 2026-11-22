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Na slovenskem političnem parketu je znova završalo. Koordinatorka Levice in ministrica za kulturo Asta Vrečko je ostro obračunala s stranko Resnica, pri tem pa ni prizanesla niti SDS. Resnici očita povezovanje s skrajno desnico, spodbujanje nestrpnosti in politično zavezništvo s stranko Janeza Janše. Njeno sporočilo je bilo jasno: »Svoji k svojim.«
Obešanje zastav brez zakonske podlage v javnih institucijah ne bo več dovoljeno
DZ je s 47 glasovi za in 32 proti v petek sprejel dopolnitve zakona o grbu, zastavi in himni ter o slovenski narodni zastavi, ki so ga vložili v Resnici. Dopolnitve prepovedujejo obešanje zastav, za katere ni zakonske podlage, tako na pročelja javnih institucij kot tudi v notranjih prostorih. Hkrati uvajajo možnost za ustno odločbo za odstranitev zastave.
Vrečko je na družbenem omrežju X tako objavila zapis, v katerem je stranko Resnica označila za skrajno desno, njene politične usmeritve pa povezala z nemško stranko Alternativa za Nemčijo (AfD).
»Skrajno desna Resnica v vsem svojem sijaju. Skupaj s svojo evropsko politično zaveznico in vzornico AfD spodbuja rasizem, ksenofobijo, homofobijo in šovinizem,« je zapisala. Ob tem je poudarila, da takšne politične usmeritve po njenem prepričanju nimajo mesta v družbi, kakršno si želi za Slovenijo. »To je vsekakor daleč od vključujoče, demokratične, strpne in solidarne Slovenije, ki si jo zaslužimo,« je sporočila.
Toda pri kritikah Resnice se ministrica ni ustavila. V nadaljevanju je udarila tudi po domnevnih povezavah stranke s SDS in spomnila na politično dogajanje okoli njenih poslancev. »So pa v Resnici itak že davno pokazali, da so zgolj sateliti SDS-a s prodajo za mesto državnega zbora in sedaj počasi tja odhajajo tudi njeni poslanci,« je zapisala. S tem je namignila na politično približevanje predstavnikov Resnice stranki SDS. Svoje ostre očitke je sklenila s slovenskim pregovorom, ki ga je uporabila kot jasno sporočilo političnim nasprotnikom. »Kot pravi slovenska ljudska modrost, svoji k svojim.«