Tako bo naredila opozicija ob odločanju o Šutarjevemu zakonu

NSi in Demokrati napovedujejo, da bodo pri odločanju o podpori Šutarjevemu zakonu z vladnimi ukrepi za zagotavljanje varnosti sledili mnenju županov jugovzhodne Slovenije, ki najbolje poznajo razmere na terenu. V NSi sicer menijo, da gre pri predlogu tudi za reševanje politične kože vladajočih, na njihovo odgovornost opozarjajo tudi Demokrati.

V NSi sicer dvomijo, da bo v četrtek na vladi potrjen predlog ugledal luč sveta v uporabni obliki.

Predlagan Šutarjev zakon je vodja strankinih poslancev Janez Cigler Kralj danes opisal kot »Golobov radikalni kazenski zakonik«, v stranki pa menijo, da gre reševanje politične kože predsednika vlade in ministra za delo Luke Mesca. Prepričani so namreč, da sta prav onadva najbolj odgovorna za nastalo situacijo, pri čemer jima očitajo zlasti blokiranje sistematičnega reševanja romske problematike in zakonodajnega svežnja, ki zadeva romska vprašanja in so ga najprej župani jugovzhodne Slovenije, nato pa še večkrat NSi vložili v parlamentarni postopek.

Izpostavljajo, da so med predlogi tudi ukrepi, ki so možni že po obstoječi zakonodaji. Cigler Kralj je pri tem izpostavil možnost hišne preiskave brez odredbe sodišča, ki je po njegovih navedbah možna že sedaj v primeru ogrožanja življenja ali varnosti določenega območja.

»Ne glede na to, kakšen zakon bo, si želimo, da prinese več reda,« je dodala Čadonič Špelič. Še bolj pa bo po njenih besedah pomembno, kako bodo institucije te ukrepe izvajale, to pa bo tudi podlaga za presojanje, ali je zakon dosegel svoje namen, je izpostavila.

Glede podpore NSi predlaganemu vladnemu zakonu pa so v NSi pojasnili, da bodo pri tem sledili zlasti mnenju županov jugovzhodne Slovenije, za katere ocenjujejo, da so najbolj kompetentni za presojanje ustreznosti ukrepov, saj poznajo dejanske razmere na terenu. Obljubljajo pa, da bodo v stranki pozorno pregledali vse člene.

V poslanski skupini nepovezanih poslancev

Podobno se bodo glede podpore odločali tudi v poslanski skupini nepovezanih poslancev, je dejal njen vodja in predsednik Demokratov Anže Logar. »Župani ga pozdravljajo, mislim, da je to pomembno sporočilo, pravijo, da je treba nekaj narediti,« je pojasnil. A obenem je izpostavil, da bianco podpore vnaprej ne dajejo.

Logar je sicer ocenil še, da gredo nekatere rešitve v predlaganem omnibus zakonu v pravo smer, bolj pa je po njegovih besedah šokantno, da kljub že zdaj obstoječim pristojnostim dosedanje preganjanje posameznih kaznivih dejanj ni dalo jasnega rezultata v obsodbi ali umiku storilcev iz okolja.

Meni tudi, da se je v pripravo zakona vpletla nedoslednost. »Potem pa je predsednik vlade rekel še, da se bo ta materija spreminjala tudi v državnem zboru. Mislim, da to poraja dvom v ustavno vodotesnost predloga,« je navedel Logar.

Tudi on je opozoril, da so bile nekatere rešitve v preteklih letih v parlamentarnem postopku že večkrat predlagane. Zato predlagani omnibus zakon ne sme biti nadomestilo za ugotavljanje odgovornosti. »Aktualna vladajoča politika mora na nek način tudi jasno povedati, kje je v treh letih in pol na oblasti zgrešila, da je prišlo tudi do tega dogodka,« je dejal Logar.

NSi in Demokrati pa so danes pokomentirali tudi aktivacijo 37. člena zakona o obrambi, ki omogoča pomoč vojske policiji pri varovanju meje. Cigler Kralj meni, da se »pošten državljan nima kaj bati vojske«. Izpostavil pa je tudi, da civilna družba tudi pri tem predlogu dviga glas, zato bodo po njegovih besedah šele videli, kako bo premier Golob to preživel.

Logar pa meni, da gre za izpolnjevanje preuranjene napovedi predsednika vlade, ki je napovedal aktivacijo tega člena. »Težko si predstavljam, da ni v policijskih vrstah 40 posameznikov, ki lahko nadomestijo ali okrepijo policijske enote v jugovzhodni Sloveniji,« je dejal.