DO VKLJUČNO 1. DECEMBRA

Takšne bodo cene goriv v naslednjih dveh tednih

Liter bencina bo tudi prihodnjih 14 dni, to je do vključno 1. decembra, stal 1,455 evra, liter dizelskega goriva 1,499 evra, liter kurilnega olja pa 1,096 evra.
Simbolična slika FOTO: Nithidphoto Getty Images/istockphoto
Simbolična slika FOTO: Nithidphoto Getty Images/istockphoto
STA
 17. 11. 2025 | 22:21
A+A-

Drobnoprodajne cene 95-oktanskega bencina in dizelskega goriva ter kurilnega olja po današnjem znižanju trošarin ostajajo nespremenjene. Liter bencina bo tudi prihodnjih 14 dni, to je do vključno 1. decembra, stal 1,455 evra, liter dizelskega goriva 1,499 evra, liter kurilnega olja pa 1,096 evra.

Vlada je trošarino za neosvinčeni bencin znižala z 0,50177 evra za liter na 0,48703 evra za liter, za dizel z 0,45022 evra za liter na 0,41250 evra za liter, za kurilno olje pa z 0,18676 evra za liter na 0,14619 evra za liter, so sporočili z ministrstva za okolje, podnebje in energijo.

V naslednjem 14-dnevnem obdobju bo na vseh bencinskih servisih po državi 50-litrski rezervoar 95-oktanskega bencina še naprej stal 72,75 evra, 50-litrski rezervoar dizla 74,95 evra, 1000 litrov kurilnega olja pa brez stroškov prevoza 1096 evrov.

Ob vsakokratni spremembi cen reguliranih naftnih derivatov na ministrstvu postrežejo tudi z lastnimi ocenami, kakšna bi bila cena brez regulacije. Pri 95-oktanskem bencinu so jo izračunali pri 1,535 evra za liter, pri dizlu pri 1,580 evra in pri kurilnem olju pri 1,200 evra.

Če vlada trošarin ne bi znižala, bi liter bencina po oceni časnika Finance še naprej stal med 1,45 in 1,46 evra, liter dizelskega goriva pa bi se lahko podražil za okoli tri cente. To bi pomenilo najvišjo ceno dizla po letošnjem marcu.

Vlada ni spreminjala marž

Najvišjih dovoljenih marž trgovcev vlada ni spremenila. Te lahko še naprej znašajo največ 0,0983 evra za liter dizelskega goriva, 0,0994 evra za liter 95-oktanskega bencina in 0,08 evra za liter kurilnega olja.

Cene teh naftnih derivatov se bodo po napovedi ministrstva tudi v prihodnje izračunavale na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu in gibanju tečaja ameriški dolar-evro. Modelske cene se izračunavajo na podlagi 14-dnevnih povprečij cen mineralnih naftnih derivatov.

22:58
Lifestyle  |  Astro
ZVEZDNA ANALIZA VSAK DAN SVEŽE

Dnevni horoskop Slovenskih novic (17. 11. 2025)

Kaj vam za danes napovedujejo zvezde?
17. 11. 2025 | 22:58
22:45
Novice  |  Karikatura
KARIKATURA

Nepremičninski trg

Hiša po delih.
Marko Kočevar17. 11. 2025 | 22:45
22:25
Novice  |  Kolumne
NA KOŽO

Kolumna Mihe Šimnovca: Mrk paradne discipline

Ni še povsem zbledel spomin na preizkušnjo leta 2001 v znamenitem Schladmingu, kjer se je v finale prebilo kar osem Slovencev.
Miha Šimnovec17. 11. 2025 | 22:25
22:21
Novice  |  Slovenija
DO VKLJUČNO 1. DECEMBRA

Takšne bodo cene goriv v naslednjih dveh tednih

Liter bencina bo tudi prihodnjih 14 dni, to je do vključno 1. decembra, stal 1,455 evra, liter dizelskega goriva 1,499 evra, liter kurilnega olja pa 1,096 evra.
17. 11. 2025 | 22:21
22:10
Novice  |  Kronika  |  Doma
NA OBMOČJU VRBINE

V Brežicah otrokom zasegli 450 prepovedanih petard (FOTO)

O nevarnem ravnanju otrok so obvestili starše in na sodišče naslovili obdolžilne predloge.
17. 11. 2025 | 22:10
21:48
Novice  |  Kronika  |  Doma
V METLIKI

Ker mu je vrgel kamen v avtomobil, ga je 27-letnik brcnil in udaril v glavo

Policisti so takoj vzpostavili javni red in mir ter ugotovili identiteto vpletenih oseb.
17. 11. 2025 | 21:48

