CENE GORIV

Takšne bi lahko bile nove cene goriv od torka naprej

Se obeta pocenitev?
Se obeta pocenitev goriv? FOTO: Jure Eržen/delo
STA, M. U.
 11. 4. 2026 | 11:13
Regulirana cena dizelskega goriva bi se po tednih pritiskov lahko v torek znižala za približno sedem centov na okoli 1,82 evra za liter, so izračunali pri Financah. Po njihovi osrednji oceni bo bencin cenejši za približno štiri cente na liter, kurilno olje pa za približno osem centov na liter.

Bencin na bencinskih servisih zunaj avtocest in hitrih cest bo tako stal okoli 1,61 evra za liter, pri čemer je ocena zaradi velike dnevne nihajnosti nekoliko manj gotova. Podoben premik pričakujejo pri kurilnemu olju, cena naj bi se oblikovala pri okoli 1,47 evra za liter. Gibanja na trgih bi tako ob predpostavki nespremenjene formule za izračun regulirane cene goriv lahko prinesla nekaj olajšanja za kupce goriva od torka, 14. aprila.

Cene na mediteranskih trgih ostajajo zelo nihajne, drugače kot v preteklih tednih pa nihanja niso več tako enosmerna navzgor. V zadnjih dneh spremljamo tudi sestopanje z večletnih vrhov, povprečna raven pa je po njihovih opažanjih nekoliko nižja kot pred tednom dni.

Dodaten blažilnik predstavlja valutni tečaj, saj se je evro v primerjavi z dolarjem okrepil za približno en odstotek. To nekoliko zmanjšuje pritisk mednarodnih kotacij na domače cene, čeprav napovedi zaradi visoke nihajnosti še naprej ostajajo otežene, so dodali.

Regulirana cena za liter 95-oktanskega bencina na bencinskih servisih zunaj avtocest in hitrih cest od srede znaša 1,653 evra, dizla 1,894 evra in kurilnega olja 1,555 evra. Cene pogonskih goriv na avtocestah in hitrih cestah lahko trgovci medtem od 20. marca oblikujejo prosto.

Trošarine na bencin se nazadnje niso spreminjale, trošarini na dizelsko gorivo in kurilno olje pa sta že na najnižji možni ravni. V odzivu na rast cen goriv po izbruhu vojne na Bližnjem vzhodu je začasno ukinjeno plačilo okoljske dajatve na gorivo.

Cene goriv pri sosedih

Po podatkih AMZS je v petek cena 95-oktanskega bencina oz. dizla za liter v Avstriji v povprečju znašala 1,769 evra oz. 2,129 evra, v Italiji 1,873 evra oz. 2,255 evra, na Madžarskem okoli 1,800 evra oz. 2,030 evra, v Nemčiji 2,165 evra oz. 2,310 evra, na Hrvaškem pa 1,660 evra oz. 1,850 evra.

 

