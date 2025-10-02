Ta slovenski duhovnik pred letom dni napovedal svojo smrt, do dneva natančno se je uresničilo

V Novi Gorici so se ta ponedeljek poslovili od duhovnika koprske škofije Bogdana Vidmarja, ki je umrl v petek, 26. septembra.

Kdo je bil Bogdan Vidmar? Bogdan Vidmar se je rodil 14. februarja 1965 in otroštvo preživel na Colu. Mašniško posvečenje je prejel med osamosvojitveno vojno, 29. junija 1991 v Kopru. Prvo duhovniško službo je opravljal kot kaplan v Postojni, nato je bil dve leti kaplan v Novi Gorici, od 1994 do 1996, potem pa je šel za tri leta v Slovensko Istro, kjer je upravljal župnije Movraž, Kubed, Sočerga in Pregara. Nato je bil do leta 2012 župnik v Podragi, vmes, do leta 2010, duhovni vodja na Škofijski gimnaziji in v Malem semenišču v Vipavi, kjer je opravljal tudi službo svetovalnega delavca, od 2012 do 2016 je vodil pastoralo študentov in izobražencev v škofiji Koper, bil je tudi duhovni pomočnik v župniji Koper, med letoma 2016 in 2021 pa vikar v Bovcu. Leta 2021 je bil imenovan za vikarja v župniji Nova Gorica, leto dni pozneje pa je postal škofov vikar za vključitev Katoliške Cerkve v program Evropske prestolnice kulture. Deloval je tudi v gibanju Vera in luč.

In natanko leto dni pred smrtjo je pokojni duhovnik izrekel preroške besede, ki so napovedale, kot se je izkazalo, njegovo slovo. Kot navaja Družina, je bila 29. septembra 2024 nedelja. V konkatedrali Kristusa Odrešenika v Novi Gorici je Bogdan Vidmar daroval skavtsko sveto mašo, nato pa sodeloval pri obredu prehodov ob začetku skavtskega leta. Pokojni Bogdan, duhovni vodja skavtske bratovščine, je takrat dejal: »Če bom jaz drugo leto umrl, bo moj pogreb največja prireditev Katoliške Cerkve v okviru Evropske prestolnice kulture.« In res se je zgodilo, kar je napovedal, saj je prav na obletnico teh besed, 29. septembra letos, umrl.