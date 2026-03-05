Tanja Fajon si je oddahnila: »Uspelo nam je nemogoče«

V luči eskalacije oboroženih spopadov in ignoriranja varnostnih razmer na Bližnjem vzhodu so se slovenski državljani, ki so bili ujeti v regiji zaradi odpovedi rednih letalskih povezav in zaprtja zračnega prostora, znašli v izjemno negotovem položaju. Varnostne razmere v regiji so zaradi izraelsko-iranskih spopadov in povračilnih udarcev ostro poslabšale vsakršne možnosti normalnih potovanj, pri čemer je po poročanju medijev Bližnji vzhod ostal praktično brez komercialnih letov in z znatnim negativnim vplivom na potnike vseh narodnosti. Zaradi omejenega zračnega prometa po obsežnih spopadih je bilo komercialno potovanje domov praktično onemogočeno, zato je Slovenija organizirala evakuacijske čarterske lete.

Po tem, ko so slovenske državljane v Dubaju in drugih delih Zaliva z avtobusi pripeljali do letališč v Omanu, so vzleteli čarterski prevozi proti Sloveniji. Prva evakuacijska letala so iz Muscata poletela proti Ljubljani s postanki v drugih državah, medtem ko so nadaljnje skupine potnikov prihajale neposredno iz Dubaja z letali družbe FlyDubai. V zadnjih dneh je na Letališče Jožeta Pučnika v Ljubljani pristalo več evakuacijskih letal, ki so skupaj v domovino pripeljala skoraj 600 slovenskih državljanov, ujetih v kriznih razmerah na Bližnjem vzhodu. Prihod letal je spremljala vojska in predstavniki Rdečega križa, ki so poskrbeli za takojšnjo pomoč in podporo potnikom in njihovim svojcem po dolgi in naporni poti.

Na brniškem letališču so se številni potniki in njihove družine objemali v solzah sreče, nekateri pa so v javnih izjavah izrazili hvaležnost Sloveniji za organizirano pomoč in rešitev iz nevarnih okoliščin. Prihod evakuiranih je pomenil konec večdnevne negotovosti in dolge ter naporne poti domov. Čeprav so se vsi čarterski leti uspešno izpeljali, so potniki naleteli tudi na izzive. Zaradi varnostnih razmer in zamud pri dovoljenjih za pristanek v Omanu je prvi let s slovenskim osebjem preložil svoj odhod, kar je povzročilo dodatno negotovost in napetost med potniki.

Ministrica Tanja Fajon zadovoljna

V zvezi s potekom akcije je zunanja ministrica Tanja Fajon na družbenem omrežju X objavila ganljiv zapis: »Skupaj nam je uspelo praktično nemogoče. Skoraj 600 ljudi s kriznega žarišča na Bližnjem vzhodu se je že varno vrnilo v domovino