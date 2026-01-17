Tako kaže strankam in politikom v novi javnomnenjski raziskavi, Logarju se lahko smeji

V januarski anketi Vox populi, ki jo za časnik Dnevnik izvaja Ninamedia, SDS ohranja največjo podporo. Volilo bi jo 23,9 odstotka vprašanih (decembra 16,1 odstotka). Za Gibanje Svoboda bi se odločilo 17,9 odstotka vprašanih (decembra 14,9 odstotka). Kot so pojasnili pri Dnevniku, od januarja dalje na vprašanje o strankarskih preferencah ne odgovarjajo anketiranci, ki se volitev ne bodo udeležili. Odgovarjajo tako tisti, ki se nameravajo verjetno ali zagotovo udeležiti volitev, in tisti, ki še ne vedo.

Na prvih dveh mestih glede volilne preference tako ostajata največja opozicijska in največja koalicijska stranka. Na tretje mesto se je uvrstila stranka Demokrati Anžeta Logarja, ki bi jo volilo 7,6 odstotka vprašanih (decembra 7,8 odstotka). Sledijo SD s 6,7-odstotno podporo (decembra 6,4). NSi bi volilo 5,3 odstotka vprašanih (decembra 4,3 odstotka), prav toliko tudi skupno listo Levica in Vesna (decembra 5,2 odstotka). Stranko Resni.ca pa bi volilo 3,4 odstotka vprašanih (decembra 3,7 odstotka). Sledijo stranke Prerod, ki bi jo januarja volilo 2,8 odstotka vprašanih, SNS (1,9 odstotka), Piratska stranka (1,7 odstotka) in Mi, socialisti! (1,4 odstotka). Da ne vedo, koga bi volili, je odgovorilo 15,8 odstotka vprašanih (decembra 19,3 odstotka).

Izračun sedežev v DZ ob upoštevanju glasov opredeljenih anketirancev po navedbah Dnevnika kaže, da bi SDS pripadlo 30 sedežev, Svobodi 22 in Demokratom Anžeta Logarja 10. Osem sedežev bi pripadalo SD, po sedem NSi ter skupni listi Levica in Vesna, štiri sedeže pa bi dobila stranka Resni.ca. Da je delo vlade uspešno, meni 38,3 odstotka vprašanih. Kot neuspešno je delo vlade ocenilo 57,3 odstotka, neopredeljenih pa je bilo 4,4 odstotka vprašanih.

Pirc Musar še naprej prva

Na čelu lestvice najbolj priljubljenih politikov ostaja predsednica republike Nataša Pirc Musar, pred predsednikom SD in ministrom za gospodarstvo Matjažem Hanom in predsednico DZ Urško Klakočar Zupančič. Na četrtem mestu ostaja Anže Logar. Na petem pa je po novem premier in predsednik Gibanja Svoboda Robert Golob, ki je po poročanju Dnevnika na račun opazno boljše ocene pridobil štiri mesta. Med prvimi desetimi so še zunanja ministrica Tanja Fajon, infrastrukturna ministrica Alenka Bratušek, minister za delo in sokoordinator Levice Luka Mesec, predsednik stranke Prerod Vladimir Prebilič in predsednik NSi Jernej Vrtovec. Predsednik SDS Janez Janša je na 12. mestu, sokoordinatorka Levice in kulturna ministrica Asta Vrečko pa na 16. mestu.

V tokratni anketi Vox populi so spraševali tudi, kdo bi bil najprimernejši kandidat za mandatarja, pri čemer so anketiranci izbirali med Janšo, Golobom, Logarjem in Hanom. Največkrat so navajali Janšo (30,7 odstotka). Z 28,7 odstotka mu sledi Golob, Logar je prejel 19,4 odstotka, Han pa 9,7 odstotka. Agencija Ninamedia je javnomnenjsko raziskavo za Dnevnik izvedla med 12. in 14. januarjem, v njej pa je sodelovalo 700 anketirancev.