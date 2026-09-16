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NACIONALNA PREVENTIVNA AKCIJA

Ta teden poostren nadzor na slovenskih cestah: policija bo posebej pozorna na ranljive udeležence

Akcija sovpada z evropskim tednom mobilnosti, ki spodbuja varnejše in bolj trajnostne oblike prevoza.
Policija bo izvajala poostren nadzor. FOTO: Špela Ankele
Policija bo izvajala poostren nadzor. FOTO: Špela Ankele
STA, I. R.
 16. 9. 2026 | 07:13
3:41
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Od danes do torka, 22. septembra, hkrati z evropskim tednom mobilnosti (ETM) poteka nacionalna preventivna akcija Ranljivi udeleženci v prometu, ki posebno pozornost namenja varnosti pešcev, kolesarjev, uporabnikov e-skirojev, motoristov in mopedistov. V četrtek bo na slovenskih avtocestah in hitrih cestah tudi poostren nadzor policije. Kot so zapisali na Agenciji za varnost prometa (AVP), evropski teden mobilnosti motivira občine, organizacije in posameznike k dejavnostim za izboljšanje razmer za hojo, kolesarjenje, uporabo javnega prevoza in druge trajnostne oblike prevoza ter mobilnost vseh skupin prebivalcev.

Trajnostne oblike prevoza in mobilnosti, ki ne le krepijo zdravje in kondicijo, temveč tudi zmanjšujejo prometne zastoje ter prispevajo k čistejšemu okolju, spodbuja tudi AVP. Ob tem na agenciji opozarjajo, da lahko te oblike mobilnosti uspešno sobivajo v prometu le, če so tudi varne. K večji varnosti pa lahko vsak prispeva z odgovornim ravnanjem v cestnem prometu. Med ranljive udeležence v prometu sodijo pešci, kolesarji, uporabniki e-skirojev in električnih koles ter vozniki mopedov in motornih koles. Ker pri trku nimajo zaščite, so namreč posledice nesreč zanje pogosto hujše.

Med ranljive udeležence v prometu sodijo pešci, kolesarji, uporabniki e-skirojev in električnih koles ter vozniki mopedov in motornih koles.

K večji varnosti lahko vsak prispeva z odgovornim ravnanjem v cestnem prometu. FOTO: Leon Vidic
K večji varnosti lahko vsak prispeva z odgovornim ravnanjem v cestnem prometu. FOTO: Leon Vidic

Po začasnih in neuradnih podatkih policije so letos do konca avgusta na slovenskih cestah umrli štirje pešci (lani pet), šest kolesarjev (lani sedem), dva voznika e-skirojev (lani nobeden), devet motoristov (lani 24), dva mopedista (lani tri) in dva voznika mopeda do 25 kilometrov na uro (lani nobeden). Na AVP ob tem še posebej opozarjajo na varnost otrok in starejših v prometu. Letos so v prometnih nesrečah umrli že trije otroci, 24 jih je bilo huje poškodovanih. Kot so navedli, si zato skupaj z občinami in šolami prizadevajo, da bi imela vsaka osnovna šola izdelan načrt šolskih poti. Kot pomemben del varnega šolskega okolja izpostavljajo tudi ukrepe umirjanja prometa in omejevanje hitrosti, zlasti na območjih šol in vrtcev.

Da bi starejši ostali čim dlje mobilni, predvsem pa varni, AVP v sodelovanju z lokalnimi organizacijami od leta 2015 izvaja projekt Sožitje za večjo varnost v cestnem prometu, ki vključuje osvežitev znanja o prometnih predpisih, novostih in najpogostejših tveganjih. Brezplačnih delavnic se je doslej udeležilo več kot 8000 starejših voznikov. Pet delavnic bodo izvedli tudi v času evropskega tedna mobilnosti. AVP ob tem opozarja na pomen varne in dostopne infrastrukture in javnega potniškega prometa, ki je pomemben del trajnostne mobilnosti, še posebej za otroke, starejše in druge ranljive skupine. Kot ključno za varnost ranljivih udeležencev so izpostavili tudi zniževanje hitrosti, pri čemer je pomembno, da ne gre le za prometne znake, temveč za infrastrukturo, ki voznika spodbuja k varnejši vožnji.

Trčil v betonski zid in umrl

V ponedeljek ob 19.20 se je v naselju Zgornja Velka v Občini Šentilj zgodila prometna nesreča, v kateri je umrl 15-letni voznik skuterja, so sporočili z Generalne policijske uprave. Med vožnjo po naselju je izgubil oblast nad vozilom in padel po vozišču ter trčil v betonski oporni zid. Med vožnjo je uporabljal zaščitno čelado. Zaradi hudih poškodb je umrl na kraju nesreče.

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