Tadej Pogačar z dobrimi nameni vstopa v golf

Prvi kolesar sveta Tadej Pogačar je v soboto veličastno začel novo tekmovalno sezono na dirki Strade Bianche, že včeraj pa je na povabilo podjetnika Joca Pečečnika v prenovljenem Golf Resortu Arboretum s svojo fundacijo vstopil v nov dobrodelni projekt.

Golf liga Tadeja Pogačarja z imenom »Never give up, always give back« predstavlja serijo individualnih in skupinskih turnirjev na prenovljenem igrišču Arboretum. Najboljši na sredinih turnirjih se bodo uvrstili na zaključni turnir – master –, ki bo jeseni; natančen termin bo v skladu s kolesarskimi obveznostmi določil Tadej Pogačar, ki bo tudi sodeloval na sklepnem turnirju.

Nova frizura in nov projekt. Foto Voranc Vogel

»Ko sem bil še najstnik, mi je bil golf povsem tuj, v bistvu ga sploh nisem dojemal kot šport. Zdaj je povsem drugače. Ta igra mi je zelo všeč, seveda pa se je moram najprej naučiti. Upam, da bom na zaključnem turnirju v Arboretumu že spravil kakšno žogico v luknjo,« je povedal globalni zvezdnik, ki želi s tem projektom nadgraditi uspešno delovanje Fundacije Tadeja Pogačarja. Kot predsednik upravnega odbora jo vodi Tadejev oče Mirko Pogačar.

»Vsaka stvar se zgodi z nekim namenom, zato so ustanovitvi naše fundacije botrovale tudi katastrofalne poplave. Ko pa je boj z rakom izgubila mama Tadejeve partnerke Urške Žigart, smo se odločili, da skupaj z drugimi pomagamo rakavim bolnikom. Sodelujemo z različnimi društvi, tudi z Junaki 3. nadstropja in OnkoManom, organiziramo Pogi Challenge, zdaj pa je na vrsti dobrodelni projekt v Arboretumu,« je našteval Mirko Pogačar.

Pečečnik in Pogačar sta združila moči za dober namen. Foto Voranc Vogel

»Ponosen sem na to, kar smo naredili v dveh letih. Menim, da fundacija lepo raste. Še vedno smo osredotočeni na pomoč ljudem, ki so zboleli za rakom, pomagamo tudi mladim in drugim ranljivim skupinam. Do zdaj smo donirali 200.000 evrov neposredno stotim posameznikom. Če lahko pomagaš in osrečiš ljudi, se preprosto dobro počutiš,« je pojasnil srčni šampion Pogi.

Šampionova majice, na sredini je polo majčka projekta Never give up, always give back. Foto Voranc Vogel

Odprtje med 20. in 25. aprilom

Joc Pečečnik, ki je v treh letih temeljito prenovil igrišče za golf in spremljajoče objekte ter izboljšal kakovost in obogatil ponudbo, je sijal od zadovoljstva. Napovedal je, da bodo igrišče odprli predvidoma med 20. in 25. aprilom. »Ustvaril sem že veliko globalnih zgodb, a danes sem toliko bolj vesel, ker podpisujem pogodbo z najboljšim slovenskim športnikom vseh časov. Tadeju obljubljam, da bomo skrbno negovali njegov ugled in blagovno znamko v našem projektu. Če povem po kolesarsko: zdaj smo na stopnji nekakšne mini Franje, v prihodnje pa se bomo potrudili, da bi se približali Touru. To ligo v golfu bi radi v prihodnosti razširili tudi na sosednje države, a najprej si bomo prizadevali zbrati čim več sredstev doma. Upam, da jih bomo zbrali dvakrat več, kot jih je do zdaj zbrala Fundacija Tadeja Pogačarja,« je optimističen Pečečnik.

S tem kolesom je Pogačar slavil na zadnji Dirki po Franciji. Foto Voranc Vogel

Tretji partner v najnovejši akciji je dobrodelna ustanova Rdeča žoga, ki deluje pod okriljem Kluba slovenskih podjetnikov. Tudi njena predsednica Jasna Grbič je poudarila, da je njihovo vodilo povezati šport, dobrodelnost, podjetništvo in družbeno odgovornost.