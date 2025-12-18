V Sloveniji konec leta 2025 uradno še nimamo »številk za 2025«, vendar najnovejši podatki statistikov za leto 2024 kažejo skrb vzbujajoč trend: revščina raste. Pod pragom tveganja revščine živi okoli 276.000 ljudi, kar je 13,2 odstotka prebivalcev. Med njimi so tudi desetine tisočev otrok, ki odraščajo v pomanjkanju.

Več kot 276.000 ljudi pod pragom: kdo so ti ljudje?

Po zadnjih uradnih podatkih Statističnega urada (SURS) za leto 2024 v Sloveniji:

pod pragom tveganja revščine živi približno 276.000 ljudi,

to je 13,2 % vseh prebivalcev,

v enem letu se je število povečalo za okoli 12.000 oseb.

Vsak, ki živi pod tako imenovanim pragom tveganja revščine, ima na voljo prenizek dohodek, da bi si lahko privoščil osnovno dostojno življenje – od hrane in ogrevanja stanovanja do plačila položnic in nepredvidenih stroškov.

Denis in Lara sta v studio ŠOKkasta prinesla simbolično darilo - prazno škatlo. FOTO: Marko Feist

Avdić in ekipa ponovno v akciji

Vsako leto se v reševanje problematike aktivno vključijo številne dobrodelne organizacije in fundacije. Med njimi tudi Denis Avdić z ekipo, ki se v 28-urnem radijskem maratonu lotijo zbiranja sredstev za ljudi,ki so se znašli v stiski. Čeprav 40.000 otrok morda ni točna številka, je to retorično vprašanje in poziv k akciji, ki poudarja obseg otroške stiske v Sloveniji, na kar opozarjajo tudi z objavami, kot je tista o mamici, ki kupuje stotine daril, s čimer še bolj izpostavljajo razlike in otroke, ki so prikrajšani. Simbolično sta Lara in Denis v podkast ŠOKkast prinesla škatlo, ki je bila prazna. To je namreč vsebina, ki jo bodo prejeli številni slovenski otroci, če ne bi bilo dobrodelnih akcij.