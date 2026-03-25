Ta slovenska pevka se je za dobrodelni namen popolnoma odpovedala honorarju

Festivalna dvorana Ljubljana je minuli petek zaživela v ritmih Latinske Amerike. Rotary Club Ljubljana International, ki ima že več kot 2000 članov, je v sodelovanju z Združeno brazilsko skupnostjo v Sloveniji in Društvom portugalsko-slovenskega prijateljstva pripravil že četrti ekskluzivni Rotary Latino večer. Dogodek je združil vrhunsko glasbo, ples in dobrodelnost ter obiskovalcem ponudil celostno doživetje, prežeto s toplino, energijo in eleganco. In dobro hrano in pijačo.

V našem klubu govorimo angleško, po tem smo malo drugačni od drugih klubov v državi.

»Vsako leto se zberemo z istim namenom: pomagati otrokom in mladim, ki v svojem otroštvu niso doživeli varnosti, topline in podpore, ki bi jim morale pripadati. Mednarodni projekt Speechless Reconciliation, ki so ga začeli naši češki prijatelji, jim pomaga znova najti glas. Pomaga jim predelati travme, zgraditi zaupanje in predvsem ponovno verjeti, da lahko življenje prinese tudi dobro. V ta projekt smo seveda vključili tudi naše slovenske otroke. Tabori se sicer odvijajo v tujini, dva pa smo uspešno že izpeljali na našem Pohorju, in tudi letos bo tako,« je dejal predsednik Rotary Club Ljubljana International, odvetnik Miha Kač. Kot je poudaril, cilj ni samo pomagati. »Naš cilj je, da mladim sporočimo: da niso sami, da obstajajo ljudje, ki jim je mar, in da njihova prihodnost ni določena s tem, kar so doživeli v preteklosti. Prevečkrat so prav otroci in mladi tisti, ki niso izbrali konflikta, a vedno nosijo njegove posledice,« je med drugim dejal predsednik, ki ga vsako leto zamenjajo.

Večnarodna skupnost

Rotary Ljubljana International združuje ljudi različnih družbenih in poklicnih profilov. Kot je povedala Marjeta Mateja Robežnik, finančna svetovalka pri NLB, je članica kluba zato, ker meni, da je treba podpirati naše mladostnike. »Podpiram program Speechless Reconciliation, v tem trenutku tudi vodim Global Grant, s katerim želimo pridobiti mednarodno sofinanciranje Rotary International,« je dejala sogovornica, ki se je zahvalila vsem nastopajočim, ki so nastopili brez posebnih nagrad, samo za kritje stroškov, posebej pa Regini, ki se je popolnoma odpovedala honorarju za ta dobrodelni namen. »Klub je nastal v času korone, ko je bilo zelo težko speljati registracijo. Poiskal sem ljudi, ki so pripravljeni biti člani, saj je za ustanovitev treba imeti pet članov, in podporo distrikta, neke vrste botrski klub in seveda tudi botra, ki smo ga našli v idrijskem klubu. Naš boter je Janez Podobnik,« je pojasnil Milan Lapajne, ustanovitelj in član Rotary Cluba Ljubljana International, ki združuje tudi Severno Makedonijo.

Od Brazilke do Regine Večer so otvorili najmlajši plesalci Plesnega centra Bolero, sledili so ritmi sambe v izvedbi plesalke Hellen, ki je dvorano napolnila z brazilsko strastjo. Glasbeni vrhunec je prinesel Denise Dantas Quintet, ki je občinstvo popeljal v srce brazilske glasbene tradicije, medtem ko je Mascara Quartet z interpretacijo portugalske glasbe ustvaril posebno, čutno atmosfero. Plesni nastop Giovanne Gabriele Klarič in Tomaža Štera je združil tehnično dovršenost in izrazno moč latinskoameriških plesov, k sodelovanju pa sta pritegnila več kot polovico povabljenih, ki so se plesalcema pridružili pri plesu. Pevka Regina je večeru dodala globoko čustveno dimenzijo.

Ideja je bila, dodaja, da dobijo večnarodno skupnost, kjer so različna mnenja. »Delati je treba s potrpljenjem in premislekom, da lahko pridemo do nekih določenih ciljev. V našem klubu govorimo angleško, po tem smo malo drugačni od drugih klubov v državi,« je še dejal Lapajne, ki poudarja, da prav vsi člani delajo brezplačno in da gre v bistvu za način življenja. Članica Rotary Cluba Ljubljana International je tako tudi Aisha Nuzuha Hrovatin, ki je zaradi ljubezni sončne in tople otoke Maldivov zamenjala za življenje v Ljubljani. Mamica triletnega Luke lepo govori slovensko, od leta 2021 pa ima tudi svojo turistično agencijo Moji Maldivi in ponuja, kot pravi, Maldive po meri.

10 TISOČ EVROV so zbrali na dobrodelnem koncertu.

»Strankam potovanje na Maldive popolnoma prilagodimo, izberemo katerega od 1200 otokov bi si radi ogledali, kaj bi radi počeli, potem pa glede na želje in budžet stranke potovanje tudi organiziramo,« pravi mlada mamica, ki se je navadila mrzlih zim in v naši državi pogreša le svojo družino in prijatelje.

Regina ni bila razigrana le na odru, temveč tudi na plesišču. FOTO: MEDIASPEED

Denise Dantas Quintet je občinstvo popeljal v srce brazilske glasbene tradicije. FOTO: MEDIASPEED

Mascara Quartet je z interpretacijo portugalske glasbe ustvaril posebno atmosfero. FOTO: MEDIASPEED

Marjeta Mateja Robežnik, ki vodi projekt Global Grant, in trenutni predsednik Miha Kač FOTO: MEDIASPEED

Maldivka Aisha Nuzuha Hrovatin z možem Markom FOTO: MEDIASPEED

Milan Lapajne (levo), ki je leta 2021 ustanovil Rotary Club Ljubljana International, pravi, da je rotarijstvo način življenja. FOTO: MEDIASPEED

Hellen je dvorano napolnila z brazilsko strastjo. FOTO: MEDIASPEED

Člani Rotary Cluba Ljubljana International so poskrbeli za nepozaben večer. FOTO: MEDIASPEED