Vonta v elementu, Janševemu poslancu zabrusila: »Vem, da je to sicer vaš stil, blebetanje neumnosti« (VIDEO)

Na včerajšnji 122. izredni seji Državnega zbora je bilo zelo pestro. Poslanci so potrdili koalicijska priporočila vladi za zagotavljanje varnosti na JV Slovenije. Med razpravo je morala večkrat zaradi nemira v dvorani posredovati podpredsednica Državnega zbora Nataša Sukič.

Poslanka Svobode Tamara Vonta je med dolgo, večurno razpravo z besedami zbodla poslanskega kolega Andreja Poglajena iz poslanske skupine Slovenske demokratske stranke, saj mu je očitala blebetanje neumnosti, kar je, po njenih besedah, to njegov stil.

Imenovala ga je tudi mladi fantič

»Mislim, da bo čas pokazal, da imamo v tem, da je bilo v tem mandatu, sta bili v bistvu dve zgodbi, ki sta izrazito bili politično zlorabljeni in na kateri je jahala znana garda vojnih dobičkarjev - in vsi dobro vemo, kdo so. Če govorimo o paketu zakonov, ki jih je ena od poslank, ki je 30 let v politiki, trikrat poslanka, šestkrat kandidatka, državna sekretarka, direktorica občinske uprave, generalna direktorica urada, če bi imela kartico zvestobe, bi že dobila zlato, zlato politično kartico zvestobe, ampak ko jo poslušate danes, je slišati tako, kot da je svoje življenje preživela v zasebnem sektorju in je zdaj prvič v Državnem zboru. In to se dogaja še nekaterim z one strani. Predolgo ste tukaj, dragi moji. Nekateri še niste izkusili podjetništva, zasebnega sektorja.«

Med njenim govorom so postajali poslanci vedno glasnejši, a Vonto nemir v dvorani ni ustavil. »Od da, seveda, gospod Poglajen, mladi fantič, o da. Dajte majčkeno bolj pogledati ...«

Ker so bili poslanci vedno glasnejši, je morala posredovati podpredsednica Nataša Sukič in prositi za mir v dvorani: »Kolega Poglajen, tišina.«

Tamara Vonta pa je nadaljevala: »Preden blebetate neumnosti. Jaz vem, da je to sicer vaš stil, blebetanje neumnosti, ampak vendarle. Facti bruti. Poglejte si. Vi pa mene žalili ne boste, ste pa presmrkavi. Naslednja stvar. Paket zakonov, ki so jih pripravili, paket zakonov, ki so jih pripravili v eni stranki in jo štirikrat nosili kot, bi rekla, leseno jajce iz enega v drug kurnik, so bili pripravljeni že poleti leta 2021. V Novem mestu je bila pripravljena velika, velika novinarska konferenca, na kateri se je ogromno govorilo, kaj vse se bo zgodilo. No, moram povedati, da te zakone je nekdo ustavil jeseni istega leta, pa ni bila to Levica, jeseni istega leta je pač en predsednik stranke vendarle pomislil, da malo pred volitvami pa po socialnih prejemkih ni za klatiti, ker to ni dobro za volilni izid.«