  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
NASILJE V DOMU ZA STAREJŠE

Tako se je na nasilne posnetke v domu za starejše odzvalo ministrstvo za solidarno prihodnost

Pojasnjujejo, da ministrstvo ni nadzorni organ, ki bi nadziral zaposlovanje kadrov v zavodih.
Fotografija je simbolična. FOTO:  Blaž Samec/Delo 
Fotografija je simbolična. FOTO:  Blaž Samec/Delo 
A. G.
 13. 11. 2025 | 17:05
 13. 11. 2025 | 17:05
A+A-

V odzivu na poobjavljanje posnetkov nasilja v domu starejših na Ministrstvu za solidarno prihodnost poudarjajo, da so bili s posnetkoma seznanjeni včeraj. Podrobno preverjanje je pokazalo, da sta omenjena posnetka stara približno dve leti. Dogodek je bil takrat ustrezno obravnavan, tako zavod kot druge službe so odreagirali hitro in v skladu z zakonodajo in protokoli.

Zavodi so samostojne pravne osebe, ki se v skladu z zakonodajo in protokoli sami odločajo o svoji politiki zaposlovanja. Ministrstvo za solidarno prihodnost ni nadzorni organ, ki bi nadziral zaposlovanje kadrov v zavodih, so zapisali v sporočilu za javnost.

»Ponovno poudarjamo, da je vsakršno nasilje nad starejšimi popolnoma nedopustno in ga strogo obsojamo. Ministrstvo za solidarno prihodnost v času svojega mandata na področju preprečevanja nasilja nad starejšimi deluje že od v leta 2023. Obravnava nasilja nad starejšimi se sicer izvaja v okviru obstoječega sistema javnih služb za zaščito žrtev nasilja. Vključeni so centri za socialno delo in socialni programi, ki so v pristojnosti Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enako možnosti, ter policija in sodišča, ki so v pristojnosti Ministrstva za notranje zadeve ter Ministrstva za pravosodje. Krovni zakon za to področje je Zakon o preprečevanju nasilja v družini, na njegovi podlagi so sprejeti različni podzakonski akti in protokoli pri izvajalskih organizacijah (domovih starejših občanov, centrih za socialno delo, izvajalcih pomoči na domu, posebnih socialnovarstvenih zavodih),« so pojasnili.

Osnova za nadaljnje ukrepanje

Ministrstvo za solidarno prihodnost v okviru svojih omejenih pristojnosti na področju preprečevanja nasilja in pomoči žrtvam nadaljuje aktivnosti, s katerimi so začeli leta 2023. Takrat je ministrstvo organiziralo tri posvete o nasilju nad starejšimi in v skladu z zaključki in ugotovitvami strokovnjakov s posveta pripravilo načrt aktivnosti. Od marca 2024 ministrstvo sistematično zbira podatke o nasilju v socialnovarstvenih zavodih in je naročilo raziskavo »Varna in solidarna prihodnost za vse: ocena razširjenosti nasilja nad starejšimi odraslimi«. Raziskava bo osnova za nadaljnje ukrepanje in razvoj programov z namenom preprečevanja nasilja nad starejšimi in pomoči žrtvam, ko pride do nasilja.

Ministrstvo za solidarno prihodnost je oktobra 2024 v sodelovanju s Socialno zbornico Slovenijo prav tako izvedlo seminar za strokovne delavce »Nasilje nad starejšimi oziroma ranljivimi skupinami v institucionalnem varstvu« in oktobra 2025 še izobraževanje na enako temo za direktorje zavodov. V okviru dolgotrajne oskrbe je ministrstvo pripravilo usposabljanje »Sistem zdravstva, socialnega varstva in dolgotrajne oskrbe v Sloveniji« za zaposlene na vstopnih točkah za dolgotrajno oskrbo na centrih za socialno delo. Tudi sicer osnovno usposabljanje in obnovitveno strokovno izobraževanje za svetovalce za dolgotrajno oskrbo kot obvezno vsebino določa »prepoznavanje nasilja in ustrezno ukrepanje v primeru nasilja«. Ministrstvo se vsako leto aktivno udeležuje tudi Festivala za tretje življenjsko obdobje z vsebinami, povezanimi s staranjem, starizmom in medgeneracijskim sodelovanjem.

Podatke o nasilju nad starejšimi zbirajo različne institucije

Aprila letos je ministrstvo z novelo Zakona o socialnem varstvu vzpostavilo pravno podlago (nov 54. b člen), na osnovi katere se bo pri izvajalcih institucionalnega varstva po Zakonu o socialnem varstvu (tudi za posebne socialnovarstvene zavode, centre za usposabljanje, delo in varstvo ter varstveno-delovne centre) zagotovila krizna namestitev za starejše osebe, za mlajše invalidne osebe, za otroke, mladostnike in odrasle osebe z motnjami v duševnem in telesnem razvoju, težavami v duševnem zdravju ali drugimi ali za odrasle osebe, ki zaradi okoliščin, ki povzročajo neposredno ogroženost in stisko osebe, potrebujejo krizno namestitev. To problematika do sedaj še ni bila urejena.

Sistematično zbiranje podatkov v Sloveniji o nasilju nad starejšimi še ni vzpostavljeno. To velja tudi za druge ranljive skupine. V Sloveniji podatke o nasilju nad starejšimi zbirajo različne institucije: policija, centri za socialno delo, zdravstvene ustanove in nevladne organizacije, ki delujejo na področju starejših. Zato je Ministrstvo za solidarno prihodnost lani v okviru Javnega razpisa za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2024« naročilo raziskavo »Varna in solidarna prihodnost za vse: ocena razširjenosti nasilja nad starejšimi odraslimi«, ki jo izvaja Fakulteta za varnostne vede Univerze v Mariboru.

Več iz teme

nasiljeministrstvo za solidarno prihodnostnasilje nad starejšimistarejšistarostdomovi za starejšeSlovenija
ZADNJE NOVICE
17:00
Bulvar  |  Suzy
EZOTERIKA

Zelišča proti izgorelosti (Suzy)

Adaptogeni uravnavajo in nas ščitijo pred preobremenjenostjo nadledvičnih žlez.
13. 11. 2025 | 17:00
16:48
Novice  |  Slovenija
V MURSKI SOBOTI

To pa je presenečenje! Jelinčič užival v družbi Roma (FOTO)

Prvak SNS je obiskal predsednika Sveta romske skupnosti.
13. 11. 2025 | 16:48
16:30
Novice  |  Slovenija
MAJHNA DRŽAVA, VELIK KORAK

Nika Kovač nasmejana do ušes: »Slovenija premika meje. Zmagali smo«

Nika Kovač je dosegla zgodovinsko zmago kampanje My Voice, My Choice.
13. 11. 2025 | 16:30
16:15
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
STRAŠNO

Huda tragedija! Leonardo (2) umrl na dvorišču vrtca

Prve informacije kažejo, da se je deček med igro z otroki zataknil za vejo drevesa s trakcem svoje jopice.
13. 11. 2025 | 16:15
16:01
Novice  |  Slovenija
TRENUTNE UGOTOVITVE NADZORA

Ponovno vzorčenje kislih kumaric v prometu zaradi paracetamola je pokazalo to

Uprava je vzorce odvzela v trgovskih verigah in skladiščih ter pri distributerjih.
13. 11. 2025 | 16:01
15:44
Lifestyle  |  Astro
ASTROLOGIJA

Volodimir Zelenski in Vladimir Putin v zvezdah, to razkrivata njuni rojstni karti

Putinova rojstna karta ima več izrazitih aspektov, ki pojasnjujejo njegovo osebnost in način vodenja. Razkriva močno prepletenost med močjo, nadzorom, strahom in samoto.
13. 11. 2025 | 15:44

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
NAPREDNO

Na Duplici že več kot 40 let ustvarjajo nekaj posebnega

Tradicionalna destilacija in sodobne tehnologije v sinergiji ustvarjajo kakovost, ki povezuje preteklost in prihodnost.
11. 11. 2025 | 08:48
Promo
Novice  |  Slovenija
Fizioterapija

SLAP lezija: posebna vrsta poškodbe labruma ramena

Globoka bolečina v rami, občutek zatikanja in omejena gibljivost so lahko znak SLAP lezije. Spoznajte, kako jo diagnosticirati in uspešno zdraviti.
Promo Slovenske novice11. 11. 2025 | 09:24
Promo
Novice  |  Slovenija
Praznično obdarovanje

Ne veste, kaj podariti za božično-novoletne praznike?

Iščete novoletna darila, ki bodo pustila večen pečat? Podarite unikatne izdelke, ročno izdelane v Sloveniji, s certifikatom kakovosti in zgodbo, ki se dotakne.
Promo Slovenske novice10. 11. 2025 | 14:12
Promo
Lifestyle  |  Stil
NOTRANJA VRATA

Zakaj je zdaj najboljši čas za nakup notranjih vrat?

Do 17. novembra lahko v času sejma DOM+ in Ambient v prodajnih salonih LIP BLED izkoristite poseben sejemski popust.
7. 11. 2025 | 11:04
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
NAPREDNO

Na Duplici že več kot 40 let ustvarjajo nekaj posebnega

Tradicionalna destilacija in sodobne tehnologije v sinergiji ustvarjajo kakovost, ki povezuje preteklost in prihodnost.
11. 11. 2025 | 08:48
Promo
Novice  |  Slovenija
Fizioterapija

SLAP lezija: posebna vrsta poškodbe labruma ramena

Globoka bolečina v rami, občutek zatikanja in omejena gibljivost so lahko znak SLAP lezije. Spoznajte, kako jo diagnosticirati in uspešno zdraviti.
Promo Slovenske novice11. 11. 2025 | 09:24
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Praznično obdarovanje

Ne veste, kaj podariti za božično-novoletne praznike?

Iščete novoletna darila, ki bodo pustila večen pečat? Podarite unikatne izdelke, ročno izdelane v Sloveniji, s certifikatom kakovosti in zgodbo, ki se dotakne.
Promo Slovenske novice10. 11. 2025 | 14:12
Promo
Lifestyle  |  Stil
NOTRANJA VRATA

Zakaj je zdaj najboljši čas za nakup notranjih vrat?

Do 17. novembra lahko v času sejma DOM+ in Ambient v prodajnih salonih LIP BLED izkoristite poseben sejemski popust.
7. 11. 2025 | 11:04
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Smučanje

Popolna lokacija za zimski oddih: vznemirljive vsebine za vse starosti

Snežna alpska prostranstva, številne možnosti za zabavo in sprostitev ter vrhunski hoteli Falkensteiner so to zimo popolna kombinacija!
Promo Slovenske novice11. 11. 2025 | 11:57
Promo
Novice  |  Slovenija
APLIKACIJA

Nova aplikacija, ki prinaša popoln pregled

Za pregled nad svojim varčevanjem in naložbami potrebujete le mobilni telefon. Svoj finančni svet imate tako vedno pri roki, kjerkoli in kadarkoli.
7. 11. 2025 | 13:35
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
Napitki

Kako pripraviti popoln jesensko-zimski napitek, ki bo pogrel vašo dušo?

Ko hladnejši dnevi potrkajo na vrata, si vsi zaželimo nekaj več topline. Nič ne pogreje bolj kot skupni trenutki ob skodelici toplega kakava.
Promo Slovenske novice11. 11. 2025 | 08:54
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
Zdravje zob

Miti o zobnih vsadkih: kaj je res in kaj ne?

Zakaj se zmote o zobnih vsadkih še vedno pojavljajo in kaj o njih pravita strokovnjaka iz klinike Ortoimplant DENTAL SPA?
Promo Slovenske novice11. 11. 2025 | 09:30
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
VIRUTALNI STREŽNIKI

Slovensko podjetje, ki že 25 let kraljuje spletu

Nova storitev Domenca cloud omogoča hitro postavitev virtualnih strežnikov z zanesljivo lokalno infrastrukturo.
27. 10. 2025 | 11:56
Promo
Novice  |  Slovenija
Plače v Sloveniji

Je konkurenčna plača še vedno dovolj? Kaj danes res motivira zaposlene?

Zdravje, varnost in dolgoročna stabilnost postajajo temeljni gradniki motivacije. Podjetja, ki to razumejo, imajo ključno prednost.
Promo Slovenske novice13. 11. 2025 | 10:21
Promo
Novice  |  Slovenija
ONAPLUS PODKAST

Plesna revolucija: nova pot za obvladovanje Parkinsonove bolezni

Ob Svetovnem dnevu znanosti za mir in razvoj smo v podkastu Onaplus pripravili posebno epizodo, ki poudarja, da znanost ni le zbirka dejstev, temveč nenehno iskanje resnice.
12. 11. 2025 | 09:05
Promo
Novice  |  Kmetijske novice
Vrtnarjenje

Vse, kar moraš urediti na vrtu pred zimo

Pripravi svoj vrt na zimo z našimi praktičnimi nasveti – od trate, grmovnic do komposta, zelenega gnojenja in rastlinjakov. Poskrbi, da bo vrt spomladi v popolni formi!
Promo Slovenske novice10. 11. 2025 | 09:49
Promo
Lifestyle  |  Stil
Božična peka

Vabljeni na kuharsko delavnico: Pladenj pisanih božičnih piškotov

S praznično peko lahko letos začnete kar v našem studiu!
Promo Slovenske novice11. 11. 2025 | 14:35
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
VINSKA DOŽIVETJA

TOP ideje za vrhunska doživetja

Med griči, kjer se stikata narava in tradicija, kultura vina povezuje ljudi ter ustvarja pristne zgodbe Štajerske.
13. 11. 2025 | 08:39
Promo
Lifestyle  |  Stil
Božična peka

Vabljeni na kuharsko delavnico: Linški piškoti z Yasko

Pridružite se nam na božično obarvani delavnici, kjer nas bo Jasmina Pirnar Krope (Yaska) naučila, kako do popolnih linških piškotov.
Promo Slovenske novice11. 11. 2025 | 14:29
Promo
Novice  |  Slovenija
Podkast Supermoč

»Vse, kar zaslužimo, vrnemo nazaj«

Trajnost ni nova religija, je nova pismenost. Ali jo govorimo tekoče, glasno ali šepetaje, je vprašanje, ki obravnava našo zavzetost in resno namero.
6. 11. 2025 | 08:34
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
IDEJA ZA ODDIH

Ko zdravljenje postane trenutek popolne sprostitve

Zobozdravstveni oddih, kjer se znanost, estetika in udobje združijo v novo poglavje vašega nasmeha.
10. 11. 2025 | 13:42
Photo
Novice  |  Slovenija
DELOVE PODJETNIŠKE ZVEZDE

V živo s slovensko podjetniško elito: zagotovite si vstopnico za gala večer

Vabljeni na srečanje najvplivnejših imen slovenskega gospodarstva, podjetnikov, inovatorjev, raziskovalcev in odločevalcev.
3. 11. 2025 | 08:54
Promo
Novice  |  Slovenija
Prenova doma

Kdaj je čas za novo straniščno školjko, pipo ali kuhinjsko armaturo?

Kako prepoznati, kdaj je čas za menjavo armatur ali kopalniške keramike? Preverite praktične nasvete in trike za pametno prenovo doma.
Promo Slovenske novice10. 11. 2025 | 09:48
Promo
Novice  |  Slovenija
KIBERNETSKA VARNOST

Slovenija na 108. mestu med najbolj napadanimi državami

Umetna inteligenca je v kibernetski varnosti postala dvorezen meč: enako jo uporabljajo napadalci kot obrambne ekipe.
10. 11. 2025 | 09:00
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki