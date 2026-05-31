Tako je nastajal slovenski grb: komisija je bila nad natečajem razočarana

Bilo je 28. maja, ko je podskupina za simbole v slovenski skupščini novinarjem predstavila predloge za slovenski državni grb. Natečaj je trajal šest tednov, in čeprav je 22-članska komisija med 87 predlogi takoj izločila 21 najslabših, so bili med preostalimi še vedno takšni, za katere je težko ugotoviti, ali so jih narisali otroci v otroškem vrtcu ali zatrti talenti, ki so se začeli umetniško izživljati pri osemdesetih, je pisalo v Slovenskih novicah. Splošno mnenje članov komisije je bilo, da natečaj ni uspel, zato ni podelila nagrad, pač pa se je odločila štiri predloge predlagati za enakovreden odkup.
Tone Peršak je povedal, da bi bilo zelo presenetljivo, če bi dobili predlog, za katerega bi rekli: »Ta stoji!«, zaradi tega, ker nam ni jasno, kaj naj bi grb sploh upodabljal, dr. Božo Otorepec, zgodovinar, pa, da je v predlaganih grbih vsega preveč: »Grb mora biti jasno prepoznaven znak, ne pa strip, ki govori o tisočletni zgodovini.« Na naslovnici novic je bil med štirimi omenjenimi tudi kasneje izbrani predlog Marka Pogačnika.
