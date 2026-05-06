Tako brutalni v NSi še niso bili! Padalo po Levici, ker da je »obupana, ker 4 leta ni naredila nič«

V Levici menijo, da interventni zakon, o katerem bo DZ odločal v ponedeljek, prinaša politike, škodljive za ljudi, razvoj države in družbo. Proti njemu bodo uporabili vsa razpoložljiva parlamentarna sredstva, tudi zahtevo za posvetovalni referendum, so napovedali.

Posvetovalni referendum po mnenju prvaka Levice Luke Mesca o tem zakonu mora biti, saj meni, da je nezaslišano, da se tak zakon, ki prinaša več kot eno milijardo evrov javnofinančnih posledic in korenite posege v temeljne družbene podsisteme, kot je pokojninski sistem ali pravica do zaposlitve, »sprejema brez socialnega dialoga, da se sprejema brez kakršnegakoli javnega posvetovanja, brez kakršnegakoli vladnega posvetovanja, saj noben vladni resor sploh ne sodeluje v tem zakonu«. »To se dogaja v Sloveniji prvič in je nezaslišano, da se dogaja na tak način,« je še dejal Mesec.

Interventni zakon so pripravili v poslanskih skupinah NSi, SLS in Fokus, Demokrati in Resnica, v prvem branju so ga podprli tudi v SDS, a so za drugo obravnavo napovedali nekaj popravkov.

Svoje je dodal še vidni član Levice Dan Juvan,sicer še vedno državni sekretar, pristojen za družino, socialne zadeve, trg dela in zaposlovanje, delovna razmerja in pravice iz dela, ki je napadel poslanca Nove Slovenije Aleksandra Reberška, ker da »Reberškovi napadi na sindikate so del politike, ki znižuje davke najbogatejšim, navaden človek pa od tega ne bo imel nič.«

Brutalen odgovor NSi

A hitro je prišel odgovor Nove Slovenije, ki je Levici namenila daljši zapis.

Tako navajajo, da je obup Levice velik. »Levica potrebuje delavce s slabo plačo, da izpade herojsko v navidezni borbi zanje. Torej razumete, zakaj igra skrb za najšibkejše. Levica blati gospodarstvo, ker je to gonilo razvoja. Torej je v resnici nazadnjaška. Levica bruha po kapitalu. Torej ne razume, kaj financira socialno državo. Levica se bori proti bogatim, a zamolči, da njeni funkcionarji dobivajo bogate plače. Torej igra dvojno igro in skrbi izključno zase. Levica ima polna usta »premožnih«. Torej podpihuje zavist in deli družbo. Levica pljuva po uspešnih ljudeh. Torej želi, da smo vsi enaki v revščini. Levica se boji »zasebnega«. In ko reče »javno«, v resnici misli »državno«. Torej povečuje odvisnost državljanov od države, da bi jih s pozicije moči lažje nadzorovala. Levica je obupana, ker 4 leta na oblasti ni naredila nič. Torej razumete, zakaj ne izbira sredstev za prikrivanje lastne nesposobnosti. Levica pa pozablja, da se Slovenija in svet mirno in celo bolje premikata naprej, tudi če Levice ni na oblasti.«

Sindikat upokojencev svari pred predlaganimi interventnimi ukrepi za razvoj Slovenije Predlagani zakon o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije bi v primeru sprejetja porušil sisteme socialnih zavarovanj ter solidarnosti in medgeneracijske povezanosti, opozarja sindikat upokojencev. Poudarja, da vzbuja strah, da se bo položaj upokojencev poslabšal tako v pokojninskem zavarovanju kot v zdravstvenem varstvu in dolgotrajni oskrbi.