Takšno kazen dobil Marijan, ki je po nesreči štirikrat povozil prijatelja

Višji sodniki o pritožbi Marijana Marđetka o pogojni kazni za smrt iz malomarnosti. Milana G. je pripeljal domov, kmalu pa je sledila tragedija.
Galerija
Stranska kazen je bila tudi enoletna prepoved vožnje. FOTO: Dejan Javornik
Na tukajšnjem višjem sodišču se je pred tričlanskim senatom odvila pritožbena seja, saj sta se na sodbo okrožnega sodišča pritožila tako še nepravnomočno obsojeni 75-letni Marijan Marđetko kot tožilstvo, ki pa se včerajšnje seje ni udeležilo. Odločitev sodnega senata bo izšla pisno. Marđetko, sicer poklicni voznik, je po obtožnici 18. decembra 2021 v večernih urah v Trpinčevi ulici v Ljubljani s fordom kugo domov pripeljal 74-letnega prijatelja Milana G., ga odložil, nato pa štirikrat zapeljal prek njega. Njegove poškodbe so bile tako hude, da mu reševalci niso zmogli več pomagati. ...