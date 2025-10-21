Naveza Golob-Macron! Tako sta se prijateljsko objela, oba vidno zadovoljna (FOTO)

Francoski predsednik Emmanuel Macron in premier Robert Golob sta danes v Ljubljani poudarila pomen krepitve evropske konkurenčnosti in tesnejšega sodelovanja med državama, zlasti v gospodarstvu in energetiki. Ob Macronovem obisku so podpisali tudi izjavo o sodelovanju na področju jedrske energije in dogovor o povezovanju v izobraževanju.

Macron je dejal, da celotna Evropa potrebuje večjo energetsko konkurenčnost in povezljivost, k čemur bo prispeval tudi podpisani dogovor glede jedrske energije. Z Golobom sta si danes v Novem mestu ogledala prototipe novih električnih modelov vozil podjetja Renault, ki sta jih oba omenila kot ključne za napredek evropskega avtomobilskega sektorja.

FOTO: X, Vlada Republike Slovenije

Na družbenem omrežju X se je na vladnem profilu premier francoskemu predsedniku zahvalil za obisk. »Dragi Emmanuel, dragi prijatelj, najlepša hvala za tvoj obisk. Bilo mi je v veliko veselje in čast, da sem te lahko sprejel v Sloveniji.«

Dolgoročno sodelovanje

»Če Evropa želi ostati globalno konkurenčna, mora poiskati evropske rešitve,« je na skupni novinarski konferenci z Macronom na Ljubljanskem gradu dejal Golob. Zavzel se je za tesnejše sodelovanje s Francijo na različnih področjih, zlasti v gospodarstvu.

Macron je med drugim izpostavil usklajenost stališč Francije in Slovenije na več področjih, enako kot Golob pred njim se je zavzel za pospešitev delovanja evropskega gospodarstva in pri tem kot ključne izpostavil inovacije. Kot izzive pa je poleg delovanja Kitajske in ZDA omenil še podnebne spremembe.

Pristojni visoki uradniki iz obeh držav so pred novinarsko konferenco podpisali izjavo o nameri za vzpostavitev dolgoročnega sodelovanja na področju jedrske energije ter dogovor o slovensko-francoskem sodelovanju na področju izobraževanja v Sloveniji.

Francoski predsednik je obisk začel že v ponedeljek v Luki Koper - takoj po koncu vrha voditeljev skupine sredozemskih držav MED9. V Kopru je bila podpisana deklaracija o krepitvi sodelovanja med Luko Koper in francoskim ladjarjem CMA CGM.

Oba voditelja sta danes poudarila pomen vseh podpisanih dogovorov za krepitev gospodarskih povezav in sodelovanja. Slovenijo in Francijo sicer že veže obsežno gospodarsko sodelovanje, ki je bilo tudi osrednja nit Macronovega prvega uradnega obiska v državi.