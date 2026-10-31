V torek nove cene goriv, takšne si lahko obetamo

V torek je po izračunih časnika Finance pričakovati podražitev dizla in kurilnega olja za dober cent, cena 95-oktanskega bencina pa bo ostala skoraj nespremenjena. Po njihovih ocenah bo bencin v torek stal okoli 1,625 evra za liter. Liter dizelskega goriva bo predvidoma stal približno 1,95 evra, kurilno olje pa približno 1,57 evra. Napoved temelji na predpostavki, da bodo nespremenjene ostale trošarine, glede katerih Slovenija čaka odobritev Sveta EU za znižanje pod najnižjo dovoljeno raven v evropski zakonodaji.

Nafta je oktober končala z novo podražitvijo. Decembrska terminska pogodba za sod severnomorske nafte brent je petkovo trgovanje sklenila pri 117,64 dolarja, kar je približno odstotek več kot pred tednom dni. Med tednom so pritisk na cene občasno blažila pričakovanja pogovorov med Washingtonom in Teheranom, vendar so ob koncu tedna znova prevladale skrbi glede oskrbe, so dogajanje povzeli pri Financah.

Evro zdrsnil na najnižjo raven proti dolarju po maju

Evropskim kupcem ne pomaga niti šibek evro. Ta je v četrtek med trgovanjem zdrsnil na najnižjo raven proti dolarju po maju, nato pa si nekoliko opomogel in se gibal okoli 1,116 dolarja. Šibkejša skupna valuta podraži v dolarjih izraženo nafto in naftne derivate, zato otežuje pocenitve na slovenskih servisih, so zapisali. Možnosti za preprečitev podražitev so po navedbah Financ skromne. Evropska komisija je sicer podprla slovensko prošnjo za začasno znižanje trošarin pod evropske minimalne ravni, vendar je za to potrebna še potrditev Sveta EU.