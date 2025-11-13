Tako se je na nasilne posnetke v domu za starejše odzvalo ministrstvo za solidarno prihodnost

V odzivu na poobjavljanje posnetkov nasilja v domu starejših na Ministrstvu za solidarno prihodnost poudarjajo, da so bili s posnetkoma seznanjeni včeraj. Podrobno preverjanje je pokazalo, da sta omenjena posnetka stara približno dve leti. Dogodek je bil takrat ustrezno obravnavan, tako zavod kot druge službe so odreagirali hitro in v skladu z zakonodajo in protokoli.

Zavodi so samostojne pravne osebe, ki se v skladu z zakonodajo in protokoli sami odločajo o svoji politiki zaposlovanja. Ministrstvo za solidarno prihodnost ni nadzorni organ, ki bi nadziral zaposlovanje kadrov v zavodih, so zapisali v sporočilu za javnost.

»Ponovno poudarjamo, da je vsakršno nasilje nad starejšimi popolnoma nedopustno in ga strogo obsojamo. Ministrstvo za solidarno prihodnost v času svojega mandata na področju preprečevanja nasilja nad starejšimi deluje že od v leta 2023. Obravnava nasilja nad starejšimi se sicer izvaja v okviru obstoječega sistema javnih služb za zaščito žrtev nasilja. Vključeni so centri za socialno delo in socialni programi, ki so v pristojnosti Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enako možnosti, ter policija in sodišča, ki so v pristojnosti Ministrstva za notranje zadeve ter Ministrstva za pravosodje. Krovni zakon za to področje je Zakon o preprečevanju nasilja v družini, na njegovi podlagi so sprejeti različni podzakonski akti in protokoli pri izvajalskih organizacijah (domovih starejših občanov, centrih za socialno delo, izvajalcih pomoči na domu, posebnih socialnovarstvenih zavodih),« so pojasnili.

Osnova za nadaljnje ukrepanje

Ministrstvo za solidarno prihodnost v okviru svojih omejenih pristojnosti na področju preprečevanja nasilja in pomoči žrtvam nadaljuje aktivnosti, s katerimi so začeli leta 2023. Takrat je ministrstvo organiziralo tri posvete o nasilju nad starejšimi in v skladu z zaključki in ugotovitvami strokovnjakov s posveta pripravilo načrt aktivnosti. Od marca 2024 ministrstvo sistematično zbira podatke o nasilju v socialnovarstvenih zavodih in je naročilo raziskavo »Varna in solidarna prihodnost za vse: ocena razširjenosti nasilja nad starejšimi odraslimi«. Raziskava bo osnova za nadaljnje ukrepanje in razvoj programov z namenom preprečevanja nasilja nad starejšimi in pomoči žrtvam, ko pride do nasilja.

Ministrstvo za solidarno prihodnost je oktobra 2024 v sodelovanju s Socialno zbornico Slovenijo prav tako izvedlo seminar za strokovne delavce »Nasilje nad starejšimi oziroma ranljivimi skupinami v institucionalnem varstvu« in oktobra 2025 še izobraževanje na enako temo za direktorje zavodov. V okviru dolgotrajne oskrbe je ministrstvo pripravilo usposabljanje »Sistem zdravstva, socialnega varstva in dolgotrajne oskrbe v Sloveniji« za zaposlene na vstopnih točkah za dolgotrajno oskrbo na centrih za socialno delo. Tudi sicer osnovno usposabljanje in obnovitveno strokovno izobraževanje za svetovalce za dolgotrajno oskrbo kot obvezno vsebino določa »prepoznavanje nasilja in ustrezno ukrepanje v primeru nasilja«. Ministrstvo se vsako leto aktivno udeležuje tudi Festivala za tretje življenjsko obdobje z vsebinami, povezanimi s staranjem, starizmom in medgeneracijskim sodelovanjem.

Podatke o nasilju nad starejšimi zbirajo različne institucije

Aprila letos je ministrstvo z novelo Zakona o socialnem varstvu vzpostavilo pravno podlago (nov 54. b člen), na osnovi katere se bo pri izvajalcih institucionalnega varstva po Zakonu o socialnem varstvu (tudi za posebne socialnovarstvene zavode, centre za usposabljanje, delo in varstvo ter varstveno-delovne centre) zagotovila krizna namestitev za starejše osebe, za mlajše invalidne osebe, za otroke, mladostnike in odrasle osebe z motnjami v duševnem in telesnem razvoju, težavami v duševnem zdravju ali drugimi ali za odrasle osebe, ki zaradi okoliščin, ki povzročajo neposredno ogroženost in stisko osebe, potrebujejo krizno namestitev. To problematika do sedaj še ni bila urejena.

Sistematično zbiranje podatkov v Sloveniji o nasilju nad starejšimi še ni vzpostavljeno. To velja tudi za druge ranljive skupine. V Sloveniji podatke o nasilju nad starejšimi zbirajo različne institucije: policija, centri za socialno delo, zdravstvene ustanove in nevladne organizacije, ki delujejo na področju starejših. Zato je Ministrstvo za solidarno prihodnost lani v okviru Javnega razpisa za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2024« naročilo raziskavo »Varna in solidarna prihodnost za vse: ocena razširjenosti nasilja nad starejšimi odraslimi«, ki jo izvaja Fakulteta za varnostne vede Univerze v Mariboru.