Tako je Nataša Pirc Musar zapela na podelitvi odlikovanja Eldi Viler (VIDEO)

Predsednica republike Nataša Pirc Musar je ob šestdesetletnici umetniškega delovanja pevki Eldi Viler vročila red za zasluge. Slovesnost je zaznamoval tudi poseben trenutek, ko je predsednica stopila pred mikrofon in skupaj z mezzosopranistko Kristino Oberžan zapela skladbo Nora misel.

Dogodek je bil posvečen umetnici, ki že več kot šest desetletij soustvarja slovenski glasbeni prostor. V nagovoru je predsednica poudarila pomen slovenske popevke in izpostavila interpretativno moč Elde Viler, katere glas je zaznamoval različne generacije poslušalcev. Njene izvedbe je označila kot izrazno prepričljive in časovno trajne, saj številne skladbe še danes ostajajo del radijskega in koncertnega repertoarja. Ob spremljavi Big banda Orkestra Slovenske vojske je nastopila tudi Nina Pušlar s skladbo Lastovke. Slovesnosti so se udeležili številni predstavniki kulture, med njimi glasbeniki, sodelavci ter dolgoletni ustvarjalni sopotniki Elde Viler. Prisotni so bili tudi predstavniki državnih institucij ter družinski člani nagrajenke, ki so z navzočnostjo poudarili pomen njenega umetniškega opusa za slovenski kulturni prostor.

Predsednica republike Nataša Pirc Musar in Elda Viler. FOTO: Bor Slana/STA

Glas, ki je zaznamoval zlato dobo slovenske popevke

Elda Viler, rojena leta 1944 v Koštaboni, velja za eno osrednjih predstavnic zlate dobe slovenske popevke. Na festivalu Slovenska popevka je prvič nastopila leta 1964 in se že ob debitantskem nastopu uvrstila v finale. Leta 1967 je prejela prvo nagrado za skladbo Vzameš me v roke, istega leta pa je tudi zmagala na festivalu jugoslovanske popevke v Opatiji. V svoji karieri je posnela več kot tristo skladb in sodelovala z najvidnejšimi slovenskimi skladatelji in pesniki. Ob prejemu odlikovanja je dejala, da priznanje sprejema z vsem svojim bitjem ter da v vseh letih ustvarjanja nikoli ni počivala.