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LOKALNE VOLITVE

Tale znana imena bi lahko po novem odločala o Ljubljani! Med njimi tudi nekdanji premier, vplivnež, upokojenci ...

Ljubljanski mestni svet v prihodnjem mandatu ne bo več takšen, kot so ga bili Ljubljančani vajeni doslej. Nedeljske lokalne volitve so namreč prinesle precejšnje spremembe.
Jankovićeva lista ima po novem občutno manj svetnikov, medtem ko bodo imele nekatere druge politične skupine precej večjo težo kot doslej. FOTO: Leon Vidic/delo
Jankovićeva lista ima po novem občutno manj svetnikov, medtem ko bodo imele nekatere druge politične skupine precej večjo težo kot doslej. FOTO: Leon Vidic/delo
Nina Čakarić
 16. 11. 2026 | 09:45
3:58
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Nedeljske lokalne volitve so dodobra premešale karte v Ljubljani. Lista Zorana Jankovića je izgubila precejšen del svetniških mest, Levica pa jih je občutno pridobila. Pogledali smo, katera znana imena bi lahko v prihodnjih štirih letih sedela v ljubljanskem mestnem svetu in soodločala o prihodnosti prestolnice. Med njimi so tudi nekdanji premier, ministri in drugi znani obrazi slovenske politike.

Lista Zorana Jankovića bo imela po neuradnih rezultatih 13 mandatov, medtem ko jih ima v zdajšnji sestavi mestnega sveta 19. Na drugi strani je največ pridobila Levica, ki je število svetnikov s treh povečala na deset.

Jankovićeva lista in Svoboda skupaj brez večine

Ljubljanski mestni svet ima 45 članov, za večino pa je potrebnih najmanj 23 glasov. Lista Zorana Jankovića je osvojila 13 mandatov, Gibanje Svoboda pa štiri. Skupaj bi to pomenilo 17 glasov, kar je šest premalo za večino.

Druga največja skupina bo Levica z desetimi mandati. SDS jih je osvojila pet, Gibanje Svoboda štiri, Pirati in lista Aleša Primca po tri, lista Urške Klakočar Zupančič in Antona Ropa ter lista Aleksandra Repića pa po dva. Po en mandat so osvojili še Socialni demokrati, NSi in Fokus ter Vesna.

Katera znana imena bi lahko sedela v mestnem svetu?

Pogledali smo uradne kandidatne liste in preverili, kdo je na njih zasedal prva mesta. velja pa poudariti, da vrstni red na kandidatni listi še ne pomeni, da je kandidat tudi dejansko izvoljen. Na končno sestavo lahko vplivajo preferenčni glasovi in pravila razdelitve mandatov, zato spodaj navedena imena predstavljajo možne, ne pa že potrjene mestne svetnike.

Na Listi Zorana Jankovića so med prvimi 13 kandidati poleg župana Zorana Jankovića še Mojca Mihelič, Rok Žnidaršič, Julka Žibert, Dejan Crnek, Marta Bon, Boštjan Koritnik, Jelka Žekar, Aleš Čerin, Nada Verbič, Lenart Žavbi, Francka Trobec in Marjan Sedmak. Žavbi bo tako opravljal hkrati poslansko funkcijo in delo v mestnem svetu.

Pri Levici, ki je osvojila deset mandatov, so na prvih desetih mestih Luka Mesec, Biserka Marolt Meden, Nikola Janović Kolenc, Urška Honzak, Borin Mihelj, Sara Štiglic, Elvis Alukić, Petra Blajhribar Kubo, Ištvan Išt Huzjan in Iva Padar.

SDS je osvojila pet mandatov, na vrhu njene liste pa so Aleš Vrhovec, Maruša Babnik, Jan Potočnik, Lucija Smole in Matjaž Janša.

Gibanje Svoboda ima štiri mandate. Na prvih štirih mestih kandidatne liste so Klemen Boštjančič, Tia Šubic, Andrej Klemenc in Nevenka Lukić Rojšek.

Po tri mandate sta osvojili lista Aleša Primca – Glas za otroke in družine ter Piratska stranka Slovenije. Na prvih treh mestih Primčeve liste so Aleš Primc, Apolonija Naglič in Marko Puškarić, pri Piratih pa Jasmin Feratović, Tinkara Parkelj Tihelj in Matic Leon Božič.

Dva mandata je osvojila lista Ljubljana smo vsi, na kateri sta na prvih dveh mestih predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič in nekdanji predsednik vlade Anton Rop. Prav tako dva mandata je dobila Lista Aleksandra Repića, na kateri sta na prvih dveh mestih Aleksandar Repić in Fiona Nikolič.

Med strankami z enim osvojenim mandatom so Socialni demokrati, NSi in Fokus ter Vesna – zelena stranka. Na vrhu njihovih list so Marko Koprivc, Mojca Sojar in Denis Striković.

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