VAŠA MNENJA

»Takoj bi podpisala, da končam življenje ... 39 let delam kot družinska zdravnica in ne morem biti rabelj ... «

Izjava soproge Janeza Janše je naletela na velik odmev med našimi bralci. Preverite, kaj menijo.
M. U.
 30. 9. 2025 | 12:26
 30. 9. 2025 | 12:50
6:39
Zbiranje podpisov za razpis zakonodajnega referenduma o zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja poteka še do 5. oktobra. Do takrat morajo pubudniki na čelu z Alešem Primcem zbrati 40.000 podpisov. Ob tem je seveda vse bolj živahna debata in izmenjava mnenj v javnosti.

Ugledni par družini: »Žal nama je, da nisva omenila prej, ampak odločila sva se za evtanazijo«

Kot smo poročali, se je v debato za in proti prostovoljnemu končanju življenja vključila tudi žena prvaka opozicijske SDS, zdravnica dr. Urška Bačovnik Janša.

Tako je zapisala, da ve, da je njeno poslanstvo lajšati trpljenje, da na smrt bolni prosijo, da jih ne boli in ne duši, a da je v 20 letih dela s hudo bolnimi nihče ni prosil, da mu vzame življenje. Ob tem smo bralce Slovenskih novic povprašali, ali se strinjajo z mnenjem soproge Janeza Janše.

Župniki na nedeljski maši vernike nagovorili, kako naj glasujejo

Vaših mnenj je bilo veliko, objavljamo jih spodaj. 

Bralka Ana: Zelo se strinjam z gospo dr. Urško Bačovnik Janša

Bralka Judita: Ne. Jaz sem gospodar svojega telesa!

Bralka Romana: Ne

Bralec Milan: Se strinjam z dr. Janšo Bačovnik

Bralka Darja: Nikakor ne ! Zakaj bi moral človek trpeti v agoniji, medtem, ko tudi živalim prikrajšamo trpljenje?

Bralec Ivan: Seveda se strinjam z Urško. Vsak naj živi tako dolgo, kot mu je namenjeno in zapisano že ob rojstvu. Nasprotujem pa temu, da se ga mori

Bralka Ana: Ne! Moje življenje, moja odločitev in ne zdravnice !!!

Bralec Alojz: Podpiram

Bralec Bojan: Absolutno ne, vsak ima pravico odločati o svoji usodi! Vsakomur ni mogoče olajšati trpljenja in v tem primeru je zame kriminal, da se ne izpolni volja bolnika. O tem sploh ne bi smelo biti debate

Bralka Breda: Ne. To ni umor, ampak pomoč, da umirajočemu, trpečemu človeku prostovoljno zapusti ta svet

Bralka Marija: Da popolnoma se strinjam, kdor ne želi živeti naj si sodi sam, mnogo je načinov in brez pozornosti naj odidejo.

Bralec Dane: Naj življenje vzame tisti ki ga je dal

Bralka Bojana: Popolnoma se strinjam z go. Janša. Zgleda, da je šel razum rakom žvižgat, verjamem pa, da se vladajoči niso vprašali ali imajo za svoje starše in otroke takšne vatle kot za ostalo populacijo. Hitler je hudo bolne likvidiral, pri nas pa jih bodo levo usmerjeni

Bralec Boris: Se strinjam. Vem pa, da če bi bile muke prevelike, bi zase lahko podpisala evtanazijo nikakor pa ne za nekoga drugega. Ker svoje, ki jih imaš rad, želiš imeti čim dalj ob sebi. Vem pa, da bi se zakon oz. te usmrtitve začele izkoriščati. In bi umirali ljudje, ki si tega niso želeli. Verjamem gospe Janša, ko ti bijejo zadnje minute, si želiš, da bi bile ure ali dnevi, meseci. Težko je to odgovoriti, naj bo tako, kot je bilo do sedaj

Bralka Cvetka: Jaz osebno se strinjam z evtanazijo. V družini sem imela zelo bolno mamo. Sama bi takoj podpisala da končam življenje. Ne želim trpeti. In vsak se naj odloči sam. Jaz sem že sedaj napisala, kaj želim in da se nočem mučiti. Zato se enkrat, vsak odloča o svojem življenju in končanju trpljenja. Jaz sem za evtanazijo - takoj nočem trpeti

Bralka Ivana: Lajšanje bolečin...Ja, končanje življenja odločno proti

Bralka Tanja:  Ne, sploh ne, gre za izjemne primere, ki si zaslužijo ta izhod v sili. Primerov ne bo veliko. Ta stališča so politična, ne etična. Ljudje bodo še vedno potrebovali lajšanje, razumevanje, pomoč. Ekstremno hudi primeri pa bodo imeli vsaj zavedanje, da lahko končajo, četudi morda ne bodo tega na koncu izbrali. Prav je, da imajo tudi to tolažbo

Bralka Evica: To je morilsko, ljudje rabimo pomoč, ne smrt

Bralka Biba: Ne

Bralka Sabina: Se strinjam

Bralka Marija: Načeloma se strinjam in bi na njihovih mestih zelo težko, ali sploh ne, koga ubila. To je strašno, saj dejansko postaneš morilec. Vseeno menim, da se bolnikom z neznosnimi bolečinami premalo pomaga in tudi njih razumem

Bralka Bernarda: Se popolnoma strinjam z gospo Janša

Bralka Ružica: Se popolnoma strinjam z gospo Urško B. Janša. Nikakor NE evtanaziji. To je umor in greh

Bralka Marija: Zelo se strinjam

Bralka Edita: Popolnoma. Sram vas bodi, da takšne zakone predlagate in uzakonja,saj je na razpolago.dovolj zdravil za lajšanje bolečin

Bralka Sonja:: Nikakor se ne strinjam. Zdravnik, ki ima tudi sočutje do neozdravljivo bolnega in trpečega pacienta ter ni verski fanatik se bo gotovo strinjal z evtanazijo

Bralka Cvetka: Povsem se strinjam s soprogo Janeza Janše, dr.Urško Bačovnik, da se noben neozdravljivo bolan ne želi umreti. Bolečine sedanja medicina zna blažiti, osamljenost pa ne bi smel biti vzrok, da bolan človek obupa. Poskrbeti je treba za pogoje, ker je neozdravljivo bolnemu vsaka minuta življenja tukaj neprecenljivo dragocena. Evtanazija vam ne bi smela priti niti na misel

Bralka Janja: 39 let delam kot družinska zdravnica in ne morem biti rabelj svojim bolnikom. Do sedaj so me 3 bolniki prosili za evtanazijo,a so se vsi kasneje premislili, ko so bili njihovi simptomi ozdravljeni

Bralka Helena: Seveda se strinjam. Se tisti, ki so oblikovali ta zakon, se sploh zavedajo, kakšno strašljivo zahtevo nalagajo na ramena zdravnikov. Do nedavnega so se borili, da so samomorilcem reševali življenje, po novem pa naj bi jih pomagali ubijati. To vodi v propad civilizacije. Hujše grozljivke si ne znam predstavljati. Mi gre kar na bruhanje.

Bralka Judita: Ne. Jaz sem gospodar svojega telesa, 18. 9. 2022 je bila noč, ki je vzela mojega neozdravljivo bolnega partnerja, zelo je trpel

