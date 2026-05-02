KRALJ KOLESARSTVA

Tadej Pogačar zmagal kraljevsko etapo, skupno vodstvo zanj sedaj še trdenjše (FOTO)

Slovenski kolesar Tadej Pogačar (UAE Emirates) je zmagovalec četrte, kraljevske etape dirke po Romandiji. Na preizkušnji od Broca do Charmeya, dolgi 149 km, je tekmecem pobegnil na zadnjem vzponu in si do cilja v samostojnem pobegu privozil 14 sekund prednosti.
Tadej na današnji etapi po Švici. FOTO: AFP
G. P./STA
 2. 5. 2026 | 15:56
V uvodnem delu etape je bil v ospredju še en slovenski predstavnik, nekdanji zmagovalec te dirke Primož Roglič (Red Bull BORA Hansgrohe), ki si je s skupino ubežnikov že privozil precejšnjo prednost. A so ubežnike v glavnini ujeli na zadnjem vzponu, ko so tekmovalci tretjič v etapi krenili na zahteven prelaz Jaunpass (1514 m).

Pogačar se je odločil za pobeg slabih 20 kilometrov pred ciljem, sprva mu je še sledil Nemec Florian Lipowitz (Red Bull BORA Hansgrohe), ki je tudi v seštevku dirke njegov najbližji zasledovalec, a je 17 kilometrov pred ciljem tudi on moral priznati premoč slovenskemu zvezdniku. Vodilni na dirki je tako v zadnjih kilometrih ostal sam, do cilja pa si je pred Lipowitzem privozil 14 sekund prednosti. Kot tretji je bil v cilju Španec Pablo Castrillo (Movistar), ki je bil prvi v manjši zasledovalni skupini, a je imel že minuto in 42 sekund zaostanka.

Skupna zmaga je utrjena. FOTO: AFP
Roglič je v zaključnem delu dirke precej popustil, na koncu je bil 16. z dvema minutama zaostanka. Za Pogačarja je bila današnja zmaga že tretja etapna po Romandiji, kjer je slavil že v sredo in četrtek, v petkovi etapi pa je po ciljnem sprintu, kjer je imel tudi možnosti za zmago, ostal četrti. Skupno pa je to že njegova 115. zmaga v karieri. Po novem ima Lipowitz v seštevku dirke za Pogačarjem 35 sekund zaostanka, tretji skupno je Francoz Lenny Martinez (Bahrain-Victorious), ki pa zaostaja že dve minuti in 23 sekund.

Dirka se bo končala v nedeljo z etapo od Lucensa do Leysina, kjer bo po 178 kilometrih ciljni vzpon.

Več iz teme

Tadej Pogačarzmagakraljevska etapadirka po Romandiji
ZADNJE NOVICE
17:00
Novice  |  Nedeljske novice
FESTIVAL LJUBLJANA

Lovke Danice Lovenjak: Želja ni dovolj, potrebna je vizija

Tri desetletja na čelu Festivala Ljubljana so izoblikovala vodjo, ki kulturo razume kot natančno organiziran prostor svobode. Darko Brlek ostaja zvest načelu: kakovost kot odgovornost in mir kot pogoj za vse.
Danica Lovenjak2. 5. 2026 | 17:00
17:00
Bulvar  |  Suzy
PLESU PREDANA ŽE OD MLADIH NOG

Predana Azra Pucko s plesom premika meje (Suzy)

V dveh dnevih so Medvode spremenili v pravo plesno prestolnico, kjer so se prepletli talent, energija in iskrena strast do gibanja.
2. 5. 2026 | 17:00
16:40
Bulvar  |  Domači trači
NA VRHU GORE

Poglejte, kako je 53-letna Slovenka na 2875 metrih pozirala v kopalkah: »Ni me zeblo« (FOTO)

Za Slovenske novice je povedala, da je fotografija nastala spontano, v sončnem vremenu in brezvetrju, zaradi česar je mraz sploh ni motil.
2. 5. 2026 | 16:40
15:56
Novice  |  Kronika  |  Doma
POGREŠANA OSEBA

Slovenska policija preklicala iskanje 14-letnice, takšen je izid iskalne akcije

Domači so imeli z njo nazadnje stik 28. aprila.
2. 5. 2026 | 15:56
15:56
Novice  |  Slovenija
KRALJ KOLESARSTVA

Tadej Pogačar zmagal kraljevsko etapo, skupno vodstvo zanj sedaj še trdenjše (FOTO)

Slovenski kolesar Tadej Pogačar (UAE Emirates) je zmagovalec četrte, kraljevske etape dirke po Romandiji. Na preizkušnji od Broca do Charmeya, dolgi 149 km, je tekmecem pobegnil na zadnjem vzponu in si do cilja v samostojnem pobegu privozil 14 sekund prednosti.
2. 5. 2026 | 15:56
15:15
Lifestyle  |  Astro
LUNA PADA PROTI ZADNJEMU KVADRATU

V prihodnjih dneh od škorpijonove globine do strelčeve neustrašnosti

Čas je za pogumne korake.
2. 5. 2026 | 15:15

