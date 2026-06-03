Tanja Fajon ima (neuradno) že novo službo? Razkrivamo, kje

Kot je znano je bila danes zadnja seja Golobove vlade, a podpredsednica vlade iz vrst SD in zunanja ministrica v odhajanju Tanja Fajon je bila danes odsotna, saj je na dopustu.

Nazaj na tretji program nacionalnega radia?

A kot navaja Delo, ima menda že novo službo. »Več naših virov je potrdilo, da se utegne Tanja Fajon vrniti na delovno mesto k nekdanjemu delodajalcu na Radio Slovenija. V službi za stike z javnostjo na RTV Slovenija naših informacij niso niti potrdili niti zanikali,«.

Dodali so še, da so izvedeli, da naj bi se Fajonova vrnila na tretji program Radia Slovenija ARS, kjer je bila zaposlena še pred nastopom mandata evropske poslanke v Bruslju. Neuradno se je po poročanju Dela že zanimala glede postopkov o ponovni zaposlitvi, vendar tega postopka še ni sprožila.