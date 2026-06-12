Tako je ameriška veleposlanica ob prihodu v Slovenijo navdušila z nagovorom v slovenščini (VIDEO)

Slovenija je dobila novo ameriško veleposlanico. V Ljubljano je prispela Asel Roberts, izkušena karierna diplomatka kazahstanskega rodu, ki bo v prihodnjih letih zastopala interese Združenih držav Amerike v naši državi, poroča 24 ur. Ob prihodu je poudarila pomen tesnega sodelovanja med državama, pozornost pa je pritegnila tudi s tem, da je del svojega prvega nagovora povedala v slovenščini.

»V čast mi je, da predstavljam Združene države Amerike v Sloveniji,« je dejala ob prihodu in dodala, da položaj prevzema v pomembnem obdobju za odnose med državama. »Slovenija je zaupanja vredna prijateljica in močna partnerica Združenih držav Amerike,« je poudarila. Robertsova se na življenje v Sloveniji pripravlja že več mesecev. Razkrila je, da se od marca intenzivno uči slovenskega jezika, saj želi državo spoznati tudi skozi pogovor z njenimi prebivalci. »Z učenjem bom nadaljevala, da se bom lahko pogovarjala z ljudmi in spoznala to čudovito državo, njeno bogato kulturo, jezik in običaje,« je dejala. »Skupaj bomo še krepili vezi med našima državama,« je napovedala.

Prva veleposlanica kazahstanskega rodu

Nova veleposlanica v Ljubljano prihaja z bogatimi diplomatskimi izkušnjami. V ameriški zunanji službi deluje že več kot 20 let, v tem času pa je sodelovala v šestih različnih administracijah in pod štirimi predsedniki ZDA. Med drugim je opravljala tudi pomembne naloge na področju diplomacije in protokola. Petdesetletna Robertsova se je rodila v Kazahstanu, v ZDA pa se je preselila pri 15 letih. Z imenovanjem v Slovenijo je postala prva ameriška veleposlanica kazahstanskega rodu. Poleg angleščine govori tudi rusko in japonsko, zdaj pa se njenemu jezikovnemu repertoarju pridružuje še slovenščina.

Asel Roberts. FOTO: Posnetek Zaslona Pop Tv

V Slovenijo je za zdaj pripotovala sama, mož in hčerka pa se ji bosta pridružila nekoliko pozneje. Ob začetku mandata je izrazila iskreno navdušenje nad novo življenjsko in poklicno potjo ter poudarila, da se veseli spoznavanja Slovenije.