OSNOVNE ŠOLE

Takšno je stanje na dolenjskih osnovnih šolah prvi dan po krompirjevih počitnicah

Vinko Logaj je pozval, naj šole ministrstvu v desetih dneh sporočijo, ali potrebujejo varnostnike.
Fotografija je simbolična. FOTO: Leon Vidic, Delo
Fotografija je simbolična. FOTO: Leon Vidic, Delo
STA, A. G.
 3. 11. 2025 | 17:04
4:35
A+A-

V dolenjskih osnovnih šolah je prvi dan po krompirjevih počitnicah prisotnih manj romskih otrok kot običajno. Razlog za slednje pripisujejo zadnjim dogodkom, povezanim s smrtjo 48-letnega Novomeščana. Nekatere novomeške šole bodo imele sicer novembra preventivno varnostnika. Kakšnih posebnih incidentov pa do zdaj ni bilo.

Zaradi tragičnih dogodkov, v katerih je med krompirjevimi počitnicami življenje izgubil 48-letni Novomeščan, je v Jugovzhodni Sloveniji v zadnjih dneh prišlo do povečane napetosti med romskim in neromskim prebivalstvom. Predvsem belokranjski Romi so izrazili skrb, da ne bi bili njihovi otroci v šoli v prihodnjih dneh tarča maščevanja in nestrpnosti. Tega za zdaj, kot je sklepati iz podatkov posameznih ravnateljev in Policijske uprave Novo mesto, ni zaznati, so pa na nekaterih novomeških šolah okrepili varnost z varnostniki, v skladu z usmeritvami ministrstva nameravajo izvesti tudi pogovore o vključujoči komunikaciji in ravnanjih, ki krepijo občutek varnosti.

Na Osnovni šoli Drska, ki je ena od večjih šol v Mestni občini Novo mesto, je po besedah ravnatelja Davida Imperla pouk po počitnicah potekal normalno. Je pa razlika v tem, da so v dogovoru z Mestno občino Novo mesto za mesec november na šoli zagotovili varnostnika, opažajo tudi, da je pri pouku prisotnih manj romskih učencev kot sicer.

Učenci na njihovi šoli bodo imeli tudi možnost pogovora z učiteljem, ki mu zaupajo, in svetovalno službo, kar pa jim je tako ali tako na voljo vedno, je povedal za STA.

Na šoli imajo sicer po besedah Imperla 53 romskih otrok. Vzgojne težave z njimi so podobne kot z drugimi učenci. Beležijo pa nekoliko manjšo prisotnost romskih otrok pri pouku, romski otroci potrebujejo tudi več spodbude in individualnega dela, težje je tudi vzpostaviti stik z njihovimi starši, je pojasnil. 

Na Osnovni šoli Frana Metelka v Škocjanu je po besedah ravnateljice Janje Lesjak pouk danes stekel kot običajno, opažajo pa precej manjšo prisotnost romskih otrok. »Če jih je običajno pri pouku prisotnih okoli 90 odstotkov, jih je danes le 30 odstotkov,« je povedala za STA. Kaj je razlog, še ne ve, saj imajo starši čas, da posredujejo opravičilo, pet dni po otrokovi vrnitvi v šolo, sklepa pa, da gre za strah, povezan z zadnjimi dogodki v Novem mestu.

Na šoli za zdaj ne čutijo potrebe, da bi tako kot nekatere novomeške šole zaprosili za varnostnika, posebej, ker je šola v času pouka zaklenjena. Bodo pa v skladu z usmeritvami ministrstva v teh dneh še dodatno pozornost posvetili vključujoči komunikaciji.

Manjšo prisotnost romskih otrok pri pouku so po informacijah STA danes opazili tudi na Osnovni šoli Šentjernej. Med drugim razlog vidijo tudi v tem, ker naj bi starši romskih otrok preko družbenih omrežij prejeli poziv, naj otrok danes ne pošljejo v šolo.

Osnovna šola Loka Črnomelj FOTO: Tanja Jakše Gazvoda 
Osnovna šola Loka Črnomelj FOTO: Tanja Jakše Gazvoda 

Na Osnovni šoli Loka v Črnomlju po besedah pomočnice ravnatelja Sonje Malnarič danes niso preverjali, ali manjka kaj več romskih učencev kot običajno. Za kaj takega tudi ne vidijo posebnega razloga.

Učiteljem je vodstvo šole sicer preposlalo usmeritve, ki so jih dobili z ministrstva, razloga, da bi zadnjim dogodkom dajali večjo pozornost, pa Malnarič ne vidi. Na šoli imajo sicer razredne ure ob petkih, ko bodo lahko učitelji obravnavali tudi omenjeno problematiko, če bodo želeli.

Javijo naj, ali potrebujejo varnostnike

Po besedah pomočnice ravnateljice imajo romski otroci nasploh na njihovi šoli enake dolžnosti kot vsi ostali učenci. Precej jih pride tudi do devetega razreda. Na šoli pa imajo zaposleno tudi Romkinjo, ki je končala vzgojiteljsko šolo in dela v podaljšanem bivanju, je povedala.

Na Šolskem centru Novo mesto, ki med drugim združuje štiri srednje šole, po besedah direktorja Mateja Forjana danes ni nič drugače kot pred počitnicami. Prav tako niso opazili nobenega incidenta, ki bi bil povezan z napetostmi med romskim in neromskim prebivalstvom.

Ker je sicer na šolskih poteh do srednjih šol v zadnjem času prišlo do več primerov nasilja, je minister Vinko Logaj pretekli teden na sestanku ravnateljev srednjih šol Jugovzhodne Slovenije pozval, naj šole ministrstvu v desetih dneh sporočijo, ali potrebujejo varnostnike. Tega do zdaj ni naredila še nobena srednja šola, so za STA povedali na ministrstvu.

osnovne šolešolaRominasiljepočitniceNovo mestoučencipoukRomska problematikašolanje
