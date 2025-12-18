Galerija
V Sloveniji konec leta 2025 uradno še nimamo »številk za 2025«, vendar najnovejši podatki statistikov za leto 2024 kažejo skrb vzbujajoč trend: revščina raste. Pod pragom tveganja revščine živi okoli 276.000 ljudi, kar je 13,2 odstotka prebivalcev. Med njimi so tudi desetine tisočev otrok, ki odraščajo v pomanjkanju.
Po zadnjih uradnih podatkih Statističnega urada (SURS) za leto 2024 v Sloveniji:
Vsak, ki živi pod tako imenovanim pragom tveganja revščine, ima na voljo prenizek dohodek, da bi si lahko privoščil osnovno dostojno življenje – od hrane in ogrevanja stanovanja do plačila položnic in nepredvidenih stroškov.
Vsako leto se v reševanje problematike aktivno vključijo številne dobrodelne organizacije in fundacije. Med njimi tudi Denis Avdić z ekipo, ki se v 28-urnem radijskem maratonu lotijo zbiranja sredstev za ljudi,ki so se znašli v stiski. Čeprav 40.000 otrok morda ni točna številka, je to retorično vprašanje in poziv k akciji, ki poudarja obseg otroške stiske v Sloveniji, na kar opozarjajo tudi z objavami, kot je tista o mamici, ki kupuje stotine daril, s čimer še bolj izpostavljajo razlike in otroke, ki so prikrajšani. Simbolično sta Lara in Denis v podkast ŠOKkast prinesla škatlo, ki je bila prazna. To je namreč vsebina, ki jo bodo prejeli številni slovenski otroci, če ne bi bilo dobrodelnih akcij.