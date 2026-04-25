OBLIKOVANJE VLADE

Tako so se na predsedničino odločitev o mandatarju odzvali na levem političnem polu: »Gledamo dvojno igro«

SD, Levica in Vesna odločitev predsednice vidijo kot odraz politične realnosti in menijo, da se že kažejo obrisi koalicije.
Nataša Pirc Musar. FOTO: Bor Slana
Luka Mesec, Levica in Vesna. FOTO: Jure Makovec Afp
Robert Golob in Janez Janša. FOTO: Slovenske Novice
STA, K. G.
 25. 4. 2026 | 16:35
V državnem zboru se odgovornost za oblikovanje večine prenaša na poslanske skupine, že od konstituiranja DZ pa so obrisi prihodnje koalicije dovolj jasni, so v odzivu na predsedničino izjavo, da v prvem krogu ne bo predlagala mandatarja, v sporočilu za javnost zapisali v SD.

Razmerja med političnimi akterji in dosedanja ravnanja po njihovi oceni kažejo, kdo nosi pobudo in kdo ima možnost oblikovati večino. »Zato je zavajanje javnosti, ki si ga v tem procesu privoščijo nekateri politični akterji, nesmiselno in ne prispeva k transparentnosti ali zaupanju v politični proces,« so dodali. »Zdaj so na potezi poslanske skupine. Od njih pričakujemo jasne korake, odgovorne odločitve in predvsem spoštovanje demokratičnih postopkov,« so še zapisali v SD in dodali, da bodo še naprej delovali konstruktivno, v interesu stabilnosti države in zaupanja ljudi v institucije.

Luka Mesec, Levica in Vesna. FOTO: Jure Makovec Afp
Luka Mesec, Levica in Vesna. FOTO: Jure Makovec Afp

V Levici in Vesni predsedničino odločitev pozdravljajo

Verjamejo, da na desnici »gledamo dvojno igro«. »Javno govorijo, da se ne pogovarjajo in ne usklajujejo, istočasno pa že vlagajo škodljiv zakon o vladi, združujejo in ukinjajo ministrstva ter po hitrem postopku potiskajo interventne zakone, s katerim bodo zvrtali milijardno luknjo v javne finance,« so zapisali v sporočilu.

Robert Golob in Janez Janša. FOTO: Slovenske Novice
Robert Golob in Janez Janša. FOTO: Slovenske Novice

Tudi oni so prepričani, da je iz tega ravnanja mogoče razbrati obrise bodoče oblasti. Narava vlade bo po mnenju Levice in Vesne taka kot njen nastanek: prelomljene obljube, zakulisno dogovarjanje, neprestano zavajanje javnosti, vsiljevanje politik, ki koristijo zgolj določenim interesnim skupinam. Kot so dodali, bodo ob taki vladi naredili vse, da ohranijo načela demokracije, transparentnosti, poštenosti in preprečijo uničevanje socialne države ter njenih podsistemov.

V SDS in NSi, SLS in Fokusu predsedničine odločitve za zdaj ne komentirajo. Pirc Musar je predsednika DZ danes obvestila, da v prvem krogu ne bo predlagala mandatarja. Kot je dejala v izjavi, se večinska podpora v DZ ne izkazuje nikomur, kandidata za vodenje manjšinske vlade pa ne želi predlagati. V drugem krogu lahko mandatarja predlagajo poslanske skupine ali deset poslancev.

