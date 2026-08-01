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Takšno poškodbo naj bi utrpela Nataša Pirc Musar v prometni nesreči

Po podatkih Policijske uprave Koper sta bili v prometni nesreči, ki se je zgodila okoli pete ure popoldne, udeleženi službeni vozili policije, ki sta vozili v koloni.
Predsednica Nataša Pirc Musar. FOTO: Caitlin Ochs Reuters
Predsednica Nataša Pirc Musar. FOTO: Caitlin Ochs Reuters
M. J.
 1. 8. 2026 | 19:40
 1. 8. 2026 | 20:13
1:43
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Danes smo poročali, da je bila predsednica republike Nataša Pirc Musar v petek udeležena v prometni nesreči v predoru Kastelec na primorski avtocesti. Kot so sporočili iz njenega urada, je utrpela lažje telesne poškodbe. Po nesreči so jo prepeljali v Splošno bolnišnico Izola, kjer je ostala na opazovanju, danes pa bo odpuščena v domačo oskrbo, so pojasnili. Po zanesljivih neuradnih informacijah portala 24ur je bila slovenska predsednica med vožnjo pripeta na zadnjem sedežu policijskega vozila, v prometni nesreči pa naj bi neuradno utrpela zlom ključnice. Po njihovih informacijah ne gre za zapleten zlom.

Po podatkih Policijske uprave Koper sta bili v prometni nesreči, ki se je zgodila okoli pete ure popoldne, udeleženi službeni vozili policije, ki sta vozili v koloni. Po do sedaj zbranih podatkih sta bili v dogodku poškodovani dve osebi, pri čemer je ena od njiju dobila lažje, druga pa hude telesne poškodbe. Po informacijah portala 24ur naj bi druga oseba, ki je dobila poškodbe, sedela poleg predsednice na zadnjem sedežu vozila.

Šla je na Pogi Challenge

Po navedbah predsedničinega urada se je nesreča zgodila na poti s Hrvaške, kjer je Pirc Musar preživljala dopust, na uradni dogodek v Komendi, katerega pokroviteljica je. Tam namreč ta konec tedna poteka dobrodelna prireditev najboljšega kolesarja na svetu Tadeja Pogačarja Pogi Challenge.

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