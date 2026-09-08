Taja že od rojstva živi z ognjenim znamenjem: »Zaradi drugačnosti nisi nič manj vreden« (FOTO in VIDEO)

Ognjeno znamenje je prirojeno žilno znamenje, ki ga v medicini poznajo tudi kot kapilarno malformacijo oziroma »port-wine stain«. Nastane zaradi nepravilno razvitih drobnih krvnih žil v koži, zaradi katerih je prizadeti predel obarvan rdeče, rožnato ali vijolično. Znamenje je prisotno že ob rojstvu, pogosto se pojavi na obrazu ali vratu, z leti pa lahko postane temnejše in izrazitejše. Za zmanjšanje njegove vidnosti se najpogosteje uporablja lasersko zdravljenje, vendar je običajno potrebnih več terapij. Z njim že vse življenje živi 17-letna Taja Povšič. »Ker je bilo znamenje z mano že od rojstva, sem ga vedno dojemala kot del sebe,« pripoveduje Taja.

Kot majhna deklica se z njim pravzaprav ni posebej ukvarjala, niti ni veliko spraševala, zakaj ga ima. Da je njen obraz za druge nekoliko drugačen, se je prvič bolj zavedla ob vstopu v osnovno šolo. Takrat je začela opažati poglede ljudi. Po njenih informacijah je takšno znamenje pri nas precej redko. Taja pravi, da naj bi bilo v Sloveniji še približno šest otrok, ki živijo s podobnim znamenjem.

Najtežje je bilo med odraščanjem

Taja Povšič FOTO: Osebni arhiv

Otroška leta so minila brez večjih obremenitev, drugače pa je bilo v najstništvu. »Takrat je znamenje bolj vplivalo na mojo samopodobo in samozavest,« priznava. V obdobju, ko postane videz za številne mlade še posebej pomemben, je tudi sama začela bolj razmišljati o tem, kako jo vidijo drugi. Z zdravljenjem se je sicer srečala že zelo zgodaj. Pred petim letom starosti je opravila več laserskih terapij v Avstriji, pri 14 letih pa se je za lasersko zdravljenje ponovno odločila v Sloveniji. Danes je njen odnos do znamenja povsem drugačen. Na poglede se je navadila, vprašanj se ne izogiba in ljudem z veseljem pojasni, kaj ima na obrazu. »Sčasoma sem znamenje sprejela kot del sebe in kot eno od stvari, s katerimi sem se morala v življenju soočiti. Najbolj mi je pomagalo, da sem se naučila sprejemati sebe takšno, kot sem.«

Pri tem njen odnos do videza nikakor ni brezbrižen. Taja ima zelo rada ličila in vse, kar je povezano z njimi. A danes njen obraz zanjo ni več nekaj, zaradi česar bi se morala počutiti manjvredno. Prav nasprotno – izkušnja jo je naučila več razumevanja do ljudi, ki so na kakršen koli način drugačni.

Taja je letos zaključila prvi letnik srednje zdravstvene šole. Za to pot se ni odločila naključno. Kot pravi, je na izbiro šolanja vplivala tudi njena lastna izkušnja z znamenjem, zdravljenjem in zdravstvenim okoljem. Zdravstvo jo zanima, ob tem pa ugotavlja, da jo je življenje z vidno posebnostjo oblikovalo tudi kot človeka. »Menim, da me je izkušnja z znamenjem zaznamovala in oblikovala v bolj empatično osebo. Naučila sem se, da zaradi drugačnosti nikoli nisi nič manj vreden.«

O svojem znamenju se je odločila spregovoriti tudi na družbenih omrežjih. Na TikToku je objavila video, v katerem je pokazala sebe in svojo zgodbo, odziv pa jo je prijetno presenetil. Prejela je veliko spodbudnih in pozitivnih komentarjev, kar ji je še dodatno pokazalo, da drugačnost pri ljudeh ne vzbuja nujno le radovednih pogledov, temveč lahko sproži tudi veliko podpore.

»Ni nič narobe s tem, da si drugačen«

Danes bi prav otrokom in najstnikom, ki zaradi podobne telesne posebnosti težko sprejemajo svoj videz, rada predala sporočilo, do katerega je sama prihajala več let. »Ni nič narobe s tem, da si drugačen. Vsak človek je nekaj posebnega in vsak je vreden. Pomembno je, da se naučiš sprejeti sebe takšnega, kot si, in da svoje drugačnosti ne dojemaš kot nekaj, zaradi česar bi bil manj vreden od drugih.« Taja sicer rada hodi v hribe, veliko časa preživlja s prijatelji, rada poje in se ukvarja z ličili, posebno mesto v njenem vsakdanu pa ima tudi psička Neli.