Ta strankarska funkcionarka Martinu Golobu svoje povedala kar prek Facebooka (VIDEO)

Katoliška cerkev zavrača očitke o vmešavanju v referendumsko kampanjo o zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. Trdijo, da ne vodijo politične kampanje, temveč izpolnjujejo svoje poslanstvo – braniti temeljne moralne vrednote, zlasti spoštovanje do življenja in dostojanstva vsakega človeka od spočetja do naravne smrti.

Pirati Novi zakon o pomoči pri končanju življenja na to nima nikakršnega vpliva. Predstavniki verskih skupnosti se ne bi smeli neposredno vmešavati v referendumsko kampanjo.

Poročali smo že, da podporniki zakona, koalicijske stranke in društvo Srebrna nit, ki so se v referendumski kampanji povezali v zavezništvo Moje življenje, moja pravica, opozarjajo, da se predstavniki Katoliške cerkve aktivno vključujejo v referendumsko kampanjo, čeprav se vanjo niso podali kot organizatorji. Menijo, da je Cerkev s svojimi aktivnostmi v času kampanje prestopila zakonske in ustavne okvirje dovoljenega političnega delovanja.

Pirati nad Goloba

Ob tem se je oglasil tudi Martin Golob, priljubljeni duhovnik v Grosupljem: »Kristjani verjamemo: edini, ki ima pravico nad življenjem in smrtjo, je edinole Bog. Podprimo referendum in dajmo stran ta zakon o evtanaziji.«

A so ga kaj hitro zavrnili v stranki Pirati. »Po slovenski ustavi sta cerkev in država ločeni. Predstavniki verskih skupnosti imajo vso pravico, da živijo, kot želijo. Nimajo pa pravice svoje volje vsiljevati vsem ostalim,« je poudarila Nina Beyokol, podpredsednica stranke.