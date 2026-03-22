Takole je Golob razglasil zmago na parlamentarnih volitvah (FOTO in VIDEO)

V Gibanju Svoboda so razglasili zmago na parlamentarnih volitvah. Po besedah predsednika stranke in premierja Roberta Goloba je bistveno, da »gremo naprej« in da bodo ponovili mandat. Kot pravi, si vsi v državi zaslužimo prihodnost, v Svobodi pa bodo naredili vse, da bo ta prihodnost za vse boljša. O suverenosti države se medtem ne bodo pogajali.

Po volilnem večeru, ki ga je označil za resnično napetega, se je Golob v štabu Gibanja Svoboda najprej zahvalil vsem volivcem. »Dali ste svoj glas za demokracijo,« je dejal.

»Tujcem ne bomo pustili, da bi vladali«

»Vsi si zaslužimo prihodnost. Naredili bomo vse, da bo prihodnost boljša za vse državljane,« je napovedal.

Obstaja pa po njegovih besedah samo ena stvar, o kateri se Svoboda v nadaljevanju ne bo pogajala, to je suverenost Slovenije. »Tujcem ne bomo pustili, da bi vladali,« je zagotovil.

FOTO: Antonio Bronic Reuters

FOTO: Antonio Bronic Reuters

Po 99 odstotkih preštetih glasov delni neuradni izidi kažejo, da je Gibanje Svoboda podprlo 28,55 odstotka volivcev, SDS pa 28,17 odstotka. Svoboda bi imela tako v DZ 29 poslancev, SDS pa 28.