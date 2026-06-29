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KMETIJA BUKOVNIK

Tako bodo pomagali najvišje ležeči kmetiji v Sloveniji, ki je zgorela, kmetijski minister si je ogledal požarišče (FOTO)

Janez Cigler Kralj je napovedal nekatere sistemske spremembe pri izredni pomoči ter da bo pri načrtih glede prihodnosti kmetije družini v pomoč kmetijska svetovalna služba.
Najvišje ležečo kmetijo v Sloveniji, ki se nahaja v Bukovcu pod Raduho v občini Solčava, je v noči na 22. junij uničil požar, ki ga je zanetila strela. FOTO: Dejan Javornik

Najvišje ležečo kmetijo v Sloveniji, ki se nahaja v Bukovcu pod Raduho v občini Solčava, je v noči na 22. junij uničil požar, ki ga je zanetila strela. FOTO: Dejan Javornik

Od kmetije Bukovc - Bukovnik, ki je najvišje ležeča kmetija v Sloveniji, prav veliko ni ostalo. Družina pa želi nadaljevati delo in življenje prav tu. Brez pomoči države, lokalne skupnosti in dobrih ljudi si bodo težko opomogli. FOTO: Špela Kuralt/delo

Od kmetije Bukovc - Bukovnik, ki je najvišje ležeča kmetija v Sloveniji, prav veliko ni ostalo. Družina pa želi nadaljevati delo in življenje prav tu. Brez pomoči države, lokalne skupnosti in dobrih ljudi si bodo težko opomogli. FOTO: Špela Kuralt/delo

Od kmetije Bukovc - Bukovnik, ki je najvišje ležeča kmetija v Sloveniji, prav veliko ni ostalo. Družina pa želi nadaljevati delo in življenje prav tu. Brez pomoči države, lokalne skupnosti in dobrih ljudi si bodo težko opomogli. FOTO: Špela Kuralt/delo

Od kmetije Bukovc - Bukovnik, ki je najvišje ležeča kmetija v Sloveniji, prav veliko ni ostalo. Družina pa želi nadaljevati delo in življenje prav tu. Brez pomoči države, lokalne skupnosti in dobrih ljudi si bodo težko opomogli. FOTO: Špela Kuralt/delo

Kmetijo Bukovnik sta obiskala minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj (desno) z domačinko Janjo Matk, ki se je pridružila ministrstvu, in direktor Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Martin Mavsar. FOTO: Špela Kuralt/delo

Kmetijo Bukovnik sta obiskala minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj (desno) z domačinko Janjo Matk, ki se je pridružila ministrstvu, in direktor Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Martin Mavsar. FOTO: Špela Kuralt/delo

Najvišje ležečo kmetijo v Sloveniji, ki se nahaja v Bukovcu pod Raduho v občini Solčava, je v noči na 22. junij uničil požar, ki ga je zanetila strela. FOTO: Dejan Javornik
Od kmetije Bukovc - Bukovnik, ki je najvišje ležeča kmetija v Sloveniji, prav veliko ni ostalo. Družina pa želi nadaljevati delo in življenje prav tu. Brez pomoči države, lokalne skupnosti in dobrih ljudi si bodo težko opomogli. FOTO: Špela Kuralt/delo
Od kmetije Bukovc - Bukovnik, ki je najvišje ležeča kmetija v Sloveniji, prav veliko ni ostalo. Družina pa želi nadaljevati delo in življenje prav tu. Brez pomoči države, lokalne skupnosti in dobrih ljudi si bodo težko opomogli. FOTO: Špela Kuralt/delo
Kmetijo Bukovnik sta obiskala minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj (desno) z domačinko Janjo Matk, ki se je pridružila ministrstvu, in direktor Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Martin Mavsar. FOTO: Špela Kuralt/delo
STA, M. U.
 29. 6. 2026 | 16:35
 29. 6. 2026 | 16:37
2:54
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Kmetijo Bukovnik pod Raduho, ki jo je uničil požar, si je skupaj z direktorjem KGZS Martinom Mavsarjem ogledal kmetijski minister Janez Cigler Kralj. Napovedal je nekatere sistemske spremembe pri izredni pomoči ter da bo pri načrtih glede prihodnosti kmetije družini v pomoč kmetijska svetovalna služba.

Kmetijo Bukovnik sta obiskala minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj (desno) z domačinko Janjo Matk, ki se je pridružila ministrstvu, in direktor Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Martin Mavsar. FOTO: Špela Kuralt/delo
Kmetijo Bukovnik sta obiskala minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj (desno) z domačinko Janjo Matk, ki se je pridružila ministrstvu, in direktor Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Martin Mavsar. FOTO: Špela Kuralt/delo

Zbiranje donacij za prizadete se nadaljuje

V tednu dni od požara so s požarišča že odstranili del uničene kmetijske mehanizacije in ostalega materiala. Na prostoru poleg domačije trenutno urejajo prostor za postavitev štirih kontejnerjev, od tega bosta dva bivalna. Kontejnerje bo postavila Uprava RS za zaščito in reševanje.

Požar zanetila strela

Najvišje ležečo kmetijo v Sloveniji, ki se nahaja v Bukovcu pod Raduho v občini Solčava, je v noči na 22. junij uničil požar, ki ga je zanetila strela. V požaru je zgorelo več gospodarskih objektov in zgornji del hiše ter vsa živina. V požaru sta bili dve osebi poškodovani, pri čemer je starejši gospodar kmetije zaradi opeklin še vedno na zdravljenju v bolnišnici.

Po nestrokovni oceni je v požaru nastalo za pol milijona evrov škode, županja Občine Solčava Katarina Prelesnik pa ocenjuje, da bo za obnovo kmetije potrebnih precej več sredstev, kot znaša omenjena ocena.

Država družini urgentno pomaga preko uveljavljenih mehanizmov

Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj je po ogledu požarišča v izjavi medijem poudaril hvaležnost, da so vsi člani družine ostali živi, prav tako se je zahvalil vsem, ki so priskočili na pomoč.

Od kmetije Bukovc - Bukovnik, ki je najvišje ležeča kmetija v Sloveniji, prav veliko ni ostalo. Družina pa želi nadaljevati delo in življenje prav tu. Brez pomoči države, lokalne skupnosti in dobrih ljudi si bodo težko opomogli. FOTO: Špela Kuralt/delo
Od kmetije Bukovc - Bukovnik, ki je najvišje ležeča kmetija v Sloveniji, prav veliko ni ostalo. Družina pa želi nadaljevati delo in življenje prav tu. Brez pomoči države, lokalne skupnosti in dobrih ljudi si bodo težko opomogli. FOTO: Špela Kuralt/delo
Od kmetije Bukovc - Bukovnik, ki je najvišje ležeča kmetija v Sloveniji, prav veliko ni ostalo. Družina pa želi nadaljevati delo in življenje prav tu. Brez pomoči države, lokalne skupnosti in dobrih ljudi si bodo težko opomogli. FOTO: Špela Kuralt/delo
Od kmetije Bukovc - Bukovnik, ki je najvišje ležeča kmetija v Sloveniji, prav veliko ni ostalo. Družina pa želi nadaljevati delo in življenje prav tu. Brez pomoči države, lokalne skupnosti in dobrih ljudi si bodo težko opomogli. FOTO: Špela Kuralt/delo

Država družini urgentno pomaga preko uveljavljenih mehanizmov, kot je izredna denarna socialna pomoč za prvo omilitev finančne stiske. Sodelavcem na ministrstvu je naročil spremembo uredbe za pomoč kmetijskim gospodarstvom ob izrednih dogodkih, s katero bi na 10.000 evrov zvišali znesek pomoči; doslej je bil znesek nekoliko nižji.

Sredstva za pomoč družini se zbirajo tudi pri solidarnostnem skladu oz. fundaciji Srce podeželja pri Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (KGZS), kamor je včlanjena tudi kmetija Bukovnik, ki jo je šele pred kratkim prevzela mlajša generacija v družini.

KGZS bo s svojo kmetijsko svetovalno službo prizadeti družini v pomoč pri oblikovanju načrtov in možnih scenarijev za naprej za to, da se kmetija, ki je tudi širše prepoznavna turistična točka, spet postavi na noge. Od tega, kam se bodo v prihodnje usmerili lastniki kmetije, bo nato odvisno tudi, katere gospodarske objekte bodo na kmetiji na novo zgradili. Pri tem je minister Cigler Kralj obljubil tudi pospešitev birokratskih postopkov.

 

 

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pomočdonacijeJanez Cigler KraljKmetija Bukovnik pod Raduho
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