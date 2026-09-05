Takšen vikend je pred nami, meteorologi izmerili rekordne temperature za mesec september

Danes bo sprva pretežno jasno, čez dan pa bo oblačnost od severa naraščala. V notranjosti bo popoldne nastalo nekaj kratkotrajnih krajevnih ploh in neviht, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Zapihal bo veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj Celzija. V nedeljo bo sprva zmerno oblačno, čez dan pa precej jasno. Ponekod bo še pihal vzhodni veter, na Primorskem dopoldne šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, na Primorskem okoli 20, najvišje dnevne od 25 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 32 stopinj Celzija.

Rekordne najvišje vrednosti Pri ARSO vreme so na spletu zapisali, da se temperature kljub začetku meteorološke jeseni še naprej ravnajo po koledarskem poletju. Po Sloveniji namreč še vedno vlada izjemna vročina, pri čemer so na kar 16 meteoroloških postajah izmerili nove rekordne najvišje vrednosti za mesec september, najbolj pa se je segrelo v Dobličah pri Črnomlju, kjer so namerili kar 35,3 °C.

Obeti: V ponedeljek in torek bo pretežno jasno in prehodno spet nekoliko bolj vroče.

Vremenska slika: Šibka vremenska fronta se od severa bliža Alpam in bo popoldne nekoliko vplivala tudi na vreme pri nas. Za njo se bo iznad zahodne Evrope proti Alpam spet razširilo območje visokega zračnega tlaka. Od severovzhoda bo k nam pritekal nekoliko hladnejši zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo povečini sončno in vroče. Popoldne se bodo predvsem v krajih severno od nas pojavljale plohe in posamezne nevihte. Zapihal bo vzhodni veter, zvečer ob severnem Jadranu burja. V nedeljo bo večinoma sončno. Predvsem v Kvarnerju bo dopoldne še pihala šibka burja.

Biovreme: Danes bo čez dan vremenska obremenitev naraščala, popoldne bo zmerna. V nedeljo bo vremenska obremenitev popustila.