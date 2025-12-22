  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
STE VEDELI?

Takšna kazen vas lahko doleti, če boste na javnih površinah hranili živali

Hranjenje ptic in drugih prostoživečih živali se zdi prijazno, a občine opozarjajo, da v urbanem prostoru pogosto povzroči več težav kot koristi.
Oznake, da se tega ne sme početi, so redke. FOTO: Art_rich/Getty Images

Oznake, da se tega ne sme početi, so redke. FOTO: Art_rich/Getty Images

Ljubljanski balkoni so postali v zadnjih letih pribežališča golobov. FOTO: Dejan Javornik

Ljubljanski balkoni so postali v zadnjih letih pribežališča golobov. FOTO: Dejan Javornik

Golobi se ne dajo! FOTO: Dejan Javornik

Golobi se ne dajo! FOTO: Dejan Javornik

Na javnih površinah se ponekod tega ne sme delati. FOTO: Rawintanpin/Getty Images

Na javnih površinah se ponekod tega ne sme delati. FOTO: Rawintanpin/Getty Images

Oznake, da se tega ne sme početi, so redke. FOTO: Art_rich/Getty Images
Ljubljanski balkoni so postali v zadnjih letih pribežališča golobov. FOTO: Dejan Javornik
Golobi se ne dajo! FOTO: Dejan Javornik
Na javnih površinah se ponekod tega ne sme delati. FOTO: Rawintanpin/Getty Images
K. B.
 22. 12. 2025 | 07:10
3:50
A+A-

Ostanki hrane, kopičenje iztrebkov, povečano število glodavcev in pretirane koncentracije golobov vplivajo na higieno, javno zdravje in urejenost mestnega okolja. Zaradi teh razlogov je več slovenskih občin že sprejelo odločitve, ki hranjenje ptic na javnih površinah jasno prepovedujejo in sankcionirajo. V Mestni občini Ljubljana prepoved hranjenja prostoživečih živali velja že od leta 2015. Odlok zajema javne ceste in javne zelene površine ter prepoveduje hranjenje ptic, golobov, rac, mačk in drugih živali, ki se pojavljajo v urbanem habitatu. Edina izjema je Park Tivoli, kjer je hranjenje ptic in veveric izrecno dovoljeno. Do izjeme je prišlo, ker je Tivoli že dolga leta prostor z urejenimi krmilnicami in nadzorovanimi točkami hranjenja, prav tako pa hranjenje na tem območju ni vodilo k pretiranemu razmnoževanju ali porastu bolezni. Hranjenje ptic in veveric zato še vedno ostaja del njegove rekreacijske rabe. Povsod drugod v Ljubljani je hranjenje ptic prepovedano, kršitelje pa lahko doleti globa v višini 100 evrov.

Krmilnice na balkonih

Pogosto se v zimskih mesecih zgodi, da sosed iz vrhnjega nadstropja stanovanjskega bloka s ptičjimi krmilnicami hrani ptice in s tem povzroča, da se na nižjih balkonih nabira umazanija. Če ste se morda spraševali, ali je to dovoljeno ali ne, vam lahko kar hitro pojasnimo, da z vidika zakonodaje hranjenje ptic na zasebni lastnini ni prepovedano.

Nasprotno bi veljalo le v primeru, če bi to izrecno določal hišni red večstanovanjske stavbe. Kot pojasnjujejo pravniki, bi lastnik ptičje krmilnice eventualno lahko odgovarjal za škodo, ki je bila zaradi hranjenja ptic povzročena solastnikom stanovanjskega bloka, vendar bi morali solastniki škodo in krivdo dokazovati.

Ljubljanski balkoni so postali v zadnjih letih pribežališča golobov. FOTO: Dejan Javornik
Ljubljanski balkoni so postali v zadnjih letih pribežališča golobov. FOTO: Dejan Javornik

Na Jesenicah so težavo hranjenja prostoživečih živali prepoznali prvi. Tam so leta 2010 sprejeli odlok, ki prepoveduje hranjenje golobov ter celo mačk in psov na javnih površinah. Po navedbah občine je šlo za odziv na ponavljajoče se sanitarne težave, pogoste primere raztresene hrane ob stavbah in porast glodavcev v stanovanjskih soseskah. Tudi Piran je poleg Jesenic ena prvih slovenskih občin, ki je proti hranjenju golobov ukrepala zelo zgodaj, saj so prvo kazen zaradi hranjenja ptic na javni površini izrekli januarja 2012. Kot so tedaj pojasnili občinski veljaki, so se za takšno prepoved odločili zaradi številnih pritožb občanov glede iztrebkov in neurejenosti tistih delov mesta, kjer so ljudje redno puščali hrano.

Golobi se ne dajo! FOTO: Dejan Javornik
Golobi se ne dajo! FOTO: Dejan Javornik

Posebno pozornost pa si zasluži tudi Maribor, saj je mestna občina v zadnjih letih izvedla kampanjo »​Ne hrani me«​, s katero želi prebivalce ozaveščati o posledicah hranjenja prostoživečih živali. V kampanji poudarjajo, da hranjenje ptic, zlasti golobov in rac, vodi v pretirano zbiranje živali na majhnih površinah, povzroča več iztrebkov, zmanjšuje sanitarno varnost ter pticam odvzema naravne prehranske navade. Čeprav Maribor nima tako strogega formalnega odloka kot Ljubljana, občina opozarja, da hranjenje v urbanem okolju ni zaželeno in lahko sproži ukrepe v okviru predpisov o javnem redu in čistoči. Kazni so odvisne od občinskih odlokov in zato niso povsod enake, je pa iz spletnih zapisov jasno, da se v praksi običajno gibljejo med 40 in 200 evri. V Ljubljani je globa jasno določena – ta znaša 100 evrov za vsakogar, ki na javni površini hrani ptice ali druge prostoživeče živali, medtem ko se v Piranu in na Jesenicah kazni izrekajo v skladu z občinskimi predpisi o javnem redu in čistoči.

Na javnih površinah se ponekod tega ne sme delati. FOTO: Rawintanpin/Getty Images
Na javnih površinah se ponekod tega ne sme delati. FOTO: Rawintanpin/Getty Images

Več iz teme

MariborLjubljanapticeKoperCeljeObčinekazenživalihranjenje živalikrmilnicagolobipodganemačke
ZADNJE NOVICE
09:05
Novice  |  Kronika  |  Doma
PU LJUBLJANA

Kaj bo s 23-letnikom po brutalnem pretepu na enem od parkirišč za Bežigradom? 42-letnik se še bori za življenje

»Motiv za dejanje še ni pojasnjen, glede na prve podatke pa se osumljenec in oškodovanec pred tem nista poznala.«
22. 12. 2025 | 09:05
09:00
Lifestyle  |  Polet
TO MORATE VEDETI

Teh 5 živil nikoli ne pogrevajte v mikrovalovni pečici! Strokovnjaki svarijo pred tveganji

Strokovnjaki opozarjajo, da špinača, brokoli, gobe, krompir in celo med niso vedno varna izbira za pogrevanje v mikrovalovni pečici.
Miroslav Cvjetičanin22. 12. 2025 | 09:00
08:59
Promo
Lifestyle  |  Stil
Praznično

Božični dan po Deluxe okusu: popolno ujemanje hrane in vin

Preprosta priprava in vrhunski okusi. Z Lidlovimi izbranimi dobrotami lahko ustvarite nepozabno praznično in kulinarično izkušnjo.
Promo Slovenske novice22. 12. 2025 | 08:59
08:45
Novice  |  Slovenija
PO HUDI UJMI

Teliček Gomzi je prinesel novo upanje (FOTO)

Marjeti in Daniju Faletu se je po brezupu, ki je sledil ujmi avgusta 2023, prižgala luč na koncu tunela. Sredi novembra so postavili še kozolec, za hlev in hišo morajo počakati na prostorski načrt.
Špela Kuralt22. 12. 2025 | 08:45
08:30
Premium
Novice  |  Nedeljske novice
ANIMAL RESORT

Pri družini Gyoha psom igra radio, mačkam televizija (FOTO)

Gostje živalskega hotela družine Gyoha v Kraščih na Goričkem imajo čudovit razgled na tri države.
Andrej Bedek22. 12. 2025 | 08:30
08:25
Bulvar  |  Domači trači
ZAROKA

Slovenska radijca sta se zaročila! Ona je bila povsem iz sebe (FOTO)

Radijska voditelja Jaka Peterka in Kaja Kovačič sta zaročena.
22. 12. 2025 | 08:25

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Novice  |  Slovenija
DIGITALIZACIJA

Ali Evropa vstopa v novo fazo obrambnega razvoja

Direktorica Digitalizacije Telekoma Slovenije Ajda Brlec in direktor Izuma Dr. Aleš Bošnjak sta pojasnila uporabnosti umetne inteligence.
8. 12. 2025 | 15:18
Promo
Novice  |  Slovenija
ZASTARELO

Zakaj številna slovenska podjetja še vedno stavijo na golfa 2

Mnogi še vedno verjamejo, da je antivirus dovolj, napadalci pa jih prehitevajo z napadi ničtega dne.
Promo Slovenske novice17. 12. 2025 | 11:50
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGIJA

Cene se spreminjajo iz ure v uro (video)

Slovenski energetski trg se v zadnjih letih spreminja tako intenzivno kot še nikoli do zdaj. Po ukinitvi net meteringa, ob uvedbi dinamičnih omrežnin in ob vse večjih urnih nihanjih cen postaja elektrika za številna podjetja manj predvidljiv strošek in bolj strateško vprašanje.
17. 12. 2025 | 09:45
Lifestyle  |  Praznično
PRAZNIČNO

Veliki praznični nagradni kviz 2025

Preverite svoje znanje in se potegujte za lepe praznične nagrade!
1. 12. 2025 | 07:40
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
ZASTARELO

Zakaj številna slovenska podjetja še vedno stavijo na golfa 2

Mnogi še vedno verjamejo, da je antivirus dovolj, napadalci pa jih prehitevajo z napadi ničtega dne.
Promo Slovenske novice17. 12. 2025 | 11:50
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGIJA

Cene se spreminjajo iz ure v uro (video)

Slovenski energetski trg se v zadnjih letih spreminja tako intenzivno kot še nikoli do zdaj. Po ukinitvi net meteringa, ob uvedbi dinamičnih omrežnin in ob vse večjih urnih nihanjih cen postaja elektrika za številna podjetja manj predvidljiv strošek in bolj strateško vprašanje.
17. 12. 2025 | 09:45
Lifestyle  |  Praznično
PRAZNIČNO

Veliki praznični nagradni kviz 2025

Preverite svoje znanje in se potegujte za lepe praznične nagrade!
1. 12. 2025 | 07:40
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
HEMOROIDI

Pogosta zdravstvena težava, ki je večinoma še vedno tabu: kako si pomagati

Hemoroidi nam lahko hitro pokvarijo počutje, saj vplivajo na udobje pri sedenju, gibanju in celo pri najbolj vsakdanjih opravilih.
18. 12. 2025 | 10:46
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
OGREVANJE

Več toplote z bistveno manjšo porabo energije

Udobje doma danes pomeni več kot le prijetno temperaturo.
18. 12. 2025 | 14:45
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZAOBLJUBA

Kako je to mogoče? Zobni vsadki po meri!

Novo leto prinaša priložnost za zdrav nasmeh in samozavest. Z napredno implantologijo All-on-X ga lahko v Ortoimplantu DENTAL SPA uresničite že spomladi.
Promo Slovenske novice18. 12. 2025 | 08:18
Promo
Novice  |  Slovenija
Raziskava

Trend je jasen: to je prva stvar, ki jo opazimo

Rezultati potrošniške raziskave kažejo, da poleg ugodnih cen pomembno vlogo pri nakupu elektronike igrajo zmogljivost naprav in ugled blagovne znamke.
Promo Slovenske novice16. 12. 2025 | 10:05
PromoPhoto
Lifestyle  |  Polet
IZJEMNO

Družinski praznični brunch: toplo, domače, brez kuhanja

Vsak december radi poskrbimo za vsaj eno nepozabno zabavo, najpogumnejši pa tudi za slavnostno silvestrovanje.
17. 12. 2025 | 11:24
Promo
Novice  |  Slovenija
Mladi upi

Kdo so letošnji finalisti

Dvaindvajset izjemno nadarjenih mladih predstavlja zgodbe o vztrajnosti, talentu in sanjah, ki oblikujejo prihodnost.
Promo Slovenske novice8. 12. 2025 | 06:00
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
NAKUPOVANJE

Zakaj se v teh dneh toliko ljudi ustavlja na istem mestu v Ljubljani

Hitrost, fleksibilnost, brezplačni osebni prevzem na Shoppster prevzemnem mestu in več kot 1.500 prevzemnih točk - vse za brezskrben december
17. 12. 2025 | 09:17
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
LEGENDA

Nova »petka« že navdušuje slovenske kupce

Prikupna oblika, enostavna raba električne in digitalne tehnologije ter lokalna, odgovorna, krožna proizvodnja: Renault 5 E-Tech electric.
Promo Slovenske novice17. 12. 2025 | 09:20
Promo
Novice  |  Slovenija
OGREVANJE

Kako se bodo po novem ogrevali Slovenci?

V mrzlih mesecih je še posebej pomembno stabilno, udobno in cenovno ugodno ogrevanje domov.
19. 12. 2025 | 14:09
Promo
Lifestyle  |  Stil
Praznično

Božični dan po Deluxe okusu: popolno ujemanje hrane in vin

Preprosta priprava in vrhunski okusi. Z Lidlovimi izbranimi dobrotami lahko ustvarite nepozabno praznično in kulinarično izkušnjo.
Promo Slovenske novice22. 12. 2025 | 08:59
Promo
Novice  |  Slovenija
Fizioterapija

Ganglion: kaj je, kako nastane in kako ga zdraviti

Ste ob zapestju, na dlani ali stopalu opazili zatrdlino, ki v vas vzbuja nelagodje in vas skrbi, da bi lahko pomenila kaj resnejšega?
Promo Slovenske novice16. 12. 2025 | 09:16
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
BOŽIČKOV VLAK

Muzejski vlak se v prazničnem času vrača na tire

Po nekaj letih premora se na slovenske tire vrača legendarni muzejski vlak.
17. 12. 2025 | 09:12
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki