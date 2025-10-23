Tako ganljivo je bilo poslednje slovo od priljubljenega župnika Vlada Leskovarja (VIDEO)

Poročali smo že, da Bizeljsko žaluje za priljubljenim župnikom Vladom Leskovarjem, ki se je nenadoma poslovil star komaj 54 let. Bil je tudi soupravitelj župnij Kapele in Dobova, s svojim delom v župniji, pa je močno zaznamoval vse, ki jih je srečal.

Bil je prijatelj, sogovornik, spodbujevalec in človek, ki je znal prisluhniti brez obsojanja. Za svoje delo in predanost je leta 2022 prejel Oktobrsko nagrado Občine Brežice. Bil je vedno dobre volje, poln energije in življenjskega zagona, vedno pripravljen prisluhniti in pomagati.

»Tri planike« v slovo

Priljubljenega župnika so včeraj pokopali na pokopališču na Bizeljskem. Pevci z Bizeljskega, Kapele in Dobove ter glasbenik Tomaž Hribar, ki so pokojnemu v slovo zapeli pesem, ki mu je bila še posebej všeč. Gre za pesem »Tri planike« ansambla Borisa Kovačiča.