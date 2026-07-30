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Tako visoka stopnja ogroženosti v Sloveniji do sedaj razglašena le trikrat: »Ne opravljajte vzdrževalnih del s težko mehanizacijo!«

V času razglašene visoke požarne ogroženosti je po vsej Sloveniji prepovedana uporaba odprtega ognja na vseh površinah, prepovedana pa so tudi določena vzdrževalna dela s težko gradbeno mehanizacijo.
FOTO: Getty Images
FOTO: Getty Images
G. P., STA
 30. 7. 2026 | 13:03
 30. 7. 2026 | 13:03
3:59
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Kot je na novinarski konferenci dejal Leon Behin, so vremenske razmere in stanje vegetacije takšne, da so morali razglasiti veliko požarno ogroženost. Ta z današnjim dnem velja za vso Slovenijo, na območjih občin Koper, Sežana, Divača, Hrpelje - Kozina, Komen, Nova Gorica, Miren - Kostanjevica in Renče - Vogrsko pa od danes velja zelo visoka požarna ogroženost naravnega okolja, kar je najvišja stopnja požarne ogroženosti. V času velike požarne ogroženosti je po Behinovih besedah po vsej državi prepovedana uporaba odprtega ognja na prostih površinah. »Niso dovoljena kurjenja, pikniki, sežiganja, cigaretni ogorki in vse ostalo, kar ima za posledico odprt ogenj,« je poudaril.

Ker je stopnja požarne ogroženosti zelo velika, pa so v naravnih okoljih prepovedana določena vzdrževalna dela s težko gradbeno mehanizacijo oziroma vsem, kar bi lahko povzročilo iskrenje. Že iskra je dovolj, da zaneti požar, je poudaril Behin. Omejitev ne velja za urbana, temveč za naravna okolja, kot so njive, travniki, pašniki in gozdovi, je dodal. Na upravi pozivajo državljane, naj v primeru, če opazijo dim ali ogenj, pokličejo številko 112, saj so tako aktivirane vse pristojne službe.

Slovenija je na požar pripravljena veliko bolje kot leta 2022 ali kadarkoli v preteklosti, je poudaril Behin. Med ukrepi za povečanje požarne varnosti je poleg nakupa štirih air tractorjev in ustanovitve posebne letalske enote izpostavil krepitev števila gasilskih vozil, ob čemer je omenil sofinanciranje po programu Kras. »Dodatno sofinanciramo vozila na območju 23 občin Krasa in širše, ker želimo spodbuditi dodatno opremo na tem območju«, je poudaril.

Na preventivi se je v zadnjih letih naredilo veliko

Skupaj z zavodom za gozdove, kmetijstvom in drugimi lastniki je bilo v zadnjih letih veliko narejenega na protipožarnih presekah, na dostopnih cestah in na vodnih virih s hidrantnim omrežjem in posebnimi mesti za zajem vode. Prav tako so certificirali poseben modul za gašenje požarov v naravi, ki je v evropskem naboru sil zaščite in reševanja, je naštel direktor uprave. Med ukrepi je izpostavil tudi izgradnjo Vseslovenskega centra za požare v naravnem okolju, kjer so v prvem letu usposobili več kot 1500 slovenskih gasilcev. Glede letala spartan je poudaril, da to sicer ni v domeni uprave za zaščito in reševanje, temveč Slovenske vojske in ministrstva za obrambo. Po informacijah, ki so jim na voljo, pa naj bi do konca leta v Slovenijo prišel modul, ki bo spartanu omogočil gašenje požarov, v naslednjem letu pa naj bi se začelo usposabljanje ekip, je dodal Behin.

FOTO: Getty Images
FOTO: Getty Images

Od leta 2020 je bilo v Sloveniji po podatkih uprave med 1000 in 1600 požarov, v teh je povprečno zgorelo med 300 in 400 hektarjev. Zelo visoko stopnjo požarne ogroženosti pa je Slovenija od leta 2005 do zdaj razglasila trikrat, v letih 2006, 2012 in 2022. »V vsem ostalem času je nismo razglaševali, tako da jo v tem trenutku razglašujemo četrtič,« je poudaril Behin.

Slovenija ima za gašenje požarov štiri letala air tractor, osem lastnih pilotov in tri pogodbene, je pojasnil vodja sektorja za izvajanje podpore gašenju iz zraka Mitja Vidmar. Aktivira jih center za obveščanje. Vodo zajemajo v morju, Bohinju in Mariborskem otoku, med lokacijami za zajem vode je izpostavil še Dravograd, Brežice, Brestanico. Prav tako lahko vodo zajemajo v italijanskem morju ali v Avstriji.

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