Takšna je stavba na Litijski, za katero smo davkoplačevalci odšteli 7,7 milijona evrov: »Stanje je v resnici še slabše ...« (FOTO in VIDEO)

Afera Litijska se očitno še zdaleč ni končala. Novi minister za pravosodje Mihael Zupančič si je z ekipo ministrstva ogledal stavbo na Litijski cesti 51 v Ljubljani, za katero je država odštela 7,7 milijona evrov. Objekt, ki naj bi bil namenjen reševanju prostorske stiske sodišč, je po ministrovih besedah v zelo slabem stanju.

»Ocenite sami. Čeprav fotografije povedo veliko, je stanje v resnici še slabše,« je zapisal Zupančič. Ob tem je opozoril na manjkajočo parcelo, odsotnost parkirnih mest in druge pomanjkljivosti. Po njegovih besedah so trenutno odprte vse možnosti. »Zdaj bo treba to stavbo ali prodati, zamenjati, porušiti, vse je odprto, ampak najprej bomo obrnili vsak list dokumentacije, da ugotovimo, kdo vse je še odgovoren za ta fiasko,« je napovedal.

Nakup stavbe na Litijski cesti 51 je bil izveden konec leta 2023, ko je pravosodno ministrstvo vodila Dominika Švarc Pipan. Vlada je nakup potrdila 27. decembra 2023, pogodba pa je bila podpisana dan pozneje. Posel je kmalu sprožil politični pretres, notranje preglede, revizije in kriminalistično preiskavo. Računsko sodišče je pozneje ugotovilo, da nakup ni bil načrtovan pri pripravi proračuna za leto 2023, ministrstvo pa naj pred nakupom ne bi imelo zagotovljenih sredstev in ustrezne investicijske dokumentacije. Dodatno pozornost je vzbudilo dejstvo, da je država stavbo kupila od podjetnika Sebastjana Vežnaverja. Ta naj bi jo pred leti kupil za bistveno nižji znesek, nato pa jo državi prodal za 7,7 milijona evrov. Po poročanju medijev pravosodno ministrstvo pred nakupom ni naročilo lastne preverbe cene, temveč je sprejelo cenitev, ki jo je naročil prodajalec.

Stavba na Litijski. FOTO: Posnetek Zaslona Facebook

Tudi Komisija za preprečevanje korupcije je v primeru zaznala več korupcijskih tveganj. Ugotovila je, da je bil postopek nakupa izveden netransparentno in premalo skrbno, med drugim brez ustrezne strokovne podlage. KPK je sicer kršitev iz svojih pristojnosti ni potrdila, je pa izdala več priporočil vladi ter ministrstvoma za pravosodje in finance. Posnetki notranjosti kažejo zanemarjene prostore, poškodovane površine in objekt, ki je daleč od podobe sodne stavbe, v katero bi se lahko v kratkem preselili pravosodni organi. Objekt, ki naj bi pomenil rešitev za prostorsko stisko sodišč, je postal breme, za katero država še vedno nima jasne rešitve. »Davkoplačevalci imamo pravico vedeti, kako je prišlo do tega,« je zapisal minister. Hkrati je dodal, da so na ministrstvu že začeli iskati rešitve za novo sodno stavbo, ki jo slovensko sodstvo po njegovih besedah potrebuje.