Takole so kamere ujele Milana Kučana pri prav posebnem opravilu (VIDEO)

Zoran Janković se bo na prihajajočih lokalnih volitvah znova potegoval za mesto župana Mestne občine Ljubljana. Kandidaturo je napovedal maja 2026, ko je sporočil, da se bo potegoval za nov mandat po skoraj 20 letih vodenja prestolnice. Zbiranje podpisov podpore njegovi kandidaturi se je začelo septembra, podpise pa je mogoče oddati na upravnih enotah. Nekdanji predsednik republike Milan Kučan je obiskal Upravno enoto Ljubljana, kjer je oddal glas podpore kandidaturi Zorana Jankovića za novega ljubljanskega župana. Njegov prihod so posnele tudi kamere, posnetek pa so nato objavili na profilih aktualnega župana.

Janković že skoraj dve desetletji vodi Ljubljano

Zoran Janković je bil prvič izvoljen za ljubljanskega župana leta 2006. Na naslednjih lokalnih volitvah je mandat večkrat obdržal, vmes pa je leta 2011 za kratek čas zapustil županski položaj, ko je postal poslanec v državnem zboru, nato pa se je leta 2012 vrnil na čelo Mestne občine Ljubljana. Pred jesenskimi lokalnimi volitvami se je v Ljubljani že začelo zbiranje podpor in oblikovanje kandidatur drugih kandidatov.

Milan Kučan, ki je bil predsednik republike med letoma 1991 in 2002, se je po koncu politične kariere večkrat pojavil v javnosti ob različnih družbenih in političnih vprašanjih. Tokratni obisk upravne enote je bil povezan s podporo kandidaturi aktualnega ljubljanskega župana. Jankovićeva ekipa je posnetek njegovega prihoda objavila na družbenih omrežjih, kjer so pokazali tudi ta del zbiranja podpisov.