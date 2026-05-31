Tako je nastajal slovenski grb: komisija je bila nad natečajem razočarana

Bilo je 28. maja, ko je podskupina za simbole v slovenski skupščini novinarjem predstavila predloge za slovenski državni grb. Natečaj je trajal šest tednov, in čeprav je 22-članska komisija med 87 predlogi takoj izločila 21 najslabših, so bili med preostalimi še vedno takšni, za katere je težko ugotoviti, ali so jih narisali otroci v otroškem vrtcu ali zatrti talenti, ki so se začeli umetniško izživljati pri osemdesetih, je pisalo v Slovenskih novicah. Splošno mnenje članov komisije je bilo, da natečaj ni uspel, zato ni podelila nagrad, pač pa se je odločila štiri predloge predlagati za enakovreden odkup.

22-članska komisija je med 87 predlogi takoj izločila 21 najslabših.

Tone Peršak je povedal, da bi bilo zelo presenetljivo, če bi dobili predlog, za katerega bi rekli: »Ta stoji!«, zaradi tega, ker nam ni jasno, kaj naj bi grb sploh upodabljal, dr. Božo Otorepec, zgodovinar, pa, da je v predlaganih grbih vsega preveč: »Grb mora biti jasno prepoznaven znak, ne pa strip, ki govori o tisočletni zgodovini.« Na naslovnici novic je bil med štirimi omenjenimi tudi kasneje izbrani predlog Marka Pogačnika.