Takšne so bile cene najemnin pred 35 leti: stanovanjska stiska že takrat pritiskala na Ljubljano

Tudi pred 35 leti je bil stanovanjski problem eden najtrših orehov Slovencev, trg pa je deloval, je v članku ugotavljal Jože Biščak.

»V času kroničnega pomanjkanja stanovanj v Ljubljani in v času, ko se nekateri igrajčkajo z novim stanovanjskim zakonom, drugi pa se ubadajo s stanovanjskimi aferami, cene najema stanovanj ali pa samo sob tiho rastejo. Tako je treba v Ljubljani za najetje ene sobe odšteti od 100 do 300 DEM (1 marka ali 0,50 evra) na mesec, odvisno pač, kaj imaš na uporabo ali souporabo. Če pa hočeš najeti stanovanje, je treba seči še globlje v žep. Najem garsonjere stane od 350 do 450 DEM na mesec, enosobnega stanovanja od 350 do 550 DEM na mesec, dvosobnega od 500 pa tudi od 800 DEM na mesec, trosobnega stanovanja od 750 do 1000 DEM na mesec, za najetje štirisobnega stanovanja pa je treba odšteti prek 1000 DEM na mesec. Pogosto pa se dogaja, da lastniki oddajo solidarnostno stanovanje ali pa zahtevajo plačilo za eno leto naprej. Po drugi strani pa nekateri ne morejo povečati najemnin za oddajo stanovanja, saj jih na to vežejo pogodbe, ki so bile sklenjene še v času »trdega socializma«. Tako nekateri uživajo »tovrstne dobrote komunističnih časov«, saj odštejejo za najemnino trisobnega stanovanja pičlih 800 dinarjev na mesec ali pa še manj. Pri tem pa se kratkomalo požvižgajo na vzdrževanje hiše ali pa stanovanja.«