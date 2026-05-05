Ta slovenska šola je med najboljšimi 50 na svetu!

V konkurenci 3000 šol je navdušila z UI-preobrazbo.
Učitelj dr. Uroš Ocepek je bil izbran med 50 najboljših učiteljev na svetu, zdaj je pomagal, da se je med 50 najboljših uvrstila tudi njegova srednja šola. Foto: Leon Vidic
Špela Kuralt
 5. 5. 2026 | 06:42
4:58
A+A-

Fundacija Varkey, ki z Unescom že podeljuje nagrado za najboljše učitelje (Global Teacher Prize), bo letos prvič podelila tudi nagrado za najboljšo šolo. V izboru Global Schools Prize, na katerega se je prijavilo več kot 3000 šol z vsega sveta, so objavili 50 najboljših, in med njimi je tudi slovenska! To je Srednja tehniška in poklicna šola Trbovlje.

Od premoga do podatkov

Šole so se lahko prijavile na izbor v desetih različnih kategorijah. Trboveljska je sodelovala v kategoriji UI-preobrazba. Povsem razumljivo, saj je njihov učitelj, dr. Uroš Ocepek, pionir pri uvajanju umetne inteligence v pouk. To je Fundacija Varkey prepoznala že leta 2023, ko je bil Ocepek ali dr. Uki izbran med 50 najboljših učiteljev v izboru Global Teacher Prize. V Varkey Foundation so zapisali, da si je trboveljska šola po zaprtju rudnika zadala drzno nalogo, da bodo Zasavje usmerili iz »rudarjenja premoga v rudarjenje podatkov«. Od vzpostavitve šolskega računalniškega laboratorija ComLab leta 2016 so dijaki z Ocepkom izdelali kar 16 nagrajenih inovacij.

16 NAGRAJENIH inovacij so izdelali.

Tako so leta 2020 prejeli nagrado za slikanje z mislimi. Oseba si na glavo povezne kapo z elektrodami, nato pa z mislimi vleče čopič po digitalnem platnu. Za to inovacijo, ki je bila zanimiva tako za nevrokirurge kot za letalsko industrijo, so dobili posebno priznanje Gospodarske zbornice Slovenije in postali prva šola v Sloveniji, ki je dobila priznanje za inovacije. Med nagradami in priznanji je tudi priznanje za uvajanje vsebin s področja umetne inteligence v srednješolsko izobraževanje, trboveljska šola je namreč prva in edina v Sloveniji, ki že od leta 2017 v redni izobraževalni program vključuje vsebine, s katerimi dijaki prejmejo temeljna znanja in kompetence za raziskovanje ter preiskovanje podatkov z algoritmi umetne inteligence.

Po zaprtju rudnika si je zadala drzno nalogo, da bodo Zasavje usmerili iz rudarjenja premoga v rudarjenje podatkov.

Več nagrad so v zadnjih letih dobili tudi za projekte, ki so jih zasnovali skupaj z Gimnazijo Ledina. Tako so naredili inovacijo KemBitja – Kemijska bitja. Gre za didaktično gradivo pri pouku kemije, ki so ga ustvarili z umetno inteligenco. Z omenjeno gimnazijo in Kemijskim inštitutom pa so sodelovali tudi pri inovaciji MR-pingvini vs. Pasozavri. To je igra z mešano resničnostjo za boj proti psihoaktivnim snovem. Za raziskovalno nalogo, v kateri so analizirali psihoaktivne snovi v vodi, in igro MR-pingvini vs. Pasozavri so prejeli tudi Krkino nagrado in nagrado Best Young Minds.

UI kot dodatni možgani

Uroš Ocepek je za Delo dejal, da je uvrstitev med 50 najboljših šol na svetu vsekakor potrditev: »V Sloveniji ta pot umetne inteligence, ki jo izvajamo že več let, še ni uradna, tega torej nimajo vsi. So jo pa prepoznali kot dobro v tujini. To je potrditev zame osebno, za šolo pa je to dobro tudi z vidika pridobivanja novih dijakov, saj gre za vrhunsko reklamo. S tem se nadejamo sodelovanja tudi zunaj države, tudi z gospodarstvom. V Sloveniji sogovornika za potrebe UI nimamo. Tudi ko podjetja predstavljajo, kaj vse počno z UI, je to večinoma uporaba robotov. A to ni to.« Poudaril je, da se nenadoma vsi spoznajo na UI. »Danes nekdo nekaj da v ChatGPT in se že kar spozna na UI. Naša šola pa dijake uči, kako delujejo algoritmi, dijaki programirajo. Trend je, da UI uporabljaš kot dodatne možgane, ne pa da ta piše namesto tebe. Pravijo, da če bi to delal, bi v dveh letih postal neumen,« je dejal.

Danes nekdo da nekaj v ChatGPT in se že kar spozna na UI.

Fundacija Varkey bo vsaki šoli, ki bo v posamezni kategoriji najboljša, podelila 50.000 dolarjev, najboljša šola izmed vseh bo dobila pol milijona dolarjev. Ocepek ostaja realen: »Upanja, da bi dobili pol milijona dolarjev, nimam. Morda tistih 50.000, če bi upoštevali zgolj UI-preobrazbo. V tem smo res dobri.« In če bi šola vendarle dobila nagrado? Ocepek že ima načrt: »Gotovo bi denar uporabili za nadgradnjo laboratorija ComLab. Radi bi se namreč povezali z lokalnimi osnovnimi šolami, da bi zanje imeli delavnice. Hkrati bi pripravili gradivo za izobraževanje in usposabljanje učiteljev s področja umetne inteligence, da bi ti potem lahko naprej pripravljali delavnice za učence in dijake.«

