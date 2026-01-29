Ta gorenjski župan bo odprl denarnico! Občanom častijo prevoz na olimpijske igre v Italijo

Slovenijo bo na zimskih olimpijskih igrah v Milanu/Cortini zastopalo 37 športnikov, ki bodo nastopili v šestih panogah. Osrednja zvezdnika bosta vodilna smučarska skakalca te zime, Nika in Domen Prevc. In tik pred začetkom začetkom zimskih olimpijskih iger, ki jih bosta med 6. in 22. februarjem gostila Milano in Cortina, se je z lepim povabilom oglasila Občina Bohinj.

Letošnje olimpijske igre za Bohinj zgodovinske

Tako župan Jože Sodja vabi vse Bohinjke in Bohinjce, da se pridružijo navijanju za naše športnike na največjem športnem dogodku.

Program 7. februar 2026 – odhod v Predazzo, kjer bodo navijali za Katro Komar 11. februar 2026 – odhod v Anterselvo, kjer bodo navijali za Leno Repinc Udeleženci si vstopnice za ogled tekem zagotovijo sami. Občina Bohinj pa bo organizirala in plačala skupinski prevoz. Prijave za prevoz zbirajo do vključno 2. februarja 2026 na naslov: tajnistvo@obcina.bohinj.si, so še navedli.

Letošnje olimpijske igre bodo za Bohinj zgodovinske, saj bosta prvič v zgodovini na olimpijskih igrah nastopili kar dve Bohinjki. Gre za izjemen dosežek, ki potrjuje dolgoletno predanost, trdo delo in športni duh našega okolja.

Letošnje olimpijske igre bodo za Bohinj zgodovinske. FOTO: AP

Navijače bodo na prizoriščih zimskih olimpijskih iger po pričanjih lokalnih in tujih medijev pričakale zasoljene cene. Kljub temu je tudi iz Slovenije pričakovati več tisoč navijačev, ki si bodo ogledali tekmovanja in podprli slovenske športnike. Ob tem v Olimpijskem komiteju Slovenije (OKS) navijačem svetujejo, naj si podrobno preberejo navodila o prevozih, ki jih bo za lastnike vstopnic zagotovil prireditelj, oziroma o dostopnosti javnega prevoza. »Vsakršen premik z enega kraja na drugega bo zahtevna operacija, sploh v primerjavi s kakšnimi prejšnjimi poletnimi OI, ki so bile v velikih mestih z delujočim javnim prevozom,« opozarja poslovni direktor OKS Matic Švab.