V štajerski prestolnici te dni, kot drugod po Sloveniji, že odštevajo do začetka prazničnega decembra, a prizori, ki jih je sredi meseca za seboj pustilo množično martinovanje na Trgu Leona Štuklja, vzbujajo resne skrbi. Če se je po enem samem prazničnem dnevu trg spremenil v pravo smetišče, se mnogi že sprašujejo, kakšno bo stanje po decembrskih koncertih in silvestrovanju.

Čeprav so se v Mariboru pred dobrima dvema tednoma veselili ob prazniku svetega Martina, pa je središče mesta takoj po koncu zabave ponudilo precej manj prijeten prizor. Tradicionalno, že 41. javno martinovanje, ki na Trg Leona Štuklja vsako leto privabi tudi do 20.000 ljubiteljev vina, glasbe in dobre hrane iz Slovenije ter tujine, je za seboj pustilo ogromne količine odpadkov.

Ko so se zadnji obiskovalci sredi novembra odpravili domov, se je za zaposlene v mariborski Snagi delo šele dobro začelo. Morali so zavihati rokave in poskrbeti, da je mesto do jutra znova zasijalo v svoji običajni podobi. V komunalnem podjetju so takrat na družbenih omrežjih objavili zgovorne fotografije razdejanja po zabavi in jih pospremili s hudomušnim, a zelo pomenljivim zapisom: »Martinovo imamo radi tudi mi. Njegove 'ostanke' nekoliko manj.«

»Imamo možnosti za izboljšave«

Iz Snage so po martinovanju sporočili, da so njihovi delavci opravili povsem drugačen del praznovanja – temeljito čiščenje trga in okolice. Ob tem so izrazili željo po večji odgovornosti obiskovalcev, saj so bili prizori na tleh kljub vsem prizadevanjem za zmanjševanje odpadkov precej klavrni. »Čeprav si prizadevamo, da bi bilo odpadkov vedno manj, nam pogled na trg po tako veliki prireditvi pokaže, da imamo še precej možnosti za izboljšave,« so opozorili in obiskovalce spomnili, da šteje vsak pravilno odložen odpadek. Posebno zahvalo so namenili svojim sodelavcem, ki so poskrbeli, da so za martinovanjem na koncu le ostali lepi spomini in čisto mesto.

Objava je na spletu takrat sprožila plaz odzivov – medtem ko so številni hvalili pridne roke komunalnih delavcev, so se drugi upravičeno zgražali nad nekulturo in ravnanjem ljudi, ki smeti preprosto odvržejo tam, kjer stojijo. A obiskovalci so s prstom pokazali tudi na organizatorje. Ena od udeleženk prireditve je tako v daljšem zapisu opozorila, da je na trgu naredila kar 25.000 korakov in ga večkrat prehodila, a videla le peščico košev: »Pa a vi res mislite, da bomo hodili pol ure do koša za smeti, ki je en otok na eni strani trga in drug na drugi strani?« Ob tem je predlagala, da bi se organizatorji lahko povezali z gostinci in na mize preprosto obesili vrečke za smeti, saj so ljudje prazne steklenice poskušali pospravljati pod mize, kjer pa so se v gneči hitro prevrnile. »V vseh teh letih ne morete poskrbeti za boljši oziroma sproten odvoz, več možnosti, da vržeš odpadek, ampak hej, krivi smo pa ljudje,« je bila kritična.

Resno opozorilo pred vstopom v veseli december

Ti nedavni prizori pa so zdaj, ko trkamo na vrata veselega decembra, postali znova bolj aktualni. Pred nami je namreč obdobje najdaljših noči, prazničnih sejmov, številnih koncertov na prostem in seveda vrhunca – množičnega silvestrovanja na prostem, ko se bo na Trgu Leona Štuklja znova trlo ljudi.

Če je že eno samo martinovanje za seboj pustilo takšen kup smeti, se upravičeno postavlja vprašanje, kako bo središče Maribora videti v prihodnjih tednih in predvsem na novega leta dan. V Snagi zato že vnaprej opominjajo, da lahko vsak posameznik z osnovno kulturo in odgovornim ravnanjem poskrbi, da praznični decembrski dnevi ne bodo prinesli zgolj novega rekorda v količini smeti, temveč predvsem prijetno vzdušje za vse – tudi za tiste, ki bodo za veseljaki zjutraj pospravljali.