Ta vikend se pripravite, tekači bodo zavzeli prestolnico, objavljamo zapore cest

Konec tedna se bo v slovenski prestolnici odvil tekaški praznik, saj bo ulice glavnega mesta zasedel 29. NLB Ljubljanski maraton. Letos je za oba dneva prijavljenih rekordnih 29.555 tekačev iz 84 držav. Rekordno število prijav je na maratonski razdalji kot tudi med tujimi tekači. Organizatorji si ob obisku obetajo tudi tekaške rekorde.

Proračun prireditve je podoben kot lani, kar pomeni okrog milijona in pol evrov.

V času maratona bo promet potekal po posebnem načrtu, organizatorji pa pozivajo k strpnosti in uporabi javnega prevoza. Za tekače bodo mestni avtobusi brezplačni, prav tako bo na ta dan brezplačen prevoz z vlaki Slovenskih železnic.

Delno ali v celoti bo v času prireditve zaprtih več cest v središču in okolici Ljubljane. Z izjemo ožjega središča mesta se bodo zapirale in odpirale postopoma od 7. ure dalje. Od 16. ure dalje zapor ne bo več.

Opis zapore cest

Popolna zapora:

Kongresnega trga od četrtka, 17. oktobra od 8. ure, do nedelje, 19. oktobra 2025, do 24. ure

Trga republike od srede, 15. oktobra od 8. ure, do nedelje, 19. oktobra 2025, do 24. ure

Šubičeve ulice: vozni pas ob Trgu republike v sredo, 15. oktobra od 6.00 do 17.00

Šubičeve ulice (od Prešernove ulice do Slovenske ceste) od sobote, 18. oktobra od 5.00 do nedelje, 19. oktobra 2025, do 24. ure, z izjemo dovoza v GH Šubičeva pod Trgom republike

Slovenske ceste (od Gosposvetske ceste do Aškerčeve ceste - z izjemo dovoza v GH Kongresni trg) od petka, 17. oktobra 2025, od 15.00 do nedelje, 19. oktobra, do 22. ure

Slovenske ceste (od Tivolske ceste do Gosposvetske ceste) v soboto, 18.10 od 9.30 do nedelje, 19. oktobra 2025, do 20. ure

Bleiweisove ceste iz smeri Delavski dom od Šubičeve ulice do Tržaške ceste v nedeljo, 19. oktobra, od 7.30 do 14.30 ure

Aškerčeve ceste (od Slovenske ceste do Groharjeve ceste) v nedeljo, 19. oktobra, od 5.00 do 16. ure

Prešernove ceste (od Šubičeve ulice do Cankarjeve ceste) v nedeljo, 19. oktobra, od 8.00 do 10. ure

GH KONGRESNI TRG v soboto, 18. oktobra, od 9.00 do 17.ure in nedeljo, 19. oktobra 2025, od 6.30 do 16. ure

PARKIRNA MESTA PO TRASI ŠOLSKIH TEKOV (sobota 18.10.2025) v soboto, 18. oktobra 2025, od 9.30 do 19. ure

PARKIRNA MESTA PO TRASI MARATONA in POLMARATONA v nedeljo, 19. oktobra 2025, od 7.00 do 17. ur

PARKIRNA MESTA na VEGOVI ULICI od petka, 17. oktobra, od 8. ure do nedelje, 19. oktobra 2025, do 24. ure

V soboto, 18. oktobra:

10:00 Vita otroški teki na 200 m: Slovenska cesta (Konzorcij), Kongresni trg.

11:20 in 11:35 Šolski teki (inkluzivni tek in teki osnovnošolcev (1. in 2. razred) na 500 m: Slovenska cesta (pri Figovcu), Slovenska cesta, Kongresni trg

12:10 Tek osnovnošolcev (3. – 5. razred) na 1.000 m: Slovenska cesta, Gosposvetska cesta, Župančičeva ulica, Tomšičeva ulica, Beethovnova ulice Šubičeva ulica, Slovenska cesta, Kongresni trg.

13:00 Tek osnovnošolcev (6. – 9. razred) na 1.500 m: Slovenska cesta, Dvorakova ulica, Vošnjakova ulica, Župančičeva ulica, Tomšičeva ulica, Beethovnova ulice, Šubičeva ulica, Slovenska cesta, Kongresni trg.

14:30 Tek srednješolcev na 2.800 m: Slovenska cesta, Gosposvetska cesta, Župančičeva ulica, Tomšičeva ulica, Beethovnova ulice Šubičeva ulica, Slovenska cesta, Dvorakova ulica, Vošnjakova ulica, Župančičeva ulica, Tomšičeva ulica, Beethovnova ulice Šubičeva ulica, Slovenska cesta, Kongresni trg.

V nedeljo, 19. oktobra:

Za traso rekreativnega teka, od 7.00 do 11.00

Slovenska cesta (pri Figovcu na Ajdovščini), Dunajska cesta, Bežigrad, Parmova ulica, Drenikova ulica, Na jami, Derčeva ulica, Šišenska cesta, Večna pot, Rožna dolina Cesta IX, Rožna dolina Cesta VI, Rožna dolina Cesta III, Šestova ulica, Tržaška cesta, Aškerčeva cesta, Slovenska cesta, Kongresni trg (cilj)

Za traso polmaratona, od 8.00 do 13.15

Slovenska cesta (pri Figovcu na Ajdovščini), Dunajska cesta, Ulica 7. septembra, Slovenčeva ulica, Podmilščakova ulica, Drenikova ulica, Aljaževa ulica, Goriška ulica, Cesta Ljubljanske brigade, Ulica Jožeta Jame, Pečnikova ulica, Regentova cesta, Vodnikova cesta, Šišenska cesta, Večna pot, Pot Roberta Blinca, Pot za Brdom, Cesta na Brdo, Rožna dolina Cesta II, Rožna dolina Cesta XV, Rožna dolina Cesta VIII, Rožna dolina Cesta IX, Rožna dolina Cesta VI, Rožna dolina Cesta III, Šestova ulica, Tržaška cesta, Aškerčeva cesta, Slovenska cesta, Kongresni trg (cilj)

Za traso maratona, od 8.00 do 15.00

Slovenska cesta (pri Figovcu na Ajdovščini), Slovenska cesta, Dunajska cesta, Ulica 7. septembra, Slovenčeva ulica, Podmilščakova ulica, Drenikova ulica, Aljaževa ulica, Goriška ulica, Cesta Ljubljanske brigade, Ulica Jožeta Jame, Pečnikova ulica, Regentova cesta, Vodnikova cesta, Šišenska cesta, Večna pot, Pot Roberta Blinca, Pot za Brdom, Cesta na Brdo, Rožna dolina Cesta II, Rožna dolina Cesta XV, Rožna dolina Cesta VIII, Rožna dolina Cesta IX, Rožna dolina Cesta VI, Rožna dolina Cesta III, Šestova ulica, Tržaška cesta, Aškerčeva cesta, Groharjeva cesta, Riharjeva ulica, Kolezijska ulica, Gerbičeva ulica, Koprska ulica, Cesta v Mestni log, Kopačeva ulica, Hladnikova cesta, Jurčkova cesta, Peruzzijeva ulica, Ob Dolenjski železnici, Orlova ulica, Ižanska cesta, Hradeckega cesta, Litijska cesta, Kajuhova ulica, Šmartinska cesta, Savska cesta, Štajerska cesta (1., 2., in 3. rondo), Božičeva ulica, Baragova ulica, Dunajska cesta, Tavčarjeva ulica, Miklošičeva cesta, Pražakova ulica, Slomškova ulica, Resljeva cesta, Kopitarjeva ulica, Vodnikov trg, Ciril - Metodov trg, Stritarjeva ulica, Miklošičeva cesta, Dalmatinova ulica, Slovenska cesta, Kongresni trg (cilj)

Popolna zapora izvoza iz rondoja Tomačevo na Štajersko cesto v nedeljo, 19. oktobra 2025, od 8.45 do 14. ure

Za promet so zaprti naslednji priključki s severne obvoznice oz. avtoceste: BEŽIGRAD (Dunajska cesta) iz obeh smeri,

izvoz DRAVLJE - ŠIŠKA (Vodnikova cesta) iz smeri Kosez.

Za promet se zapirajo še naslednje servisne ceste: Štukljeva ulica od križišča z Vojkovo ulico do Dunajske ceste, Bevkova cesta med Dunajsko in Slovenčevo ulico. Južna servisna cesta med Slovenčevo in Dunajsko cesto ter servisna cesta med Verovškovo in Slovenčevo ulico ter Majorja Lavriča ulica (severna servisna cesta) med Celovško in Vodnikovo.

Zaradi možnosti dostopov do objektov se ulica Pod hribom pri uvozu iz Vodnikove ceste začasno uredi v dvosmerni promet.

Prečkanje trase je v skladu s potekom maratona predvideno v naslednjih križiščih: Slovenska - Tivolska - Trg OF, Bežigrad - Dunajska cesta - Linhartova ulica, Samova ulica - Dunajska cesta - Topniška ulica, Posavskega ulica - Dunajska cesta - Dimičeva ulica, povezovalna cesta med Slovenčevo in Dunajsko - Dunajska cesta - Cesta Janeza Porente, Slovenčeva ulica - Bevkova cesta, Goriška ulica - Litostrojska ulica, Pečnikova ulica - Celovška cesta - Ulica Jožeta Jame, Plešičeva ulica - Regentova cesta - Korenčanova ulica, Regentova cesta - Majorja Lavriča ulica, Draga - Šišenska ulica - Pod hribom, Gregorinova ulica - Rožna dolina cesta II, Barjanska cesta - Cesta v Mestni Log, Zaloška cesta - Kajuhova ulica.

Obvozi Medkrajevni promet: v nedeljo, 19. oktobra, od 0.00 do 16.00 ure